Триединая станция раздора. Об инфраструктурном, политическом и медийном аспектах кризиса вокруг ЗАЭС - 08.07.2023 Украина.ру
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Триединая станция раздора. Об инфраструктурном, политическом и медийном аспектах кризиса вокруг ЗАЭС
Триединая станция раздора. Об инфраструктурном, политическом и медийном аспектах кризиса вокруг ЗАЭС - 08.07.2023 Украина.ру
Триединая станция раздора. Об инфраструктурном, политическом и медийном аспектах кризиса вокруг ЗАЭС
Страсти вокруг Запорожской атомной электростанции разгораются не то, что ежедневно, а ежечасно. Украинская власть нагоняет страху на собственное население, утверждая что "русские ее взорвут", чтобы сжечь радиацией Украину, командование ВС РФ и руководство станции это отрицают, И теперь в этот спор включилось МАГАТЭ
2023-07-08T17:18
2023-07-08T17:23
эксклюзив
зарубежье
украина
запорожская аэс
всу
рафаэль гросси
владимир зеленский
россия (рф)
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сделал ряд важных заявлений в интервью японскому телеканалу NHK. В частности:· ЗАЭС находится на передовой линии фронта, поэтому в условиях украинского контрнаступления является уязвимой.· Попытка создать защитную зону вокруг ЗАЭС к успеху не привела, командиры военных подразделений, участвующих в контрнаступлении, не признают неприкосновенных территорий.· Сотрудники МАГАТЭ не нашли взрывчатки на территории ЗАЭС.· Произойти может что угодно, и, если что, винить в катастрофе нужно будет только себя.Заявления, как полагается функционеру от ООН, предельно дипломатичные и осторожные — но весьма показательные. Так, Гросси сообщил, что ВСУ не считают целесообразным отказаться от ведения боевых действий вокруг станции, а Зеленский, говоривший о минировании станции, врёт. Как видно, даже несмотря на дипломатичность, заявлено, что угрозой для станции является не её российский персонал, а ВСУ. А теперь самое время рассмотреть ситуацию вокруг ЗАЭС в трёх изменениях: инфраструктурном, политическом и медийном.Инфраструктурный аспектОчередная эскалация вокруг ЗАЭС не является чем-то принципиально новым — Киев от своих планов по возвращению станции под контроль не отказался. Дополнительные 6 ГВт мощностей позволили бы не только перекрыть дефицит элетроэнергии в украинской энергосистеме, но восстановить экспорт электроэнергии в ЕС, который Киев год назад планировал сделать одним из важных источников дохода.Но если в прошлом году Киев пытался использовать для достижения этой цели МАГАТЭ, надеясь на то, что она уговорит Россию уйти, а в перерывах высаживал десанты у станции, то теперь — если верить советнику главы "Росаэнергоатом" Ренату Карчаа — в ход пошли угрозы ракетных ударов. Собственно, цель всё та же, неизменны и способы её достижения (угроза применения силы), изменились только инструменты.При этом нужно понимать ряд важных аспектов.Во-первых, нанести серьёзный ущерб станции Киев может, но создать ядерный апокалипсис не сможет.Удар по пристанционному хранилищу отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) может привести к радиоактивному загрязнению местности, но катастрофой не станет — обломки топлива, бетона и металла соберут, а территорию дезактивируют. Загрязнение местности будет локальным.Удар по зданию ректора обычным вооружением — снарядами из ствольной и реактивной артиллерии — сделает станцию неработоспособной, но не взорвёт её — реактор изолирован от окружающей среды толстым слоем железобетона и стали.Удар по пруду-охладителю приведёт к потере воды, неработоспособности станции и может спровоцировать аварию, но спустя некоторое время, а не сразу, что даст время для ликвидации аварии и обнародования причин её возникновения.Следовательно, чтобы создать ядерный апокалипсис, ВСУ нужно бить по зданию реактора, чтобы пробить её железобетонную оболочку вместе с корпусом реактора. Для этого нужны мощные управляемые ракеты по типу Storm Shadow или их аналоги. Применение такого оружия всегда оставляет следы в виде без труда идентифицируемых обломков. Следовательно, подобное оружие применять нельзя так как Вашингтон и Лондон автоматически станут спонсорами ядерного терроризма со всеми вытекающими медийными и политическими последствиями. Из доступного остаются ракеты "Точка-У" и уловный ОТРК "Гром", чьи боеприпасы вполне успешно перехватываются российской ПВО и не обладают сильным бетонобойным характером.Проще говоря, инструментарий для ракетного удара у ВСУ ограничен и речь идёт скорее о новом витке ядерного шантажа, чем о попытке устроить апокалипсис. Предыдущие попытки шантажировать Россию темой ЗАЭС успеха не имели, а это означает, что не одну лишь Россию пытаются шантажировать.