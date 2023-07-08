https://ukraina.ru/20230708/1047890452.html

Американцы набросились на сенатора Грэма и "отправили" его на передовую с Зеленским

Американцы набросились на сенатора Грэма и "отправили" его на передовую с Зеленским - 08.07.2023 Украина.ру

Американцы набросились на сенатора Грэма и "отправили" его на передовую с Зеленским

Пользователи Twitter из США раскритиковали сенатора Линдси Грэма из-за его высказываний о членстве Украины в НАТО

2023-07-08T13:07

2023-07-08T13:07

2023-07-08T13:09

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На своей странице в социальной сети американский политик написал, что планирует работать над резолюцией о принятии Украины в НАТО. После этого высказывания на него обрушились гневные комментарии пользователей.Член Палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин в числе первых прокомментировала слова Грэма. Она назвала их "безумием" и предупредила об угрозе Третьей мировой войны."Как насчет резолюции, которая вместо этого выводит США из НАТО??", — язвительно спросил пользователь David Giglio."Нет. Мы не собираемся ввязываться в войну с Россией из-за каких бы то ни было ваших извращенных интересов на Украине", — резонно отметил пользователь Jan Galt.Бывший член Палаты представителей Флориды Энтони Сабатини был краток и просто усомнился в умственных способностях политика. "Ты идиот", - написал Сабатини.Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг надеется, что лидеры стран-членов НАТО подтвердят, что Украина присоединится к Альянсу. Об этом Столтенберг рассказал на пресс-конференции накануне саммита НАТО.Столтенберг заявил, что на грядущем саммите в Вильнюсе лидеры стран – участниц альянса утвердят многолетний пакет поддержки Украины, который приблизит её к военному блоку.Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Праге заявил, что Украина может не получить приглашение в НАТО из-за того, что некоторые страны боятся Россию.Ранее Зеленский пригрозил, что если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле, это демотивирует украинские войска. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у Украины.

https://ukraina.ru/20230707/1047877651.html

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новости, сша, соцсети, нато, украина, столтенберг, линдси грэм, зарубежье