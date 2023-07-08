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Мир "Великого кольца": остров Забвения

Мир "Великого кольца": остров Забвения - 08.07.2023 Украина.ру

Мир "Великого кольца": остров Забвения

Там, где есть преступность и правоохранительные органы, должны быть и места изоляции преступных элементов. Такое место в ефремовской утопии есть – это остров Забвения

2023-07-08T06:38

2023-07-08T06:38

2023-07-08T06:38

мир "великого кольца"

эксклюзив

иван ефремов

писатель-фантаст

коммунизм

литература

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Для начала – где это?Место, в общем-то, не скрывается: "глиссер пересекал Палкский пролив при сильном встречном ветре, прыжками преодолевая гряды плоских волн. Ещё тысячу лет назад здесь проходила гряда отмелей и коралловых рифов, называвшаяся Адамовым Мостом. Новейшие геологические процессы создали на месте гряды глубокую впадину, и тёмные воды плескались над пучиной, отделявшей устремлённое вперёд человечество от любителей покоя".Сейчас пролив называется Полкский (в честь британского губернатора Роберта Полка), никакие новейшие процессы пока не коснулись его глубины (менее 10 метров). На месте и цепь отмелей и коралловых островков, называемая Адамов мост – ещё примерно 500 лет назад по нему можно было пешком перейти из Индии на Шри-Ланку (Цейлон).Соответственно, все описания в романе, касающиеся географии Острова забвения, относятся к Шри-Ланке. Вот, например, когда Ефремов пишет Мвен Мас "был принят в общину скотоводов в центре острова и уже два месяца пас стадо огромных гауробуйволов у подножия громадной горы с нелепо длинным названием на языке народа, в древности населявшего остров", легко догадаться, что речь идёт о самой высокой горе острова Пидуруталагала.Надо отметить, что для преступников выделили не самый худший кусок земли. Прекрасный климат, плодородная земля… В наше время на острове площадью 65 тыс. кв. км. (это как Литва) живёт 20 млн человек (это в семь раз больше чем в Литве).Вопрос о том, куда делось коренное население Шри Ланки некорректен – прошла тысяча лет. Куда делись люди, которые жили на территории, например, Москвы тысячу лет назад? Тогда тут жила пёстрая смесь славянских и финно-угорских племён, проследить связь с которыми нынешнего населения решительно невозможно.Как используется остров? Остров используется как место ссылки для… инакомыслящих.Нет, правда – именно преступники туда попадают совершенно не обязательно.Вот Бет Лон кажется туда выслан (проведя сначала 10 лет на Меркурии), но не за циничное убийство нескольких человек под видом научного опыта, а из-за того, что его психика не соответствует высоким стандартам Эры Великого кольца.Но вот психика Мвен Маса тоже не соответствует. Более того, он злоупотребил властью и служебным положением из-за чего погибли люди, но наказывать его никто не думает – ссылку на остров он себе сам придумал.А вот Рен Боза, у которого с психикой тоже что-то не то, никто даже не пытается привлекать к ответственности. И не только из-за состояния здоровья.В общем, эти все люди – "социально близкие", представители элиты (она в мире будущего интеллектуальная). А вот если кто-то не желает двигаться вместе со всем человечеством в ещё более светлое будущее – для них есть зона.Порядки в зоне довольно странные.Прежде всего, формально остров можно покинуть в любой момент. Во всяком случае – представителям элиты. Относительно остальных есть вопросы, но, скорее всего, тоже можно – после курса социальной адаптации.Адаптация безусловно нужна, поскольку люди на острове ведут жизнь первобытную, производство на уровне каменного века. Первобытный рыболов вряд ли может быть легко адаптирован индустриальному коммунистическому обществу.Следствием первобытных условий жизни является низкий уровень производства и жизни вообще – население острова подкармливается и получает медицинское обслуживание (судя по всему – на минимальном уровне, чтобы не передохли).Есть самоуправление в виде общин земледельцев, скотоводов и рыбаков. Если честно, не очень понятно, насколько она реальна – по поведению того же Бет Лона видно, что он, благодаря силе и отсутствию моральных ограничителей легко мог бы установить контроль над какой-нибудь общиной и создать там подобие классового общества. Но ему это, судя по всему, не интересно – он и так может получить всё, что ему нужно.Вероятно, есть какая-то внешняя администрация – нужно ведь управлять действиями волонтёров, которые оказывают медицинскую помощь и охотятся на тигров-людоедов. Однако Ефремов её работу не описывает – ему не интересно.Фактически это другая цивилизация – некоммунистическая. И две эти цивилизации на одной Земле уживаются только потому, что вторая не может представлять угрозу первой.***Эвда Наль рассуждает про себя, что "на острове Забвения люди живут, пожалуй, дольше". Ну вы себе представляете – зэки в гулаге жили почти как на курорте. Природа, свежий воздух… Что ещё надо?Тут же даётся описание "беззаботной" жизни простого скотовода: "он подолгу варил теперь чёрную кашу на угольях в закопчённом горшке, а месяц назад ему пришлось добывать в лесу съедобные плоды и орехи, соревнуясь с жадными обезьянами, швырявшими в него объедками". Да уж… В таких условиях точно дольше живут…Но тут надо понимать, что сам Ефремов в принципе считал, что только в условиях дикой жизни можно вырастить здорового человека – достаточно почитать "Лезвие бритвы", где автор восхищается людьми, выросшими в тайге, не задумываясь о реальной продолжительности их жизни.

https://ukraina.ru/20230527/1046610453.html

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эксклюзив, иван ефремов, писатель-фантаст, коммунизм, литература