И вот тут мы переходим к политическому измерению кризиса вокруг ЗАЭС.Политический аспектКиевская власть — несмотря на всю свою отмороженность — понимает пределы допустимого. Адекватной назвать её сложно — иначе не стреляли бы из РСЗО "Хаймарс" в шлюзы Каховской ГЭС, чтобы проверить, выдержат они или нет, что и стало причиной последующего отложенного прорыва плотины, — но в последние полгода серьёзных обстрелов станции не было.ЗАЭС киевской власти сейчас, прежде всего, является политическим инструментом, использование которого позволяет:1. Шантажировать Москву уничтожением/захватом станции;2. Принуждать МАГАТЭ к давлению на Россию для создания демилитаризованной зоны вокруг станции;3. Раскручивать тему России как страны-экотеррориста (не зря накануне начала темы с ЗАЭС в Киев приехала Грета Тунберг) и угрозы для всего мира;4. Напоминать странам НАТО о значимости Украины и её борьбы с Россией.Поэтому момент для шантажа выбран удачный — впереди саммит НАТО. Зеленскому нужны гарантии сохранения своей власти и получения в дальнейшем достаточных мер финансовой и военной поддержки.Лучшей гарантией для Киева в таких условиях является членство в НАТО, которое никто Украине предоставлять не будет — Украина является инструментом для борьбы с Россией и представляет ценность для США лишь до тех пор, пока воюет с Россией. Демократам, в свою очередь, выгодно затягивание конфликта — это позволит отсрочить момент признания его захода (в лучшем для них случае) в тупик. Да и не всем в НАТО нравится эскалация вокруг ЗАЭС – альянс неоднороден и там помимо ястребов из Прибалтики хватает представителей с куда более умеренным подходом к России.Поэтому напряжённость вокруг ЗАЭС никуда не денется — это инструмент шантажа России и выторговывания у Запада денег, оружия и гарантий, — но в катастрофу вряд ли перейдёт.Но есть ещё один немаловажный аспект.Медийный аспектЗеленский — как актёр и продюсер — снимает политический сериал, "съёмочной" группой которого являются пропагандисты режима. В этом сериале есть борьба добра со злом (Средиземье против орков Саурона или Гарри Поттера против Волан-де-Морта), протагонист — сам Зеленский — антагонист в лице Путина и его миньонов, под которым подразумеваются все граждане России, а также букет из союзников сил добра и зла.И, как и полагается, в этом сериале есть место сюжетным поворотам с волнами "зрад" (предательство, поражение) и "перемог" (радость и победа), которые сменяют друг друга.У Киева в прошлом году были две значимые "перемоги": наступление в Харьковской области и уход ВС РФ из левобережья Днепра. Контрнаступление должно было стать третьей — и, по всей видимости, финальной перемогой — после которой силы зла должны были дрогнуть и разбежаться (если исходить из логики "Властелина колец" Толкиена) либо лишиться предводителя в ходе дворцового переворота/спецоперации (если смотреть через призму "Гарри Поттера" Роулинг).Сколько человек погибнет в процессе съёмки этого сериала или получат физические (ментальные) увечья — для съёмочной группы не имеет значения. Она живёт с освоения денег, выделяемых на съёмки, и её задача — отлавливать граждан, бросая их в горнило войны. А Запад финансирует съёмки, поставляя оружие и деньги. Тема оружия в сериале является центральной — Киев всё превращает в чудо-оружие (вундерваффе): РСЗО "Хаймарс", танки "Леопард", ракеты Storm Shadow и даже кассетные боеприпасы.А ещё в этом кровавом сериале должны быть кульминации в эпизодах — точки максимально напряжения, которые позволяют переключать внимание зрителей — как внутри Украины, так и за её пределами — со "зрад" на "перемоги". ЗАЭС сейчас как раз позволяет переключать внимание обывателей с обстановки на фронте: граждане побежали покупать таблетки с йодом и вновь проклинают Россию, новый кризис вытесняет из их сознания старые проблемы, переключая внимание с неудобных для Зеленского тем. А неудобных тем хватает.Если в прошлом году киевская власть вела войну с Россией в надежде на сокрушение последней и подписания невыгодного для Москвы мирного соглашения с утратой территорий, репарациями и компенсациями, то теперь — на фоне провала контрнаступления — киевская власть ведёт войну с Россией для того, чтобы отсрочить внутриполитический кризис на Украине и в США. Проще говоря, Киев меняет жизни своих граждан на время, на протяжении которого Зеленский и Байден могут ничего не менять и не признавать ошибочность принятого в конце апреля 2022-го года (до истории с Бучей) курса на разрыв переговоров и эскалацию конфликта.
