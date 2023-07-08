https://ukraina.ru/20230708/1047892269.html

Матвейчев о пути Грузии в ЕС, зерновой сделке и беспорядках во Франции

Матвейчев о пути Грузии в ЕС, зерновой сделке и беспорядках во Франции - 08.07.2023 Украина.ру

Матвейчев о пути Грузии в ЕС, зерновой сделке и беспорядках во Франции

Депутат Государственной Думы Российской Федерации, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Олег Матвейчев в эфире Украина.ру прокомментировал попытки Грузии получить статус кандидата в члены ЕС, а также рассказал о главной тайне зерновой сделки и причинах беспорядков во Франции:

2023-07-08T14:38

2023-07-08T14:38

2023-07-08T14:38

видео

олег матвейчев

грузия

франция

зерновая сделка

ес

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00:37 - Получит ли Грузия статус кандидата в члены ЕС? 04:58 - Зерновая сделка: а есть ли причины продлевать? 08:26 - Что стало катализатором беспорядков во Франции? 19:42 – Какой урок нужно извлечь из ситуации во Франции?

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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