https://ukraina.ru/20230708/1047893725.html

В США назвали поставки кассетных бомб Киеву проклятьем и лицемерием

В США назвали поставки кассетных бомб Киеву проклятьем и лицемерием - 08.07.2023 Украина.ру

В США назвали поставки кассетных бомб Киеву проклятьем и лицемерием

Бывший аналитик американской разведки и основатель "Совета за национальные интересы" Фил Джиральди заявил, что поставки кассетных бомб не помогут Киеву на поле боя. Его слова приводят РИА Новости

2023-07-08T16:24

2023-07-08T16:24

2023-07-08T16:24

новости

вооружение

кассетные боеприпасы

поставки

украина

зарубежье

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Джиральди обвинил США в лицемерии после решения властей передать кассетные боеприпасы Украине. Он считает, что поставки не помогут Киеву на поле боя, при этом поставят под угрозу жизни мирного населения.Он добавил, что "на долгие годы их неразорвавшиеся части будут проклятием для сельхозугодий". Джиральди подчеркнул, что Соединенные Штаты не подписали международные соглашения о запрете вооружений, применение которых большинство стран приравнивает к военному преступлению.По мнению Джиральди, власти США намерены показать свои позиции для других государств более устойчивыми на фоне слов о слабости РФ, но это оказывает отрицательный эффект на сами Соединённые Штаты.Представители Демократической партии США Патрик Лихи и Джефф Мёркли раскритиковали решение президента страны Джо Байдена передать Киеву кассетные боеприпасы. По мнению чиновников, это большая ошибка, за которую Вашингтон обязан будет "заплатить непосильную моральную и политическую цену".Политики заявили, что такое решение перечеркнет десятилетия политической работы США, а также станет причиной гибели среди гражданского населения.Ранее Пентагон подтвердил согласие на передачу Украине кассетных боеприпасов, которые войдут в новый пакет военной помощи Киеву на 800 млн долларов. Решение США уже осудили 38 правозащитных организаций осудили.В новый пакет анонсированной военной помощи впервые вошли 155-миллиметровые артиллерийские снаряды типа DPICM - кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина.Американское издание The Hill также отмечает, что 18 стран НАТО присоединились к запрету на использование кассетных боеприпасов, так как считают их действие снарядов слишком неизбирательным.Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил против передачи Украине кассетных боеприпасов. Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но в их число не входят США и Украина. Запрещенное оружие может быть включено в новый пакет военной помощи Украине уже в июле.

https://ukraina.ru/20230708/1047892391.html

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новости, вооружение, кассетные боеприпасы, поставки, украина, зарубежье