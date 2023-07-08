https://ukraina.ru/20230708/1047893410.html

Эрдоган во всей красе: чего ждать от визита Зеленского в Турцию

Эрдоган во всей красе: чего ждать от визита Зеленского в Турцию - 08.07.2023 Украина.ру

Эрдоган во всей красе: чего ждать от визита Зеленского в Турцию

Итак, закончилось небольшое турне Владимира Зеленского в Европу. Украинский президент побывал в Болгарии, Чехии и Турции. И если первые два визита были символическими, то встреча с Эрдоганом привлекла внимание экспертов

2023-07-08T16:23

2023-07-08T16:23

2023-07-08T16:23

эксклюзив

зарубежье

эрдоган

владимир зеленский

эксперты

турция

украина

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Политолог Сергей Марков"Заявления Эрдогана по итогам встречи с Зеленским будут восприняты в России как антироссийские. 1. Зеленского назвал дорогим другом.2. Заявил о поддержке Украины Турцией, о поддержке территориальной целостности Украины, в "несправедливой войне."3. Заявил о том, что крымские татары сражаются за то, чтобы Крым стал Украиной.( А крымские татары спокойно живут в российском Крыму и отказываются устраивать теракты в Крыму.)4. Заявил о праве Украины быть в НАТО.5. Заявил о необходимости продлить Зерновую сделку на 3 месяца сейчас и на 2 года вообще. Но ничего не сказал, что Запад полностью сорвал выполнение Зерновой сделки. 6. Ничего не сказал и что Украина сорвала Зерновую сделку, взорвав аммиакопровод.В общем, это даже воспринимается в России неожиданно, почему заявления Эрдогана такие антироссийские. Видимо, это в контексте того, что Россия готовится заблокировать Зерновую сделку с 17 июля".Тюрколог, политолог Владимир АватковУкраина заслуживает/достойна членства в НАТО. Именно так сказал президент Турции Р. Т. Эрдоган по итогам общения с предводителем киевского режима. Эрдоган также отметил, что поддерживает завершение конфликта путем переговоров, но "на базе полной солидарности с Украиной". Мы умеем слышать. Турецкий лидер Р. Т. Эрдоган заявил, что рассчитывает на визит Путина в Турцию в течение месяца, на что Д. С. Песков ответил, что точных дат встречи пока нет, контакты возможны. Англосаксы ищут пути, как внести очередной раз раскол в отношения Москвы и Анкары на фоне боевых действий на Украине, а также ослабления турецкой экономики. Мы это понимаем. До этого визита складывалось ощущение, что и турки тоже.Украинский журналист Василий АпасовЭрдоган увидел Украину в НАТО. Хитро лидер Турции противопоставил себя Альянсу. В то время, когда звучат совершенно другие заявления от лидеров стран НАТО, пресса пишет, что "Эрдоган - ЗА". Турции для НАТО сегодня как кость в горле. В свое время сама попавшая в Альянс по стратегически выгодным причинам для давления на СССР, сегодня напоминает чемодан без ручки. Одновременно вести открытое стратегическое сотрудничество с РФ, быть членом Альянса, поддерживать территориальную целостность Украины, согласитесь - это выглядит странно. Кстати, вопрос, почему грузинская авиакомпания, которая решила нажиться на пересылке россиян в ЕС попала под санкции, а турецкие авиакомпании вполне успешно выполняют такие рейсы? Как-то такОбщественный деятель и телеведущая Юлия МеньшоваВ сегодняшнем мире все имеют право на всё, что угодно. Мексика может самоопределиться и стать частью СНГ, например. И Куба имеет право расположить на своей независимой территории российские базы. Почему нет? Кто сказал, что это запрещено? Кипр, кстати, тоже имеет право. На свободный выбор.Просто к слову вспомнилось…Политолог Юрий БаранчикЭрдоган: Без сомнения, Украина заслуживает членства в НАТОПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил после переговоров с Владимиром Зеленским, что Украина заслуживает стать членом НАТО. Эрдоган провел в пятницу переговоры с Зеленским один на один в особняке Вахдеттин в Стамбуле, встреча шла более 2,5 часов."