https://ukraina.ru/20230708/1047889163.html

Посольство России призвало США не политизировать ОЗХО и доказать свои "благие намерения"

Посольство России призвало США не политизировать ОЗХО и доказать свои "благие намерения" - 08.07.2023 Украина.ру

Посольство России призвало США не политизировать ОЗХО и доказать свои "благие намерения"

Российское посольство призвало США не политизировать деятельность ОЗХО и не превращать организацию в орудие борьбы с неугодными Вашингтону государствами. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства

2023-07-08T12:38

2023-07-08T12:38

2023-07-08T12:38

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Посольство РФ призвало Соединённые Штаты не разыгрывать антироссийскую карту и не политизировать деятельность Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), сообщили в дипведомстве. В посольстве рекомендовали США не на словах, а на деле показать свою приверженность благим намерениям. В посольстве призвали не превращать ОЗХО из международного инструмента химразоружения в орудие борьбы с неугодными Вашингтону государствами.Кроме того, в российском диппредставительстве сообщили, что призывы США избавить мир от опасности применения смертоносных вооружений разбиваются о решение поставить Украине кассетные боеприпасы.7 июля советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил о решении Вашингтона передать Киеву кассетные боеприпасы.В новый пакет анонсированной военной помощи впервые вошли 155-миллиметровые артиллерийские снаряды типа DPICM - кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина.В свою очередь международная организация Human Rights Watch предостерегла США от передачи кассетных боеприпасов украинским войскам, заявив, что это неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования.Президент США Джо Байден ранее отмечал, что передача Украине кассетных боеприпасов обеспечит успешное наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ). "Я решил, что оно им нужно", — подчеркнул президент.Глава Министерства иностранных дел ФРГ Анналена Бербок собщила,что Германия не планирует отправлять на Украину кассетные боеприпасы по примеру США. Она уточнила, что страна подписала конвенцию о запрете данного вида вооружения, потому не может поставлять их другим государствам.Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но в их число не входят США и Украина. Запрещенное оружие может быть включено в новый пакет военной помощи Украине уже в июле.

https://ukraina.ru/20230707/1047881248.html

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новости, озхо, химбоеприпасы, кассетные боеприпасы, посольство рф, сша, зарубежье