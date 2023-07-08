https://ukraina.ru/20230708/1047895349.html

Премьер Нидерландов заявил о подаче королю прошения об отставке из-за мигрантов

Премьер Нидерландов заявил о подаче королю прошения об отставке из-за мигрантов - 08.07.2023 Украина.ру

Премьер Нидерландов заявил о подаче королю прошения об отставке из-за мигрантов

Правительство Нидерландов во главе с премьер-министром Марком Рютте подало в отставку. Об этом сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS)

2023-07-08T17:33

2023-07-08T17:33

2023-07-08T17:34

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нидерланды

рютте

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Рютте отметил, что в ближайшее время "прошение об отставке правительства будет передано королю". По словам премьер-министра, распад правящей коалиции напрямую связан с разногласиями в миграционной политике Нидерландов.Он объявил об отставке после того, как правительственная коалиция после долгих консультаций не смогла договориться о мерах по ограничению притока беженцев в страну. Это уже третье правительство под руководством Рютте, которое уходит в отставку раньше положенного срока.Партия премьер-министра Марком Рютте "Народная партия за свободу и демократию" (VVD) – настаивала на ограничении числа людей, которые могут въехать в страну по программе воссоединения семьи.Проведение новых парламентских выборов в Нидерландах после ухода в отставку правительства будет возможно не ранее середины ноября. Об этом сообщил 8 июля избирательный совет страны.Ранее Рютте обсудил с Владимиром Зеленским программу обучения украинских пилотов и усиление "воздушного щита" над Украиной, сообщил телеграм-канал украинского президента. Премьер-министр заявил, что Нидерланды не получали от Украины запрос на поставки истребителей F-16, но готовы его рассмотреть.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что намерение Дании и Нидерландов быть в первых рядах в вопросе подготовки украинских пилотов для управления истребителями F-16, является желанием угодить Соединенным Штатам Америки.27 июня немецкий оборонный концерн Rheinmetall 27 июня подтвердил заказ от Нидерландов на 14 танков Leopard 2A4, которые передадут Киеву.Ранее власти Нидерландов одобрили второй пакет помощи для Украины в размере более 118 миллионов евро. Из этой суммы €83 млн пойдут на украинское здравоохранение, €58 млн - на восстановление инфраструктуры, зданий и объектов, а €25 млн - на медицинское оборудование и обеспечение мобильных госпиталей.

https://ukraina.ru/20230704/1047792378.html

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новости, нидерланды, рютте, отставка, мигранты, ес, поставки, зарубежье