Американцы набросились на сенатора Грэма и "отправили" его на передовую с Зеленским - 08.07.2023 Украина.ру
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Американцы набросились на сенатора Грэма и "отправили" его на передовую с Зеленским
Американцы набросились на сенатора Грэма и "отправили" его на передовую с Зеленским - 08.07.2023 Украина.ру
Американцы набросились на сенатора Грэма и "отправили" его на передовую с Зеленским
Пользователи Twitter из США раскритиковали сенатора Линдси Грэма из-за его высказываний о членстве Украины в НАТО
2023-07-08T13:07
2023-07-08T13:09
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На своей странице в социальной сети американский политик написал, что планирует работать над резолюцией о принятии Украины в НАТО. После этого высказывания на него обрушились гневные комментарии пользователей.Член Палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин в числе первых прокомментировала слова Грэма. Она назвала их "безумием" и предупредила об угрозе Третьей мировой войны."Как насчет резолюции, которая вместо этого выводит США из НАТО??", — язвительно спросил пользователь David Giglio."Нет. Мы не собираемся ввязываться в войну с Россией из-за каких бы то ни было ваших извращенных интересов на Украине", — резонно отметил пользователь Jan Galt.Бывший член Палаты представителей Флориды Энтони Сабатини был краток и просто усомнился в умственных способностях политика. "Ты идиот", - написал Сабатини.Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг надеется, что лидеры стран-членов НАТО подтвердят, что Украина присоединится к Альянсу. Об этом Столтенберг рассказал на пресс-конференции накануне саммита НАТО.Столтенберг заявил, что на грядущем саммите в Вильнюсе лидеры стран – участниц альянса утвердят многолетний пакет поддержки Украины, который приблизит её к военному блоку.Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Праге заявил, что Украина может не получить приглашение в НАТО из-за того, что некоторые страны боятся Россию.Ранее Зеленский пригрозил, что если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле, это демотивирует украинские войска. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у Украины.
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новости, сша, соцсети, нато, украина, столтенберг, линдси грэм, зарубежье
Новости, США, соцсети, НАТО, Украина, Столтенберг, Линдси Грэм, Зарубежье

Американцы набросились на сенатора Грэма и "отправили" его на передовую с Зеленским

13:07 08.07.2023 (обновлено: 13:09 08.07.2023)
 
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© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Пользователи Twitter из США раскритиковали сенатора Линдси Грэма из-за его высказываний о членстве Украины в НАТО
На своей странице в социальной сети американский политик написал, что планирует работать над резолюцией о принятии Украины в НАТО. После этого высказывания на него обрушились гневные комментарии пользователей.
Член Палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин в числе первых прокомментировала слова Грэма. Она назвала их "безумием" и предупредила об угрозе Третьей мировой войны.

"Это безумие. Каждый в Вашингтоне должен призывать к миру и прекращению войны на Украине. Не подводи нас к грани Третьей мировой войны. Украинский конфликт дестабилизирует Европу и меняет мировую экономику. Америка этого не поддерживает", — заявила конгрессвумен.

"Как насчет резолюции, которая вместо этого выводит США из НАТО??", — язвительно спросил пользователь David Giglio.
"Нет. Мы не собираемся ввязываться в войну с Россией из-за каких бы то ни было ваших извращенных интересов на Украине", — резонно отметил пользователь Jan Galt.
"Линдси, переодевайся и иди сражаться на передовой вместе с Зеленским. Не посылайте наши войска. Иди и делай это сам", — призвал Joey Mannarino.
Бывший член Палаты представителей Флориды Энтони Сабатини был краток и просто усомнился в умственных способностях политика. "Ты идиот", - написал Сабатини.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг надеется, что лидеры стран-членов НАТО подтвердят, что Украина присоединится к Альянсу. Об этом Столтенберг рассказал на пресс-конференции накануне саммита НАТО.
Столтенберг заявил, что на грядущем саммите в Вильнюсе лидеры стран – участниц альянса утвердят многолетний пакет поддержки Украины, который приблизит её к военному блоку.
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Праге заявил, что Украина может не получить приглашение в НАТО из-за того, что некоторые страны боятся Россию.
Ранее Зеленский пригрозил, что если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле, это демотивирует украинские войска. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у Украины.
- РИА Новости, 1920, 07.07.2023
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