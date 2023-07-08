Матвейчев о пути Грузии в ЕС, зерновой сделке и беспорядках во Франции - 08.07.2023 Украина.ру
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Матвейчев о пути Грузии в ЕС, зерновой сделке и беспорядках во Франции
Матвейчев о пути Грузии в ЕС, зерновой сделке и беспорядках во Франции - 08.07.2023 Украина.ру
Матвейчев о пути Грузии в ЕС, зерновой сделке и беспорядках во Франции
Депутат Государственной Думы Российской Федерации, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Олег Матвейчев в эфире Украина.ру прокомментировал попытки Грузии получить статус кандидата в члены ЕС, а также рассказал о главной тайне зерновой сделки и причинах беспорядков во Франции:
2023-07-08T14:38
2023-07-08T14:38
видео
олег матвейчев
грузия
франция
зерновая сделка
ес
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00:37 - Получит ли Грузия статус кандидата в члены ЕС? 04:58 - Зерновая сделка: а есть ли причины продлевать? 08:26 - Что стало катализатором беспорядков во Франции? 19:42 – Какой урок нужно извлечь из ситуации во Франции?
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видео, олег матвейчев, грузия, франция, зерновая сделка, ес, видео
Видео, Олег Матвейчев, Грузия, Франция, зерновая сделка, ЕС

Матвейчев о пути Грузии в ЕС, зерновой сделке и беспорядках во Франции

14:38 08.07.2023
 
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Депутат Государственной Думы Российской Федерации, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Олег Матвейчев в эфире Украина.ру прокомментировал попытки Грузии получить статус кандидата в члены ЕС, а также рассказал о главной тайне зерновой сделки и причинах беспорядков во Франции:
00:37 - Получит ли Грузия статус кандидата в члены ЕС?
04:58 - Зерновая сделка: а есть ли причины продлевать?
08:26 - Что стало катализатором беспорядков во Франции?
19:42 – Какой урок нужно извлечь из ситуации во Франции?
 
ВидеоОлег МатвейчевГрузияФранциязерновая сделкаЕС
 
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