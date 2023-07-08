https://ukraina.ru/20230708/1047892269.html
Матвейчев о пути Грузии в ЕС, зерновой сделке и беспорядках во Франции
Матвейчев о пути Грузии в ЕС, зерновой сделке и беспорядках во Франции - 08.07.2023 Украина.ру
Матвейчев о пути Грузии в ЕС, зерновой сделке и беспорядках во Франции
Депутат Государственной Думы Российской Федерации, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Олег Матвейчев в эфире Украина.ру прокомментировал попытки Грузии получить статус кандидата в члены ЕС, а также рассказал о главной тайне зерновой сделки и причинах беспорядков во Франции:
2023-07-08T14:38
2023-07-08T14:38
2023-07-08T14:38
видео
олег матвейчев
грузия
франция
зерновая сделка
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/08/1047892147_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7863ab19f698332b39f6ccd6d2189fcc.jpg
00:37 - Получит ли Грузия статус кандидата в члены ЕС? 04:58 - Зерновая сделка: а есть ли причины продлевать? 08:26 - Что стало катализатором беспорядков во Франции? 19:42 – Какой урок нужно извлечь из ситуации во Франции?
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/08/1047892147_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_33e6e19a2e9756f88f390a6fad4d9695.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, олег матвейчев, грузия, франция, зерновая сделка, ес, видео
Видео, Олег Матвейчев, Грузия, Франция, зерновая сделка, ЕС
Матвейчев о пути Грузии в ЕС, зерновой сделке и беспорядках во Франции
Депутат Государственной Думы Российской Федерации, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Олег Матвейчев в эфире Украина.ру прокомментировал попытки Грузии получить статус кандидата в члены ЕС, а также рассказал о главной тайне зерновой сделки и причинах беспорядков во Франции:
00:37 - Получит ли Грузия статус кандидата в члены ЕС?
04:58 - Зерновая сделка: а есть ли причины продлевать?
08:26 - Что стало катализатором беспорядков во Франции?
19:42 – Какой урок нужно извлечь из ситуации во Франции?