https://ukraina.ru/20230708/1047889747.html

Визит на Змеиный, раздувание паники по ЗАЭС, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 8 июля

Визит на Змеиный, раздувание паники по ЗАЭС, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 8 июля - 08.07.2023 Украина.ру

Визит на Змеиный, раздувание паники по ЗАЭС, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 8 июля

Президент Украины Владимир Зеленский посетил остров Змеиный. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России. Украина снова начала раздувать панику по поводу возможных провокаций на ЗАЭС

2023-07-08T13:00

2023-07-08T13:00

2023-07-08T13:00

эксклюзив

хроники

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Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 25 ударов по этому региону России."На донецком направлении противник совершил 20 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, на горловском 5 обстрелов из артиллерии 152 мм, выпустив 131 единицу различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём ВСУ оказались районы трех населённых пунктов республики: Горловка (Никитовский район), столица Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район)."За прошедшие сутки поступили сведения о ранении трёх гражданских лиц в Куйбышевском и Петровском районах Донецка", - сообщило представительство.Повреждены 13 жилых домостроений в Петровском и Куйбышевском районах Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки, а также 3 объекта гражданской инфраструктуры.На следующие сутки обстрелы продолжились. Так, к полудню по Петровскому, Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка ВСУ выпустили в общей сложности 57 снарядов калибром 155 мм, по Светлодарску — 3 снаряда калибром 155 мм, по Гольмовскому — 7 снарядов калибром 152 мм, по Ясиноватой — 7 снарядов калибром 155 мм, по Никитовскому району Горловки — 6 снарядов калибром 152 мм.По информации издания "Таврия. Новости Херсонской области" за минувшие сутки ВСУ выпустили 77 снарядов по населённым пунктам региона."Вчера днём ВСУ выпустили 77 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Корсунка — 8; Алёшки — 57; Саги — 7; Голая Пристань — 5", - указало издание.Оно также сообщило, что в течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 28 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись Новая Каховка, Каховка, Солонцы,Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Как гласит опубликованная губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым в его телеграм-канале сводка, за прошедшие сутки ВСУ выпустили по Белгородской области 124 снаряда. Под обстрел попали пять районов региона. Пострадали два мирных жителя."В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала окраина села Илек-Пеньковка – зафиксировано 4 прилёта. В результате обстрела есть пострадавший. Мужчина с ранениями грудной клетки и голени самостоятельно обратился в больницу – ему оказана вся необходимая медицинская помощь. Сейчас состояние здоровья пострадавшего оценивается врачами как стабильное", - написал Гладков.Он добавил, что по окраине поселка Прилесье выпущено 4 артиллерийских снаряда.Кроме того, в ночь на субботу был обстрелян город Шебекино из РСЗО "Град", ВСУ выпустили 20 снарядов. В результате лёгкое ранение получил мужчина. После оказания помощи его отпустили. По Белгородскому району выпущено 7 артиллерийских снарядов по селу Красный Хутор и 2 снаряда по селу Наумовка. Зафиксированы также обстрелы села Щетиновка 23 артиллерийских снаряда и 29 выстрелов из гранатомёта. В результате никто не пострадал, а также отсутствуют разрушения в населенных пунктах района. Также в Борисовском районе 8 раз из миномёта обстреляли окраину села Богун-Городок."В Валуйском городском округе по хутору Леоновка выпущено 9 артиллерийских снарядов. Пострадавших нет. Осколками снаряда выбило окна в одном частном домовладении. Из ствольной артиллерии обстреляли село Казначеевка – зафиксирован один прилёт. Никто не пострадал. Выбиты окна и посечена кровля в одном домовладении, в селе повреждена водонапорная башня. По хутору Дубровка выпущено 13 артиллерийских снарядов. Обошлось без последствий", - рассказал Гладков.Кроме того, Украина пыталась атаковать Воронежскую область. Как написал у себя в телеграм-канале губернатор региона Александр Гусев, над областью были сбиты два беспилотника."Средствами ПВО на подлёте к Воронежу выявлены и уничтожены два БПЛА. Жертв, пострадавших, разрушений нет", - отметил Гусев.Тем временем обстановка в приграничных с Украиной регионах остаётся крайне напряжённой.Визит на ЗмеиныйПрезидент Украины Владимир Зеленский посетил остров Змеиный и опубликовал видео посещения у себя в телеграм-канале."500 дней полномасштабной войны. Змеиный. Свободный остров свободной Украины. Благодарен всем, кто сражался здесь <...>. Почтили память героев, которые отдали свою жизнь в этой битве - одной из важнейших за время полномасштабной войны", - заявил Зеленский.Он возложил цветы к мемориалу на острове. Вместе с ним Змеиный посетили начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов и глава Офиса президента Андрей Ермак.Примечательно, что, несмотря на то, что Зеленский озвучил дату записи видео, некоторые украинские СМИ ему не поверили."Пока неизвестно, когда было записано видео", - указало издание "Украинская правда".О добровольном выводе подразделений ВС РФ с острова официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 30 июня 2022 года."30 июня в качестве шага доброй воли Вооружённые силы Российской Федерации завершили выполнение поставленных задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон", - заявил Конашенков на брифинге.По его словам, "тем самым мировому сообществу продемонстрировано, что Российская Федерация не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины".Конашенков заявил, что это решение "не позволит Киеву спекулировать на теме надвигающегося продовольственного кризиса, ссылаясь на невозможность вывоза зерна из-за тотального контроля Россией северо-западной части Черного моря".Однако Украина воспользовалась предоставленными возможностями в том числе и для организации диверсий на море, и для атак на Севастополь, а также на корабли ЧФ РФ.И снова паникаГлавное управление разведки Минобороны Украины снова обвинило Россию в том, что та якобы "сейчас" на территорию ЗАЭС доставляет мины и взрывчатые вещества.По словам ГУР, в технических помещениях и в машинных залах Запорожской АЭС якобы установлены минно-взрывные заграждения, которые состоят из дистанционно управляемых и неуправляемых противопехотных мин направленного типа.Уточняется, что в основном используются мины направленного типа советских образцов: МОН-50, МОН-90, МОН-100, МОН-200.Разведка обнародовала схему ЗАЭС, на которой изображены вероятные места минирований. Ведомство не объяснило, что это за схема и откуда.При этом ранее ГУР сначала сеяло панику о минировании ЗАЭС, но после заявлений США и МАГАТЭ о том, что информации о подготовке провокации на станции нет, изменило своё мнение и глава ведомства Буданов сообщил, что угроза спала.Позже директор Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Гросси сообщил, что дополнительная проверка не выявила никакого минирования ЗАЭС. Также в интервью японскому каналу NHK Гросси призвал задуматься о безопасности станции."Нравится нам это или нет, там действительно идет война и там есть атомная станция... Поэтому мы должны предложить альтернативный реальный и реализуемый план, чтобы защитить станцию. Некоторые меня спрашивают, почему я не эвакуирую со станции. Я бы хотел. Я пытался создать защитную зону. Однако началось контрнаступление, и [украинское] военное командование не может смириться с тем, что будет территория, куда они не смогут пройти. Это решительно неприемлемо", - заявил Гросси.Ранее власти Энергодара — города, где живёт обслуживающий станцию персонал — уже сообщали о попытке ВСУ высадить десант. Попытку удалось пресечь.

https://ukraina.ru/20230708/1047886246.html

https://ukraina.ru/20230707/1047883442.html

https://ukraina.ru/20230707/1047870650.html

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2023

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники