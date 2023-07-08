https://ukraina.ru/20230708/1047889163.html
Посольство России призвало США не политизировать ОЗХО и доказать свои "благие намерения"
Посольство России призвало США не политизировать ОЗХО и доказать свои "благие намерения" - 08.07.2023 Украина.ру
Посольство России призвало США не политизировать ОЗХО и доказать свои "благие намерения"
Российское посольство призвало США не политизировать деятельность ОЗХО и не превращать организацию в орудие борьбы с неугодными Вашингтону государствами. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства
2023-07-08T12:38
2023-07-08T12:38
2023-07-08T12:38
новости
озхо
химбоеприпасы
кассетные боеприпасы
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Посольство РФ призвало Соединённые Штаты не разыгрывать антироссийскую карту и не политизировать деятельность Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), сообщили в дипведомстве. В посольстве рекомендовали США не на словах, а на деле показать свою приверженность благим намерениям. В посольстве призвали не превращать ОЗХО из международного инструмента химразоружения в орудие борьбы с неугодными Вашингтону государствами.Кроме того, в российском диппредставительстве сообщили, что призывы США избавить мир от опасности применения смертоносных вооружений разбиваются о решение поставить Украине кассетные боеприпасы.7 июля советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил о решении Вашингтона передать Киеву кассетные боеприпасы.В новый пакет анонсированной военной помощи впервые вошли 155-миллиметровые артиллерийские снаряды типа DPICM - кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина.В свою очередь международная организация Human Rights Watch предостерегла США от передачи кассетных боеприпасов украинским войскам, заявив, что это неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования.Президент США Джо Байден ранее отмечал, что передача Украине кассетных боеприпасов обеспечит успешное наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ). "Я решил, что оно им нужно", — подчеркнул президент.Глава Министерства иностранных дел ФРГ Анналена Бербок собщила,что Германия не планирует отправлять на Украину кассетные боеприпасы по примеру США. Она уточнила, что страна подписала конвенцию о запрете данного вида вооружения, потому не может поставлять их другим государствам.Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но в их число не входят США и Украина. Запрещенное оружие может быть включено в новый пакет военной помощи Украине уже в июле.
https://ukraina.ru/20230707/1047881248.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, озхо, химбоеприпасы, кассетные боеприпасы, посольство рф, сша, зарубежье
Новости, ОЗХО, химбоеприпасы, кассетные боеприпасы, посольство РФ, США, Зарубежье
Посольство России призвало США не политизировать ОЗХО и доказать свои "благие намерения"
Российское посольство призвало США не политизировать деятельность ОЗХО и не превращать организацию в орудие борьбы с неугодными Вашингтону государствами. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства
Посольство РФ призвало Соединённые Штаты не разыгрывать антироссийскую карту и не политизировать деятельность Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), сообщили в дипведомстве. В посольстве рекомендовали США не на словах, а на деле показать свою приверженность благим намерениям.
"Вместо того, чтобы разыгрывать "антироссийскую карту", рекомендуем американской стороне не на словах, а на деле доказать приверженность провозглашаемым благим намерениям", - говорится в сообщении.
В посольстве призвали не превращать ОЗХО из международного инструмента химразоружения в орудие борьбы с неугодными Вашингтону государствами.
Кроме того, в российском диппредставительстве сообщили, что призывы США избавить мир от опасности применения смертоносных вооружений разбиваются о решение поставить Украине кассетные боеприпасы.
7 июля советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил о решении Вашингтона передать Киеву кассетные боеприпасы.
В новый пакет анонсированной военной помощи впервые вошли 155-миллиметровые артиллерийские снаряды типа DPICM - кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина.
"Это очередной шаг в сторону эскалации конфликта", — прокомментировал эти сообщения постпред РФ при ООН Василий Небензя.
В свою очередь международная организация Human Rights Watch предостерегла США от передачи кассетных боеприпасов украинским войскам, заявив, что это неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования.
Президент США Джо Байден ранее отмечал, что передача Украине кассетных боеприпасов обеспечит успешное наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ). "Я решил, что оно им нужно", — подчеркнул президент.
Глава Министерства иностранных дел ФРГ Анналена Бербок собщила,что Германия не планирует отправлять на Украину кассетные боеприпасы по примеру США. Она уточнила, что страна подписала конвенцию о запрете данного вида вооружения, потому не может поставлять их другим государствам.
Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но в их число не входят США и Украина. Запрещенное оружие может быть включено в новый пакет военной помощи Украине уже в июле.