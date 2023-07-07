https://ukraina.ru/20230707/1047878203.html

Саммит НАТО закончится провалом для Киева: что говорили об Украине в мире 7 июля

Саммит НАТО закончится провалом для Киева: что говорили об Украине в мире 7 июля - 07.07.2023 Украина.ру

Саммит НАТО закончится провалом для Киева: что говорили об Украине в мире 7 июля

Украина.ру, 07.07.2023

2023-07-07T16:49

2023-07-07T16:49

2023-07-07T16:49

эксклюзив

украина

нато

бизнес

лоббисты

владимир зеленский

сша

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Ожидания Украины и желания НАТО явно не совпадаютУкраинские чиновники рассчитывают, что в Вильнюсе 11-12 июля их страна наконец получит чёткий сигнал о вступлении в НАТО."Советник министра обороны Украины Юрий Сак заявил, что саммит "должен закончиться" тем, что президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг "стоят рядом друг с другом" и говорят: "Сегодня мы достигли исторического решения. Сегодня мы пригласили Украину в НАТО". "И все пьют шампанское", - сказал Сак", - пишет американская газета The Washington Post.Вот только у государств-членов НАТО на этот счёт - другое мнение."За несколько дней до прибытия лидеров в литовскую столицу совсем не ясно, раздастся ли хлопки от пробок и вообще есть ли бутылки, которые нужно ставить в лёд для охлаждения. Вместо этого появляются вопросы о том, какие варианты останутся у Украины, если её надежды не оправдаются, что, вероятно, так и будет", - отмечает издание.По имеющейся информации, западные чиновники ориентированы на заключение с Украиной пактов о взаимной обороне, двусторонних или многосторонних, либо меморандумов о безопасности, но никак не на предоставление ей членства в НАТО. Одни государства Альянса считают невозможным даже обсуждать вопрос вступления страны в НАТО, пока на её территории продолжается вооружённый конфликт, другие сомневаются в готовности Украины, которой предстоит решить "хроническую проблему коррупции", к членству в Альянсе."США, имеющие наибольшее влияние на решения альянса, состоящего из 31 члена, на протяжении нескольких месяцев пытались снизить ожидания Киева, сосредоточив разговор на гарантиях безопасности, а не на членстве в ближайшей перспективе", - сообщает The Washington Post.В конечном счёте, за несколько дней до открытия саммита страны НАТО пока не пришли к согласию, какие формы сотрудничества предложить Украине в Вильнюсе 11-12 июля, сказали изданию дипломатические источники.Украина сама лишила себя шанса стать членом НАТОВ том, что саммит НАТО завершится неудачей для Киева, уверен и бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен. И виновата в этом, по его мнению, сама Украина."Украина настаивает либо на немедленном членстве в НАТО, либо на действенных гарантиях безопасности от НАТО. Но позиция Украины подрывается провалом контрнаступления против России и провалом попыток — при помощи саботажа, убийств и смертоносных беспилотников, нацеленных на Кремль, — дестабилизировать правительство президента Владимира Путина", - пишет он в колонке для издания Asia Times.И как бы Вашингтон ни выкручивал руки европейским партнёрам, добиться консенсуса в НАТО по приёму Украины ему будет трудно – у Европы нет ни денег, ни пуль, она не настроена давать Украине карт-бланш или провоцировать начало большой войны, которая может распространиться на весь регион, отмечает Брайен.Тем временем Зеленский оказывает давление на США, требует передать Украине современные боевые самолёты, утверждая, что авиация поможет ВСУ победить в вооружённом конфликте."Будет интересно посмотреть, как сложится саммит в Вильнюсе. Есть большая вероятность, что встреча окажется провальной", - заявил Брайен.Украина - рай для западных лоббистовСпустя 15 месяцев боевых действий западный бизнес начал проявлять больший интерес к возможности получить прибыль на Украине, пишет издание Politico, и лоббисты готовы удовлетворить спрос компаний с самого разного профиля - от обороны и инфраструктуры до энергетики и фармацевтики.Принцип такой: наладьте связи с правительством за счёт оказания бесплатной помощи сейчас, а выгодные условия в прибыльных секторах украинской экономики используйте позже, когда появятся потенциальные платёжеспособные клиенты."В некотором смысле Украина - страна мечты лоббистов. Политики стремятся привлечь бизнес, предлагая им с самого начала оказывать влияние на нормы регулирования, которые смогут помочь будущим клиентам", - говорится в статье.Одной из первых западных фирм, предоставляющих услуги в сфере связей с общественностью, открывших своё представительство в Киеве, стала консалтинговая компания из Стокгольма Rud Pedersen. Для повышения бизнес-привлекательности она использует имя бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена, внештатного советника 5-го президента Украины Петра Порошенко, ныне участвующего в разработке гарантий безопасности для Киева совместно с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком.Военный конфликт и новые реалии привлекают в страну новые виды западного бизнеса, пишет Politico. Так, количество членов Американской торговой палаты на Украине вернулось к уровню до начала СВО - до 600 американских компаний, среди присоединившихся с января 2023 года новых 60 фирм представители таких секторов, как строительство, логистика, энергетика, управление рисками и здравоохранение.При этом на Западе прогнозируют медленные темпы трансформации украинской экономики из-за сохраняющихся проблем, среди которых британский аналитический центр Chatham House в своём прошлогоднем отчёте назвал коррупцию, неформальное принятие решений, тенденцию крупных государственных программ отдавать предпочтение компаниям с политическими связями в ущерб конкуренции и эффективному расходованию средств.

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, украина, нато, бизнес, лоббисты, владимир зеленский, сша