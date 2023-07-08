https://ukraina.ru/20230708/1047897098.html

Константинов: виновные в преступлениях против миллионов крымчан ответят в суде

Константинов: виновные в преступлениях против миллионов крымчан ответят в суде - 08.07.2023 Украина.ру

Константинов: виновные в преступлениях против миллионов крымчан ответят в суде

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил о втором иске к Украине из-за энергетической блокады. Об этом глава парламента сообщил РИА Новости

2023-07-08T19:09

2023-07-08T19:09

2023-07-08T19:14

новости

крым

иск

блокада

электроэнергия

владимир константинов

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Ранее сообщалось, что арбитражный суд Крыма зарегистрировал иск о взыскании с Украины 152,2 млрд руб. из-за водной блокады полуострова. Константинов заявил, что власти продолжат работу по формированию претензий к Украине и Западу.Замглавы рабочей группы по оценке последствий блокады Сергей Трофимов подсчитал, что ущерб Крыму от водной блокады составил 1 трлн руб. Он отмечал, что к иску могут присоединиться пострадавшие частные организации и ИП.При этом Константинов подчеркнул, что благодаря поддержке всей России сегодня Крым имеет энергетическую независимость от Украины. Он добавил, что система снабжения Крыма электроэнергией Крыма была построена не Украиной, это было сделано в период Советского Союза.Константинов назвал Украину "террористическим образованием". Иском в суд он рассчитывает внести вклад в установление справедливости на официальном и юридическом уровнях. По его словам, в России продолжают формировать претензии к украинским властям и представителям западных государств, которые спонсировали преступления Киева.Власти Крыма планируют добавить новые претензии властям Украины. Необходимо оценить ущерб, нанесенный Крыму, в первую очередь, в результате террористических актов, причастность к которым киевские преступники уже и не скрывают. Наступит момент - и наши претензии в полном объеме будут им предъявлены, сказал Константинов.В мае 2014 года со стороны Украины была перекрыта подача воды по Северо-Крымскому каналу. После воссоединения Крыма с Россией украинские власти возвели на канале дамбу. Затем было прекращено железнодорожное и автобусное сообщение. В сентябре 2015 года власти "незалежной" объявили полуострову еще и продовольственную блокаду, заворачивая на границе следующие с провизией грузовики.В ночь на 6 октября 2015 года неизвестными была повреждена высоковольтная опора одной из ЛЭП, по которым осуществлялась подача электроэнергии в Крым. 20 ноября 2015 года группа украинских радикалов подорвала опоры ЛЭП "Мелитополь – Джанкой" в Херсонской области близ границы с полуостровом.Были разрушены питающие Крымский полуостров линии "Каховка-Титан" и "Мелитополь-Джанкой". В опорах эксперты обнаружили механические повреждения, предположительно от взрывного устройства. Для выяснения обстоятельство Минэнерго РФ сформировало оперативный штаб по электроснабжению Крыма. Компания "Укрэнерго" сообщила, что подача электроэнергии в Крым может быть полностью прекращена.В ночь на 22 ноября 2015 года, во всех населенных пунктах Крыма пропало электричество. Были подорваны все четыре линии электропередач на границе с полуостровом — почти 2 млн крымчан остались без энергоснабжения. Власти Крыма и Севастополя ввели режим ЧС. Ранее депутат Госдумы Дмитрий Белик призвал Владимира Зеленского не мечтать об уходе России из Крыма, так как крымчане навсегда попрощались с украинским государством.Как рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин, Крым очень нужен США и Великобритании, которые хотели построить там свои базы и контролировать Черное море.Исходя из этого Владимир Зеленский и его аппарат имитируют желание вернуть полуостров, добавил эксперт.

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новости, крым, иск, блокада, электроэнергия, владимир константинов