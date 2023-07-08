https://ukraina.ru/20230708/1047894586.html

Триединая станция раздора. Об инфраструктурном, политическом и медийном аспектах кризиса вокруг ЗАЭС

Триединая станция раздора. Об инфраструктурном, политическом и медийном аспектах кризиса вокруг ЗАЭС - 08.07.2023 Украина.ру

Триединая станция раздора. Об инфраструктурном, политическом и медийном аспектах кризиса вокруг ЗАЭС

Страсти вокруг Запорожской атомной электростанции разгораются не то, что ежедневно, а ежечасно. Украинская власть нагоняет страху на собственное население, утверждая что "русские ее взорвут", чтобы сжечь радиацией Украину, командование ВС РФ и руководство станции это отрицают, И теперь в этот спор включилось МАГАТЭ

2023-07-08T17:18

2023-07-08T17:18

2023-07-08T17:23

эксклюзив

зарубежье

украина

запорожская аэс

всу

рафаэль гросси

владимир зеленский

россия (рф)

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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сделал ряд важных заявлений в интервью японскому телеканалу NHK. В частности:· ЗАЭС находится на передовой линии фронта, поэтому в условиях украинского контрнаступления является уязвимой.· Попытка создать защитную зону вокруг ЗАЭС к успеху не привела, командиры военных подразделений, участвующих в контрнаступлении, не признают неприкосновенных территорий.· Сотрудники МАГАТЭ не нашли взрывчатки на территории ЗАЭС.· Произойти может что угодно, и, если что, винить в катастрофе нужно будет только себя.Заявления, как полагается функционеру от ООН, предельно дипломатичные и осторожные — но весьма показательные. Так, Гросси сообщил, что ВСУ не считают целесообразным отказаться от ведения боевых действий вокруг станции, а Зеленский, говоривший о минировании станции, врёт. Как видно, даже несмотря на дипломатичность, заявлено, что угрозой для станции является не её российский персонал, а ВСУ. А теперь самое время рассмотреть ситуацию вокруг ЗАЭС в трёх изменениях: инфраструктурном, политическом и медийном.Инфраструктурный аспектОчередная эскалация вокруг ЗАЭС не является чем-то принципиально новым — Киев от своих планов по возвращению станции под контроль не отказался. Дополнительные 6 ГВт мощностей позволили бы не только перекрыть дефицит элетроэнергии в украинской энергосистеме, но восстановить экспорт электроэнергии в ЕС, который Киев год назад планировал сделать одним из важных источников дохода.Но если в прошлом году Киев пытался использовать для достижения этой цели МАГАТЭ, надеясь на то, что она уговорит Россию уйти, а в перерывах высаживал десанты у станции, то теперь — если верить советнику главы "Росаэнергоатом" Ренату Карчаа — в ход пошли угрозы ракетных ударов. Собственно, цель всё та же, неизменны и способы её достижения (угроза применения силы), изменились только инструменты.При этом нужно понимать ряд важных аспектов.Во-первых, нанести серьёзный ущерб станции Киев может, но создать ядерный апокалипсис не сможет.Удар по пристанционному хранилищу отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) может привести к радиоактивному загрязнению местности, но катастрофой не станет — обломки топлива, бетона и металла соберут, а территорию дезактивируют. Загрязнение местности будет локальным.Удар по зданию ректора обычным вооружением — снарядами из ствольной и реактивной артиллерии — сделает станцию неработоспособной, но не взорвёт её — реактор изолирован от окружающей среды толстым слоем железобетона и стали.Удар по пруду-охладителю приведёт к потере воды, неработоспособности станции и может спровоцировать аварию, но спустя некоторое время, а не сразу, что даст время для ликвидации аварии и обнародования причин её возникновения.Следовательно, чтобы создать ядерный апокалипсис, ВСУ нужно бить по зданию реактора, чтобы пробить её железобетонную оболочку вместе с корпусом реактора. Для этого нужны мощные управляемые ракеты по типу Storm Shadow или их аналоги. Применение такого оружия всегда оставляет следы в виде без труда идентифицируемых обломков. Следовательно, подобное оружие применять нельзя так как Вашингтон и Лондон автоматически станут спонсорами ядерного терроризма со всеми вытекающими медийными и политическими последствиями. Из доступного остаются ракеты "Точка-У" и уловный ОТРК "Гром", чьи боеприпасы вполне успешно перехватываются российской ПВО и не обладают сильным бетонобойным характером.Проще говоря, инструментарий для ракетного удара у ВСУ ограничен и речь идёт скорее о новом витке ядерного шантажа, чем о попытке устроить апокалипсис. Предыдущие попытки шантажировать Россию темой ЗАЭС успеха не имели, а это означает, что не одну лишь Россию пытаются шантажировать.