https://ukraina.ru/20230709/1047872620.html

Западная Украина за минувшую неделю: Снова прифронтовой Львов и тыловой Ужгород с венгерским привкусом

Западная Украина за минувшую неделю: Снова прифронтовой Львов и тыловой Ужгород с венгерским привкусом - 09.07.2023 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю: Снова прифронтовой Львов и тыловой Ужгород с венгерским привкусом

Хотя Киев отнес к тыловым все восемь областей Западной Украины, ситуация в них ощутимо отличается. Так, на прошедшей неделе Львов пережил мощный ракетный удар, а Ужгород продолжил наслаждаться мирной жизнью.

2023-07-09T12:07

2023-07-09T12:07

2023-07-09T12:07

западная украина за неделю

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зарубежье

венгрия

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"Калибры" ударили по Академии Сухопутных войск во ЛьвовеВ ночь на 6 июля российские войска нанесли мощный ракетный удар по Академии Сухопутных войск имени гетмана Сагайдачного, расположенной неподалеку от исторического центра Львова."Сегодня ночью высокоточным оружием нанесены удары по пунктам временной дислокации личного состава Вооруженных Сил Украины и иностранных наемников, а также местам хранения бронетехники иностранного производства", – сказано в сообщении Министерства обороны РФ.В свою очередь, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат использовал этот удар, чтобы в очередной раз потребовать от Запада истребители F-16."Около часу ночи противник нанес удар из акватории Чёрного моря. С надводных носителей и подлодок осуществлены пуски крылатых ракет "Калибр". Были зафиксированы несколько групп ракет, которые сначала направлялись в северном направлении, используя рельеф местности и русло Днепра, а затем резко изменили курс на Запад. В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями и авиацией Воздушных сил удалось уничтожить всего семь из десяти крылатых ракет "Калибр". Часть из них удалось сбить истребительной авиацией. Но чтобы сбивать все 10 из 10 ракет, Украине нужны самолеты F-16", – заявил он.Председатель Львовской областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий рассказал, что во Львове разрушения получили более 30 домов и более 250 квартир, 10 общежитий, дом ребенка, два вуза и санаторная школа, также повреждена одна электроподстанция (кстати, в Минэнерго сообщили о трёх обесточенных подстанциях). При этом было обнародовано фото только одного жилого дома, на который, очевидно, упала сбитая украинской системой ПВО российская ракета – по улице Стрыйской, 50-76в.В нём действительно серьезно повреждены верхние этажи двух подъездов, погибли 10 и ранены 48 человек, в связи с чем власти Львова оперативно объявили в городе двухдневный траур. Мэр Львова Андрей Садовый и губернатор Максим Козицкий синхронно назвали удар 6 июля "самой разрушительной атакой по гражданской инфраструктуре и мирному населению во Львовской области с начала масштабных боевых действий".Однако жители Львова в частных разговорах подтверждают, что эпицентр остальных взрывов находился на территории Академии Сухопутных войск имени гетмана Сагайдачного, от которой пострадавший дом находится на расстоянии нескольких сот метров. Речь идет как о корпусах и казармах училища, построенных еще при Австро-Венгерской империи, так и о её складах и машинных парках. И понятно, что по Академии попало гораздо больше, чем две ракеты.Намеки на это есть и в тщательно отцензурированных репортажах львовских СМИ. Так, один из жильцов дома на Стрыйской сказал изданию ZAXID.net, что "мы проснулись от первого взрыва, а после второго у нас обрушилась стена в коридоре" – при этом взрыв в самом доме был только один. Еще одна жительница рассказала журналистам: "Когда первый раз раздался взрыв, то мы были на телефоне с подругой в квартире. Я спросила, что она делает. Ира ответила: "Заглядываю через окно, потому что люди бегут в укрытие"".Кстати, рядом с домом, на который упала ракета, есть укрытие. "Оно в надлежащем состоянии и к моменту тревоги было открыто. Но из всего дома в укрытии находились только пять человек. Очень досадно", – заявил губернатор Максим Козицкий.Местные СМИ также сообщили о том, что взрывная волна повредила общежития Львовского политехнического института – они находятся как раз рядом с военной академией. Кроме того, по крайней мере, один удар был нанесен по территории завода "Львовприбор", прилегающей к военному учебному заведению, – об этом можно сделать вывод из обнародованных фото поврежденного бизнес-кампуса Инновационного парка LvivTech.City, созданного на месте одного из корпусов завода.Удар по Академии Сухопутных войск вызвал значительный резонанс во Львове, сравнимый разве что с поражением места дислокации иностранных наемников на Яворовском полигоне весной 2022 года. Очевидно, что о жертвах среди военных, как и в прошлом году, будет сообщено через несколько недель, а то и месяцев.Таким образом, хотя ещё в сентябре 2022 года правительство Украины отнесло Львовскую область (вместе с Ивано-Франковской, Тернопольской, Волынской, Ровенской, Черновицкой, Закарпатской и Хмельницкой) к тыловым, события на прошлой неделе показали, что военные объекты на Львовщине остаются среди приоритетных целей для России.