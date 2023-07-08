"Будем наносить удар". Россия запросила заседание СБ ООН по подрывам "Северных потоков" - 08.07.2023 Украина.ру
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"Будем наносить удар". Россия запросила заседание СБ ООН по подрывам "Северных потоков"
"Будем наносить удар". Россия запросила заседание СБ ООН по подрывам "Северных потоков" - 08.07.2023 Украина.ру
"Будем наносить удар". Россия запросила заседание СБ ООН по подрывам "Северных потоков"
Российская делегация запросила на 11 июля проведение открытого заседания Совета Безопасности ООН по теме подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2". Об этом сообщил в Telegram-канале первый заместитель российского постпреда при всемирной организации Дмитрий Полянский
2023-07-08T13:48
2023-07-08T13:48
новости
северный поток
расследование
совбез оон
сеймур херш
заседание
подрыв
зарубежье
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Российская Федерация запросила на 11 июля новое открытое заседание Совбеза ООН по подрыву "Северных потоков", написал Полянский. Он добавил, что Россия запросила британское председательство пригласить для отчета представителей этих трех стран. Полянский сообщил, что на заседание будут приглашены "интересные незаангажированные докладчики", но не раскрыл их имена "из соображений безопасности".16 июня Полянский заявил, что США и их союзники до сих пор не представили "убедительных опровержений фактов" своей непричастности к диверсии.Взрывы на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских трубопроводах, экспортировавших газ в Европу. Власти Швеции, Германии и Дании рассматривали версию о целенаправленной диверсии.Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 6 октября 2022 года направил главам правительств трех стран послание, в котором призывал провести всестороннее и открытое расследование с участием представителей российских органов власти и "Газпрома". Однако послание было проигнорировано.25 мая в МИД РФ вызвали послов Дании, Германии и Швеции. Им выразили протест в связи с ситуацией вокруг расследования обстоятельств диверсии на "Северных потоках". В министерстве отметили, что Москва будет добиваться от названных стран подключения России к расследованию причин взрывов на газопроводах.В прокуратуре Швеции заявили о вероятности засекречивания части материалов расследования подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Прокурор Швеции Матс Юнгквист заявил, что рассчитывает осенью предъявить обвинение лицам, виновным в терактах.Американский журналист и правозащитник Сеймур Херш в феврале опубликовал своё расследование, которое указывало на то, что взрывные устройства заложили в июне 2022 года водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов под прикрытием учений Baltops.Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
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новости, северный поток, расследование, совбез оон, сеймур херш, заседание, подрыв, зарубежье
Новости, Северный поток, Расследование, Совбез ООН, Сеймур Херш, заседание, подрыв, Зарубежье

"Будем наносить удар". Россия запросила заседание СБ ООН по подрывам "Северных потоков"

13:48 08.07.2023
 
© Nord Stream 2 / Nikolai RyutinСеверный поток 2
Северный поток 2
© Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin
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Российская делегация запросила на 11 июля проведение открытого заседания Совета Безопасности ООН по теме подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2". Об этом сообщил в Telegram-канале первый заместитель российского постпреда при всемирной организации Дмитрий Полянский
Российская Федерация запросила на 11 июля новое открытое заседание Совбеза ООН по подрыву "Северных потоков", написал Полянский.
"Будем наносить еще один удар по линии западников о том, что расследованию этого преступления уделяется достаточно внимания в Дании, Германии и Швеции и международные усилия для поиска виновных не требуется", - сказал российский дипломат.
Он добавил, что Россия запросила британское председательство пригласить для отчета представителей этих трех стран. Полянский сообщил, что на заседание будут приглашены "интересные незаангажированные докладчики", но не раскрыл их имена "из соображений безопасности".
"Посмотрим, решатся ли наши оппоненты на этот ход: ожидания отчета по трем национальным расследованиям среди стран-членов ООН нарастают", - указал Полянский.
16 июня Полянский заявил, что США и их союзники до сих пор не представили "убедительных опровержений фактов" своей непричастности к диверсии.
Взрывы на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских трубопроводах, экспортировавших газ в Европу. Власти Швеции, Германии и Дании рассматривали версию о целенаправленной диверсии.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 6 октября 2022 года направил главам правительств трех стран послание, в котором призывал провести всестороннее и открытое расследование с участием представителей российских органов власти и "Газпрома". Однако послание было проигнорировано.
25 мая в МИД РФ вызвали послов Дании, Германии и Швеции. Им выразили протест в связи с ситуацией вокруг расследования обстоятельств диверсии на "Северных потоках". В министерстве отметили, что Москва будет добиваться от названных стран подключения России к расследованию причин взрывов на газопроводах.
В прокуратуре Швеции заявили о вероятности засекречивания части материалов расследования подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Прокурор Швеции Матс Юнгквист заявил, что рассчитывает осенью предъявить обвинение лицам, виновным в терактах.
Американский журналист и правозащитник Сеймур Херш в феврале опубликовал своё расследование, которое указывало на то, что взрывные устройства заложили в июне 2022 года водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов под прикрытием учений Baltops.
Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Кирилл Буданов
6 июля, 10:25
Буданов ответил на вопрос о причастности ГУР к подрыву "Северных потоков" и убийствам в РоссииНачальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов дал интервью The Times, в котором в частности, ответил на вопрос о причастности своего ведомства к подрыву "Северных потоков" и резонансным убийствам в России
 
НовостиСеверный потокРасследованиеСовбез ООНСеймур ХершзаседаниеподрывЗарубежье
 
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