https://ukraina.ru/20230708/1047887196.html
https://ukraina.ru/20230708/1047889747.html
https://ukraina.ru/20230708/1047893410.html
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Иван Лизан
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Иван Лизан
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эксклюзив, зарубежье, украина, запорожская аэс, всу, рафаэль гросси, владимир зеленский, россия (рф)
Эксклюзив, Зарубежье, Украина, Запорожская АЭС, ВСУ, Рафаэль Гросси, Владимир Зеленский, Россия (РФ)

Триединая станция раздора. Об инфраструктурном, политическом и медийном аспектах кризиса вокруг ЗАЭС

17:18 08.07.2023 (обновлено: 17:23 08.07.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Иван Лизан авторы
Иван Лизан
журналист, автор издания Украина.ру
Все материалы
Страсти вокруг Запорожской атомной электростанции разгораются не то, что ежедневно, а ежечасно. Украинская власть нагоняет страху на собственное население, утверждая что "русские ее взорвут", чтобы сжечь радиацией Украину, командование ВС РФ и руководство станции это отрицают, И теперь в этот спор включилось МАГАТЭ
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сделал ряд важных заявлений в интервью японскому телеканалу NHK. В частности:
· ЗАЭС находится на передовой линии фронта, поэтому в условиях украинского контрнаступления является уязвимой.
· Попытка создать защитную зону вокруг ЗАЭС к успеху не привела, командиры военных подразделений, участвующих в контрнаступлении, не признают неприкосновенных территорий.
· Сотрудники МАГАТЭ не нашли взрывчатки на территории ЗАЭС.
· Произойти может что угодно, и, если что, винить в катастрофе нужно будет только себя.
Заявления, как полагается функционеру от ООН, предельно дипломатичные и осторожные — но весьма показательные. Так, Гросси сообщил, что ВСУ не считают целесообразным отказаться от ведения боевых действий вокруг станции, а Зеленский, говоривший о минировании станции, врёт. Как видно, даже несмотря на дипломатичность, заявлено, что угрозой для станции является не её российский персонал, а ВСУ.
А теперь самое время рассмотреть ситуацию вокруг ЗАЭС в трёх изменениях: инфраструктурном, политическом и медийном.
Повседневная жизнь в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
10:00
"Это будет искусственная авария". Гросси призвал создать реальный план по защите ЗАЭСЗапорожская АЭС находится на линии фронта, и положение станции является крайне уязвимым. Такое мнение высказал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью японскому телеканалу NHK
Инфраструктурный аспект
Очередная эскалация вокруг ЗАЭС не является чем-то принципиально новым — Киев от своих планов по возвращению станции под контроль не отказался. Дополнительные 6 ГВт мощностей позволили бы не только перекрыть дефицит элетроэнергии в украинской энергосистеме, но восстановить экспорт электроэнергии в ЕС, который Киев год назад планировал сделать одним из важных источников дохода.
Но если в прошлом году Киев пытался использовать для достижения этой цели МАГАТЭ, надеясь на то, что она уговорит Россию уйти, а в перерывах высаживал десанты у станции, то теперь — если верить советнику главы "Росаэнергоатом" Ренату Карчаа — в ход пошли угрозы ракетных ударов. Собственно, цель всё та же, неизменны и способы её достижения (угроза применения силы), изменились только инструменты.
При этом нужно понимать ряд важных аспектов.
Во-первых, нанести серьёзный ущерб станции Киев может, но создать ядерный апокалипсис не сможет.
Удар по пристанционному хранилищу отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) может привести к радиоактивному загрязнению местности, но катастрофой не станет — обломки топлива, бетона и металла соберут, а территорию дезактивируют. Загрязнение местности будет локальным.
Удар по зданию ректора обычным вооружением — снарядами из ствольной и реактивной артиллерии — сделает станцию неработоспособной, но не взорвёт её — реактор изолирован от окружающей среды толстым слоем железобетона и стали.