При этом власти области начали повышать градус мобилизации населения ещё до обстрела 6 июля. За два дня до этого депутатам Львовского областного совета перед началом сессионного заседания вручили повестки в военкомат. В облсовете в общей сложности 56 депутатов-мужчин, но повестки 4 июля получили 34 из них, сообщил и. о. председателя Львовского облсовета Юрий Холод.По его словам, вручение повесток проходило культурно. "Никто никого не ловил. О планах военные сообщили мне заранее, я попросил работников аппарата выделить им стол в холле совета, повестки выдавали при регистрации депутатов, утром, перед сессией", – отметил Юрий Холод. Аналогичная акция военных прошла и 6 июля перед сессией Львовского городского совета, где повестки получили около 30 депутатов.Львовские СМИ пишут, что большинство депутатов уже явились в Территориальные центры комплектования (ТЦК) Минобороны (военкоматы), однако ни один из них не был мобилизован. Очевидно, речь идет о своеобразной пропагандистской акции, ведь добровольно в военкоматы приходит где-то около 20% мужчин от плановой задачи по мобилизации, которую они должны выполнить. Об этом 4 июля сообщил начальник Львовского областного ТЦК Александр Тищенко.Ужгород живет без ракетных атак и комендантского часаЗакарпатье – единственный регион Украины, живущий без комендантского часа. Сюда российские ракеты практически не прилетали. Единственное исключение – обстрел железнодорожной подстанции в Воловце в мае прошлого года.Одни закарпатцы говорят, что это следствие тайных договоренностей премьера Венгрии Виктора Орбана и президента России Владимира Путина. Другие считают, что всё дело в отсутствии в регионе стратегических предприятий и объектов, в горном ландшафте края и его близости к нескольким странам ЕС, членам НАТО.Безопасность и спокойный сон стоит дорого: цены на рынке недвижимости Ужгорода после начала СВО опередили киевские. Состоятельные украинцы готовы значительно переплачивать за аренду и покупку квартир, чтобы иметь "запасной аэродром" в городе, буквально упирающемся в границу со Словакией.Кстати, взлётная полоса международного аэропорта "Ужгород" заканчивается перед этой же границей, так что взлет и посадка самолетов на нее всегда проходила через воздушное пространство соседней страны. Это сейчас дает надежду на возобновление работы аэропорта, несмотря на боевые действия на Востоке.На уходящей неделе Ужгород стал героем репортажа главного киевского пропагандистского ресурса – портала "Украинская правда" (УП). При этом его текст пропитан нескрываемой ненавистью к приезжим с Востока Украины, противопоставленным местным "патриотам".Посторонние деньги и новые люди приносят с собой свежие услуги. В 2023 году в новостройке на Славянской набережной Ужгорода, где двухкомнатную квартиру продают за 179 тысяч долларов, открыла свой салон красоты Алла Барановская, жена депутата Верховной Рады Николая Тищенко, который в президентской партии "Слуга народа" курирует Закарпатье.– Нет такой семьи, где бы ни было военных среди родственников, друзей, знакомых или соседей, – цитирует издание писателя и волонтера Андрея Любку. – В прошлом году, когда 128-я отдельная штурмовая бригада понесла большие потери на Херсонщине, Закарпатье погрузилось в массовый траур. Люди в городе ходили с волосами дыбом. Было видно, как все это проживают. Потому что среди погибших не кто-то там, а люди, которых ты знаешь лично.Киевский журналист признаёт, что "ленты местных новостей наполняют некрологи о погибших воинах", но при этом умышленно игнорирует напряженность, которая с каждым месяцем усиливается в венгерской общине Закарпатья. В боевых действиях на Востоке Украины погибли уже 24 закарпатских венгра, многие из них попали в плен – это ощутимо для небольшой общины.Поэтому, когда месяц назад 11 таких военнопленных были переданы Венгрии, их родные на Закарпатье были чрезвычайно рады – и шокированы антивенгерской риторикой Киева, который обвинил Будапешт чуть ли не в похищении людей. Неудивительно, что в Закарпатье вернулись только трое из них – и то, по слухам, после угроз родным со стороны киевских спецслужб.Антивенгерских акций хватает и в самом крае. Осенью прошлого года с колонны в Мукачевском замке была демонтирована скульптура Турула – мифической птицы-покровителя венгерского народа. А на днях в Ужгороде "патриоты" потребовали снять с местного бизнес-центра "Корона" увеличенную копию короны Святого Иштвана, которой короновали королей Венгрии.При этом органы власти Закарпатья разного уровня охотно получают разнообразную материально-финансовую помощь от венгерской стороны, а поддержку семьям павших закарпатских венгров от официального Будапешта рекламируют как чуть ли не свое достижение.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

https://ukraina.ru/20230709/1047898950.html

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Олег Хавич

эксклюзив, западная украина, львов, спецоперация, украина, зарубежье, венгрия