Без сомнения, Украина заслуживает членства в НАТО", - сказал Эрдоган на пресс-конференции в Стамбуле. По его словам, проигравших от достижения мира между сторонами конфликта не будет."Наше искреннее желание - чтобы обе стороны вернулись к миру, несмотря на имеющиеся между ними разногласия", - отметил он.Эрдоган во всей красе.Политолог Андрей ПерлаГалопом по Европам! Позавчера в Болгарии, вчера в Чехии, сегодня в Турции. Зеленский как ужаленный мечется по тем странам, где его еще соглашаются принимать и выслушивать. Но что же он говорит президентом стран НАТО? Неужели в самом деле рассчитывает на то, что маленькая Болгария может дать ему оружие, а у Чехии есть секретный бункер с самолётами F16? Нет, в его перемещениях есть скрытый смысл. На самом деле он пытается расставить очень опасную ловушку для Турции и для России.Начать надо с того, что сам визит в Болгарию - это конфуз как таковой, потому что Болгария она конечно страна НАТО, но просить чего то у Болгарии, если ты президент Украины выглядит несколько странно. Потому что Болгария - это страна с 6 миллионами населения, с номинально существующей армией, которая вооружена преимущественно старым советским оружием. Болгария - это страна Евросоюза, в которой живут преимущественно старики, потому что молодежь разъехалась по Европе на заработки. Вот значит он - Зеленский - приезжает туда чего-то клянчить, ему говорят, что мы бы может быть тебе чего и дали, но у нас же нету ничего.Дальше он едет в Чехию. Зачем нужен был визит в Чехию? Он нужен чтобы продемонстрировать, что его визиты могут быть успешными, что ему где-то рады.Но вот визит Зеленского в Турцию, тут уже надо шутки в сторону отбросить, потому что это очень серьёзная штука. Точнее это очень серьезная проблема, которую везет с собой Зеленский для того, чтобы положить ее в карман Эрдогана. Зеленский попытается договориться с Эрдоганом о том, чтобы несмотря на формальное закрытие 17 июля зерновой сделки, Турция продолжала пропускать через Босфор сухогрузы, которые повезут зерно с Украины. И более того, чтобы Турция предоставила свои военные корабли для того, чтобы охранять эти сухогрузы на пути из Одессы к Босфору. Зачем это может быть нужно Турции, вопрос очень сложный, но можно себе представить такую сумму западных денег, которая соблазнит турецкого руководителя в ситуации, когда у него колоссальная инфляция, довольно серьёзная безработица. А отказ ставит Эрдогана в положение изгоя внутри НАТО, делает его мягко говоря недружественным по отношению к его западным союзникам. При этом Эрдоган действительно не может не понимать, что если он попытается Зеленскому помочь, то он потеряет Россию в качестве крупнейшего торгового партнера. Эрдоган об этом помнит в прямом смысле каждый Божий день. А тут тебе и атомная энергетика, а тут тебе и газопровод. Поэтому Эрдоган сейчас вынужден будет совершать очень аллегорические телодвижения, чтобы избежать объятий уважаемого союзника. Будет ему нелегко. При этом Эрдоган единственный человек на свете, от которого Зеленский в сложившейся ситуации может выслушать натовское предложение о том, как же выйти из войны. Зеленский едет в Турцию в момент, когда он понимает, что его контрнаступление тех результатов, которые он сильно хотел, не дало.И это означает что они будут вести переговоры, в которых ни одна позиция не будет названа своим именем, и весь мир будет за этим наблюдать.

https://ukraina.ru/20230708/1047887009.html

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эксклюзив, зарубежье, эрдоган, владимир зеленский, эксперты, турция, украина