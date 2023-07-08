https://ukraina.ru/20230708/1047896169.html

Возвращение командования "Азова"*, кассетные боеприпасы. Итоги 8 июля на Украине

Возвращение командования "Азова"*, кассетные боеприпасы. Итоги 8 июля на Украине - 08.07.2023 Украина.ру

Возвращение командования "Азова"*, кассетные боеприпасы. Итоги 8 июля на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский возвращает из Турции высшее командование "Азова"* и Нацгвардии. В США, Испании и России выступили против передачи Украине американских кассетных боеприпасов

2023-07-08T18:20

2023-07-08T18:20

2023-07-08T18:42

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эксклюзив

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Среди возвращённых на Украину оказались: ранее командовавший полком "Азов"* Денис Прокопенко, известный под позывным "Редис", его заместитель Святослав Паламарь, известный под позывным "Калина", офицер "Азова"* Олег Хоменко, командир 12-й бригады Национальной гвардии Украины Денис Шлега и и.о. Командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский, известный под в позывным "Волына"."Возвращаемся домой из Турции и возвращаем домой наших героев. Украинские воины Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега наконец-то будут с родными. Слава Украине!" - написал Зеленский в своём телеграм-канале.К этой записи он прикрепил видео с бывшими военнопленными, на котором тех встречали в турецком аэропорту, сопроводили на чешский президентский борт, а затем уже в салоне показывали им утреннее видео со Змеиного острова, приуроченное к 500-му дню с момента начала спецоперации ВС РФ.Все вышеупомянутые военные сдались в плен 20 мая прошлой весной на заводе "Азовсталь" в Мариуполе.Позже, 21 сентября их обменяли на российских военнопленных и украинского политика Виктора Медведчука.Тогда же Зеленский сообщил, что командование "Азова"*, 12-й бригады Нацгвардии и 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ останется в Турции."Украина договорилась с Турцией – я говорил об этом с президентом Эрдоганом, что освобожденные из плена пять наших командиров будут находиться в полной безопасности, в комфортных условиях и под личной протекцией президента Турции на время – до конца войны. Но мы обеспечим их семьям возможность с ними видеться", - заявил 21 сентября Зеленский.Сам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал произошедшее "важным шагом" на пути к установлению мира."Произошедший при посредничестве Турции обмен пленными является важным шагом на пути к прекращению войны", — указал в тот же день Эрдоган.Уже 3 октября 2022 года "турецкие пленники" встретились со своими семьями и главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком. Тот поблагодарил Прокопенко, Паламаря, Волынского, Хоменко и Шлегу от имени Зеленского."Ваши родные боролись за ваше освобождение с большим воодушевлением. Они так долго вас ждали", - заявил тогда Ермак.А сегодня, 8 июля, те, кто должен был, по словам Зеленского и Эрдогана "находиться до конца войны" в Турции, вернулись на Украину. Пока неясно, сохранились ли за Прокопенко, Паламарём, Хоменко, Шлегой и Волынским их должности. Сам "Азов"* с того времени, как пленили Прокопенко, вырос в бригаду, входящую в "Гвардию наступления" - бригады Нацгвардии, которые планировалось использовать в весенне-летнем наступлении Украины. Кроме того, есть 3-я отдельная штурмовая бригада "Азов"* в составе Вооружённых сил Украины, которая была образована из одноимённого подразделения Теробороны, появившегося в первые дни спецоперации ВС РФ.Выдача статусных пленных Украине до окончания боевых действий может быть "утешительным призом" для Зеленского, на которого сегодня давят на Западе из-за пока не состоявшегося наступления, понуждая украинского президента к переговорам."Мы будем прилагать все усилия для прекращения этого конфликта путем переговорного процесса", - заявил вчера на итоговой пресс-конференции с Зеленским президент Турции Эрдоган.Уже сегодня во время выступления в Байбурте Эрдоган заявил, что его страна всегда придерживалась сбалансированной политики и не позволила желающим испортить отношения с Россией."Мы с первого дня придерживались сбалансированной политики. Военное лобби, используя оппозицию, пыталась бросить нас в огонь. Мы не дали этому случиться. Укрепляя отношения с Украиной, мы не дали возможность испортить отношения с Россией… С господином Путиным поддерживаем тесный диалог", — сказал глава государства.Он также повторил, что ожидает визит президента РФ Владимира Путина в Турцию в августе.В то же время в России многие не скрывают своего разочарования в происходящем."Тут даже комментировать что-то бессмысленно. Можно зерновую сделку продлить", - заявил член Совета по правам человека при президенте России, военкор Александр Коц.На продлении зерновой сделки также ранее настаивал Эрдоган.Были и те, кто призывал не падать духом."