Удар по пруду-охладителю приведёт к потере воды, неработоспособности станции и может спровоцировать аварию, но спустя некоторое время, а не сразу, что даст время для ликвидации аварии и обнародования причин её возникновения.
Следовательно, чтобы создать ядерный апокалипсис, ВСУ нужно бить по зданию реактора, чтобы пробить её железобетонную оболочку вместе с корпусом реактора. Для этого нужны мощные управляемые ракеты по типу Storm Shadow или их аналоги.
Владимир Зеленский на Змеином - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
13:00
Визит на Змеиный, раздувание паники по ЗАЭС, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 8 июляПрезидент Украины Владимир Зеленский посетил остров Змеиный. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России. Украина снова начала раздувать панику по поводу возможных провокаций на ЗАЭС
Применение такого оружия всегда оставляет следы в виде без труда идентифицируемых обломков. Следовательно, подобное оружие применять нельзя так как Вашингтон и Лондон автоматически станут спонсорами ядерного терроризма со всеми вытекающими медийными и политическими последствиями. Из доступного остаются ракеты "Точка-У" и уловный ОТРК "Гром", чьи боеприпасы вполне успешно перехватываются российской ПВО и не обладают сильным бетонобойным характером.
Проще говоря, инструментарий для ракетного удара у ВСУ ограничен и речь идёт скорее о новом витке ядерного шантажа, чем о попытке устроить апокалипсис. Предыдущие попытки шантажировать Россию темой ЗАЭС успеха не имели, а это означает, что не одну лишь Россию пытаются шантажировать.
И вот тут мы переходим к политическому измерению кризиса вокруг ЗАЭС.
Политический аспект
Киевская власть — несмотря на всю свою отмороженность — понимает пределы допустимого. Адекватной назвать её сложно — иначе не стреляли бы из РСЗО "Хаймарс" в шлюзы Каховской ГЭС, чтобы проверить, выдержат они или нет, что и стало причиной последующего отложенного прорыва плотины, — но в последние полгода серьёзных обстрелов станции не было.
ЗАЭС киевской власти сейчас, прежде всего, является политическим инструментом, использование которого позволяет:
1. Шантажировать Москву уничтожением/захватом станции;
2. Принуждать МАГАТЭ к давлению на Россию для создания демилитаризованной зоны вокруг станции;
3. Раскручивать тему России как страны-экотеррориста (не зря накануне начала темы с ЗАЭС в Киев приехала Грета Тунберг) и угрозы для всего мира;
4. Напоминать странам НАТО о значимости Украины и её борьбы с Россией.
Поэтому момент для шантажа выбран удачный — впереди саммит НАТО. Зеленскому нужны гарантии сохранения своей власти и получения в дальнейшем достаточных мер финансовой и военной поддержки.
Лучшей гарантией для Киева в таких условиях является членство в НАТО, которое никто Украине предоставлять не будет — Украина является инструментом для борьбы с Россией и представляет ценность для США лишь до тех пор, пока воюет с Россией. Демократам, в свою очередь, выгодно затягивание конфликта — это позволит отсрочить момент признания его захода (в лучшем для них случае) в тупик. Да и не всем в НАТО нравится эскалация вокруг ЗАЭС – альянс неоднороден и там помимо ястребов из Прибалтики хватает представителей с куда более умеренным подходом к России.
Поэтому напряжённость вокруг ЗАЭС никуда не денется — это инструмент шантажа России и выторговывания у Запада денег, оружия и гарантий, — но в катастрофу вряд ли перейдёт.
Но есть ещё один немаловажный аспект.
II тур президентских выборов в Турции - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
16:23
Эрдоган во всей красе: чего ждать от визита Зеленского в ТурциюИтак, закончилось небольшое турне Владимира Зеленского в Европу. Украинский президент побывал в Болгарии, Чехии и Турции. И если первые два визита были символическими, то встреча с Эрдоганом привлекла внимание экспертов
Медийный аспект
Зеленский — как актёр и продюсер — снимает политический сериал, "съёмочной" группой которого являются пропагандисты режима. В этом сериале есть борьба добра со злом (Средиземье против орков Саурона или Гарри Поттера против Волан-де-Морта), протагонист — сам Зеленский — антагонист в лице Путина и его миньонов, под которым подразумеваются все граждане России, а также букет из союзников сил добра и зла.
И, как и полагается, в этом сериале есть место сюжетным поворотам с волнами "зрад" (предательство, поражение) и "перемог" (радость и победа), которые сменяют друг друга.