И вот тут мы переходим к политическому измерению кризиса вокруг ЗАЭС.Политический аспектКиевская власть — несмотря на всю свою отмороженность — понимает пределы допустимого. Адекватной назвать её сложно — иначе не стреляли бы из РСЗО "Хаймарс" в шлюзы Каховской ГЭС, чтобы проверить, выдержат они или нет, что и стало причиной последующего отложенного прорыва плотины, — но в последние полгода серьёзных обстрелов станции не было.ЗАЭС киевской власти сейчас, прежде всего, является политическим инструментом, использование которого позволяет:1. Шантажировать Москву уничтожением/захватом станции;2. Принуждать МАГАТЭ к давлению на Россию для создания демилитаризованной зоны вокруг станции;3. Раскручивать тему России как страны-экотеррориста (не зря накануне начала темы с ЗАЭС в Киев приехала Грета Тунберг) и угрозы для всего мира;4. Напоминать странам НАТО о значимости Украины и её борьбы с Россией.Поэтому момент для шантажа выбран удачный — впереди саммит НАТО. Зеленскому нужны гарантии сохранения своей власти и получения в дальнейшем достаточных мер финансовой и военной поддержки.Лучшей гарантией для Киева в таких условиях является членство в НАТО, которое никто Украине предоставлять не будет — Украина является инструментом для борьбы с Россией и представляет ценность для США лишь до тех пор, пока воюет с Россией. Демократам, в свою очередь, выгодно затягивание конфликта — это позволит отсрочить момент признания его захода (в лучшем для них случае) в тупик. Да и не всем в НАТО нравится эскалация вокруг ЗАЭС – альянс неоднороден и там помимо ястребов из Прибалтики хватает представителей с куда более умеренным подходом к России.Поэтому напряжённость вокруг ЗАЭС никуда не денется — это инструмент шантажа России и выторговывания у Запада денег, оружия и гарантий, — но в катастрофу вряд ли перейдёт.Но есть ещё один немаловажный аспект.Медийный аспектЗеленский — как актёр и продюсер — снимает политический сериал, "съёмочной" группой которого являются пропагандисты режима. В этом сериале есть борьба добра со злом (Средиземье против орков Саурона или Гарри Поттера против Волан-де-Морта), протагонист — сам Зеленский — антагонист в лице Путина и его миньонов, под которым подразумеваются все граждане России, а также букет из союзников сил добра и зла.И, как и полагается, в этом сериале есть место сюжетным поворотам с волнами "зрад" (предательство, поражение) и "перемог" (радость и победа), которые сменяют друг друга.У Киева в прошлом году были две значимые "перемоги": наступление в Харьковской области и уход ВС РФ из левобережья Днепра. Контрнаступление должно было стать третьей — и, по всей видимости, финальной перемогой — после которой силы зла должны были дрогнуть и разбежаться (если исходить из логики "Властелина колец" Толкиена) либо лишиться предводителя в ходе дворцового переворота/спецоперации (если смотреть через призму "Гарри Поттера" Роулинг).Сколько человек погибнет в процессе съёмки этого сериала или получат физические (ментальные) увечья — для съёмочной группы не имеет значения. Она живёт с освоения денег, выделяемых на съёмки, и её задача — отлавливать граждан, бросая их в горнило войны. А Запад финансирует съёмки, поставляя оружие и деньги. Тема оружия в сериале является центральной — Киев всё превращает в чудо-оружие (вундерваффе): РСЗО "Хаймарс", танки "Леопард", ракеты Storm Shadow и даже кассетные боеприпасы.А ещё в этом кровавом сериале должны быть кульминации в эпизодах — точки максимально напряжения, которые позволяют переключать внимание зрителей — как внутри Украины, так и за её пределами — со "зрад" на "перемоги". ЗАЭС сейчас как раз позволяет переключать внимание обывателей с обстановки на фронте: граждане побежали покупать таблетки с йодом и вновь проклинают Россию, новый кризис вытесняет из их сознания старые проблемы, переключая внимание с неудобных для Зеленского тем. А неудобных тем хватает.Если в прошлом году киевская власть вела войну с Россией в надежде на сокрушение последней и подписания невыгодного для Москвы мирного соглашения с утратой территорий, репарациями и компенсациями, то теперь — на фоне провала контрнаступления — киевская власть ведёт войну с Россией для того, чтобы отсрочить внутриполитический кризис на Украине и в США. Проще говоря, Киев меняет жизни своих граждан на время, на протяжении которого Зеленский и Байден могут ничего не менять и не признавать ошибочность принятого в конце апреля 2022-го года (до истории с Бучей) курса на разрыв переговоров и эскалацию конфликта.

https://ukraina.ru/20230708/1047887196.html

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2023

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

эксклюзив, зарубежье, украина, запорожская аэс, всу, рафаэль гросси, владимир зеленский, россия (рф)