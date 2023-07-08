https://ukraina.ru/20230708/1047890452.html
Американцы набросились на сенатора Грэма и "отправили" его на передовую с Зеленским
Американцы набросились на сенатора Грэма и "отправили" его на передовую с Зеленским - 08.07.2023 Украина.ру
Американцы набросились на сенатора Грэма и "отправили" его на передовую с Зеленским
Пользователи Twitter из США раскритиковали сенатора Линдси Грэма из-за его высказываний о членстве Украины в НАТО
2023-07-08T13:07
2023-07-08T13:07
2023-07-08T13:09
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На своей странице в социальной сети американский политик написал, что планирует работать над резолюцией о принятии Украины в НАТО. После этого высказывания на него обрушились гневные комментарии пользователей.Член Палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин в числе первых прокомментировала слова Грэма. Она назвала их "безумием" и предупредила об угрозе Третьей мировой войны."Как насчет резолюции, которая вместо этого выводит США из НАТО??", — язвительно спросил пользователь David Giglio."Нет. Мы не собираемся ввязываться в войну с Россией из-за каких бы то ни было ваших извращенных интересов на Украине", — резонно отметил пользователь Jan Galt.Бывший член Палаты представителей Флориды Энтони Сабатини был краток и просто усомнился в умственных способностях политика. "Ты идиот", - написал Сабатини.Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг надеется, что лидеры стран-членов НАТО подтвердят, что Украина присоединится к Альянсу. Об этом Столтенберг рассказал на пресс-конференции накануне саммита НАТО.Столтенберг заявил, что на грядущем саммите в Вильнюсе лидеры стран – участниц альянса утвердят многолетний пакет поддержки Украины, который приблизит её к военному блоку.Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Праге заявил, что Украина может не получить приглашение в НАТО из-за того, что некоторые страны боятся Россию.Ранее Зеленский пригрозил, что если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле, это демотивирует украинские войска. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у Украины.
https://ukraina.ru/20230707/1047877651.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, соцсети, нато, украина, столтенберг, линдси грэм, зарубежье
Новости, США, соцсети, НАТО, Украина, Столтенберг, Линдси Грэм, Зарубежье
Американцы набросились на сенатора Грэма и "отправили" его на передовую с Зеленским
13:07 08.07.2023 (обновлено: 13:09 08.07.2023)
Пользователи Twitter из США раскритиковали сенатора Линдси Грэма из-за его высказываний о членстве Украины в НАТО
На своей странице в социальной сети американский политик написал, что планирует работать над резолюцией о принятии Украины в НАТО. После этого высказывания на него обрушились гневные комментарии пользователей.
Член Палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин в числе первых прокомментировала слова Грэма. Она назвала их "безумием" и предупредила об угрозе Третьей мировой войны.
"Это безумие. Каждый в Вашингтоне должен призывать к миру и прекращению войны на Украине. Не подводи нас к грани Третьей мировой войны. Украинский конфликт дестабилизирует Европу и меняет мировую экономику. Америка этого не поддерживает", — заявила конгрессвумен.
"Как насчет резолюции, которая вместо этого выводит США из НАТО??", — язвительно спросил пользователь David Giglio.
"Нет. Мы не собираемся ввязываться в войну с Россией из-за каких бы то ни было ваших извращенных интересов на Украине", — резонно отметил пользователь Jan Galt.
"Линдси, переодевайся и иди сражаться на передовой вместе с Зеленским. Не посылайте наши войска. Иди и делай это сам", — призвал Joey Mannarino.
Бывший член Палаты представителей Флориды Энтони Сабатини был краток и просто усомнился в умственных способностях политика. "Ты идиот", - написал Сабатини.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг надеется, что лидеры стран-членов НАТО подтвердят, что Украина присоединится к Альянсу. Об этом Столтенберг рассказал на пресс-конференции накануне саммита НАТО.
Столтенберг заявил, что на грядущем саммите в Вильнюсе лидеры стран – участниц альянса утвердят многолетний пакет поддержки Украины, который приблизит её к военному блоку.
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Праге заявил, что Украина может не получить приглашение в НАТО из-за того, что некоторые страны боятся Россию.
Ранее Зеленский пригрозил, что если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле, это демотивирует украинские войска. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у Украины.