У Киева в прошлом году были две значимые "перемоги": наступление в Харьковской области и уход ВС РФ из левобережья Днепра. Контрнаступление должно было стать третьей — и, по всей видимости, финальной перемогой — после которой силы зла должны были дрогнуть и разбежаться (если исходить из логики "Властелина колец" Толкиена) либо лишиться предводителя в ходе дворцового переворота/спецоперации (если смотреть через призму "Гарри Поттера" Роулинг).
Сколько человек погибнет в процессе съёмки этого сериала или получат физические (ментальные) увечья — для съёмочной группы не имеет значения. Она живёт с освоения денег, выделяемых на съёмки, и её задача — отлавливать граждан, бросая их в горнило войны. А Запад финансирует съёмки, поставляя оружие и деньги. Тема оружия в сериале является центральной — Киев всё превращает в чудо-оружие (вундерваффе): РСЗО "Хаймарс", танки "Леопард", ракеты Storm Shadow и даже кассетные боеприпасы.
19 мая, 05:20Главное в деталях
Потребление медиаобразов. Бренды и симулякры в украинской политике. Спектакль, как любой вид искусства, производит эмоциональный образ. В "обществе спектакля" выбирают не президента, а медиаобраз президента, который формируется дискурсивно, как бренд. СВО перезапустила франшизу и бренд либерала заменили брендом милитариста. Но что будет, когда наступит мир?
А ещё в этом кровавом сериале должны быть кульминации в эпизодах — точки максимально напряжения, которые позволяют переключать внимание зрителей — как внутри Украины, так и за её пределами — со "зрад" на "перемоги". ЗАЭС сейчас как раз позволяет переключать внимание обывателей с обстановки на фронте: граждане побежали покупать таблетки с йодом и вновь проклинают Россию, новый кризис вытесняет из их сознания старые проблемы, переключая внимание с неудобных для Зеленского тем. А неудобных тем хватает.
Если в прошлом году киевская власть вела войну с Россией в надежде на сокрушение последней и подписания невыгодного для Москвы мирного соглашения с утратой территорий, репарациями и компенсациями, то теперь — на фоне провала контрнаступления — киевская власть ведёт войну с Россией для того, чтобы отсрочить внутриполитический кризис на Украине и в США. Проще говоря, Киев меняет жизни своих граждан на время, на протяжении которого Зеленский и Байден могут ничего не менять и не признавать ошибочность принятого в конце апреля 2022-го года (до истории с Бучей) курса на разрыв переговоров и эскалацию конфликта.
 
ЭксклюзивЗарубежьеУкраинаЗапорожская АЭСВСУРафаэль ГроссиВладимир ЗеленскийРоссия (РФ)
 
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Заголовок открываемого материала
19:09Константинов: виновные в преступлениях против миллионов крымчан ответят в суде
18:52Алексей Подберёзкин о кассетных боеприпасах: ВСУ получат от США эффективное средство террора
18:20Возвращение командования "Азова"*, кассетные боеприпасы. Итоги 8 июля на Украине
18:12Байден посоветовал Си Цзиньпину быть осторожным после визита в Москву
18:00Иван Мазепа: к портрету идеального предателя
17:33Премьер Нидерландов заявил о подаче королю прошения об отставке из-за мигрантов
17:18Триединая станция раздора. Об инфраструктурном, политическом и медийном аспектах кризиса вокруг ЗАЭС
17:04"Это временно". Байден рассказал, сколько продлятся поставки кассетных боеприпасов Украине
16:24В США назвали поставки кассетных бомб Киеву проклятьем и лицемерием
16:23Эрдоган во всей красе: чего ждать от визита Зеленского в Турцию
15:48Искушение искусственным. В Москве прошел креативный фест, где были искусственный и псевдо- интеллекты
15:06Washington Post: за поставку кассетных боеприпасов США заплатят непосильную цену
14:38Матвейчев о пути Грузии в ЕС, зерновой сделке и беспорядках во Франции
14:21Один в поле воин. На Времевском выступе российский танк посеял панику в рядах ВСУ
13:48"Будем наносить удар". Россия запросила заседание СБ ООН по подрывам "Северных потоков"
13:11Андрей Клинцевич: Кассетные боеприпасы для ВСУ Россия уничтожит так же, как и снаряды с обедненным ураном
13:07Американцы набросились на сенатора Грэма и "отправили" его на передовую с Зеленским
13:00Визит на Змеиный, раздувание паники по ЗАЭС, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 8 июля
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