Кадры, где Зеленский встречает "азовцев", конечно, сейчас у многих в России почву из под ног выбьют. Надо вещи называть своими именами, сейчас у многих в голове вопрос "А за что мы вообще воюем, если вот такое происходит?". Но вот если без эмоции. Отдали упырей Киеву. На конечный результат войны это влияет? Нет. С точки зрения инфовойны это безусловно серьезный удар по нам, и мотивация для украинцев. Но на конечный результат войны влияет другое. Поставки кассетных боеприпасов американцами, прочие военные поставки, наша военная промышленность, экономика влияет, наличие или отстствие лодок, у кого нервы крепче тоже влияет. Короче, сами мы, в конечном счете на это результат влияем. Оно понятно - воевать или помогать фронту, когда "азовцы" в Киев летят, морально тяжелее в разы. Только варианта у нас нет. Мы или встаём и деремся дальше, или сдаёмся, потому что вот это вот все гадство случилось. Сдаться готовы? Сломаться готовы? Пойдем ныть или пойдем дальше по нашему пути через темные времена? Тут, конечно, каждый сам решает. Но если для кого война еще не закончена, если для кого отбоя не было, то тогда продолжаем", - отметил вице-спикер Мосгордумы, журналист Андрей Медведев.Он призвал всех беречь силы и нервы."Много раз и раньше писал: будут тёмные и мрачные дни, будут у нас и поражения. Так что не отчаивайтесь в дни поражений, и не сильно радуйтесь в дни побед. Путь предстоит долгий. Нам нужны и силы и нервы на этом пути. Как бы трудно не было. Но. Можно сдаться, когда до победы осталось несколько шагов. Я такого не хочу. Волыне, Калине, Редису и прочим пожелаем же скорой отправки на фронт. С точки зрения пиара для Киева это сейчас весьма выгодный шаг. А то засиделись херойские хлопцы в Турции. А наши их на фронте заждались, насколько я в курсе. И вроде в плен их брать не хотят", - отметил он.В то же время, по словам Медведева, хотелось бы услышать разъяснения по поводу происходящего.Проблема с кассетными боеприпасамиДевятнадцать американских конгрессменов выступили против передачи Киеву кассетных боеприпасов."США с гордостью привержены лидерству в области защиты прав человека. Эта приверженность должна включать отказ от передачи кассетных боеприпасов, которые по самой задумке несут серьёзные риски для гражданского населения", - указано в распространенном заявлении конгрессменов, сообщило РИА "Новости".Как говорится в заявлении, поддержка Украины не должна подрывать усилия США по продвижению прав человека в мире."Объявленные Белым домом действия противоречат ограничениям конгресса на передачу этих видов вооружений и серьёзно подрывает наше моральное лидерство. Это подчеркивает необходимость дальнейшей работы по оказанию давления на США для присоединения к международному сообществу и запрету использования кассетных бомб", - говорится в заявлении.Днём ранее США объявили, что кассетные боеприпасы войдут в новый пакет помощи Украине. Заместитель главы Минобороны США Колин Кол подчеркнул, что такая передача не нарушает ограничений Конгресса.хОтреагировали на решение США и в Испании — стране-члене НАТО."Испания не разделяет это решение… Мы против отправки кассетных боеприпасов… Это не решение НАТО. Испания исходит из своих твердых обязательств перед Украиной, но также твердо придерживается того, что определенные виды оружия и боеприпасов не могут поставляться ни при каких обстоятельствах", - заявила журналистам министр обороны Испании Маргарита Роблес.Также прокомментировали передачу Украине кассетных боеприпасов и в МИД РФ."Решение администрации Дж.Байдена о поставках режиму в Киеве кассетных боеприпасов – ещё одно вопиющее проявление агрессивного антироссийского курса США, нацеленного на максимальное затягивание конфликта на Украине и войну до "последнего украинца". Речь идёт о циничной попытке продлить агонию нынешних украинских властей, не считаясь с жертвами среди гражданского населения. В Вашингтоне прекрасно осознают, что "обещания" укронацистов применять это оружие неизбирательного действия "аккуратно" и "ответственно" ничего не стоят. Под ударом, как это происходило всякий раз, когда Украине передавались все более смертоносные американо-натовские системы вооружений, окажутся мирные люди", - отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она напомнила, что опыт использования кассетных боеприпасов на Ближнем Востоке и в других регионах мира показывает, что их элементы могут долгое время оставаться неразорвавшимися и детонировать уже после завершения боевых действий."Поставляя кассетные боеприпасы, Вашингтон фактически будет соучастником в минировании территории и в полной мере разделит ответственность за погибших от подрывов, в том числе русских и украинских детей. При этом постоянное расширение военных поставок, призванное, по замыслу американской администрации, максимально "поднять ставки" в конфликте, означает все более глубокое вовлечение США и их сателлитов в боевые действия", - указала Захарова.Она подчеркнула, что международное сообщество не вправе игнорировать эти очевидные факты и должно адекватно на них отреагировать. При этом саму передачу кассетных боеприпасов Захарова расценила как "жест отчаяния и свидетельство бессилия на фоне провала разрекламированного украинского "контрнаступления", отметив, что "очередное "чудо-оружие", на которое делают ставку в Вашингтоне и Киеве, не задумываясь о тяжких последствиях, никак не повлияет на ход специальной военной операции, цели и задачи которой будут полностью выполнены".* - запрещённая в РФ организация

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

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