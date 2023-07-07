Саммит НАТО закончится провалом для Киева: что говорили об Украине в мире 7 июля - 07.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230707/1047878203.html
Саммит НАТО закончится провалом для Киева: что говорили об Украине в мире 7 июля
Саммит НАТО закончится провалом для Киева: что говорили об Украине в мире 7 июля - 07.07.2023 Украина.ру
Саммит НАТО закончится провалом для Киева: что говорили об Украине в мире 7 июля
Украина.ру, 07.07.2023
2023-07-07T16:49
2023-07-07T16:49
эксклюзив
украина
нато
бизнес
лоббисты
владимир зеленский
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/1a/1047564966_0:302:3076:2032_1920x0_80_0_0_791aa3bb0aa905453095eec771acb9af.jpg
Ожидания Украины и желания НАТО явно не совпадаютУкраинские чиновники рассчитывают, что в Вильнюсе 11-12 июля их страна наконец получит чёткий сигнал о вступлении в НАТО."Советник министра обороны Украины Юрий Сак заявил, что саммит "должен закончиться" тем, что президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг "стоят рядом друг с другом" и говорят: "Сегодня мы достигли исторического решения. Сегодня мы пригласили Украину в НАТО". "И все пьют шампанское", - сказал Сак", - пишет американская газета The Washington Post.Вот только у государств-членов НАТО на этот счёт - другое мнение."За несколько дней до прибытия лидеров в литовскую столицу совсем не ясно, раздастся ли хлопки от пробок и вообще есть ли бутылки, которые нужно ставить в лёд для охлаждения. Вместо этого появляются вопросы о том, какие варианты останутся у Украины, если её надежды не оправдаются, что, вероятно, так и будет", - отмечает издание.По имеющейся информации, западные чиновники ориентированы на заключение с Украиной пактов о взаимной обороне, двусторонних или многосторонних, либо меморандумов о безопасности, но никак не на предоставление ей членства в НАТО. Одни государства Альянса считают невозможным даже обсуждать вопрос вступления страны в НАТО, пока на её территории продолжается вооружённый конфликт, другие сомневаются в готовности Украины, которой предстоит решить "хроническую проблему коррупции", к членству в Альянсе."США, имеющие наибольшее влияние на решения альянса, состоящего из 31 члена, на протяжении нескольких месяцев пытались снизить ожидания Киева, сосредоточив разговор на гарантиях безопасности, а не на членстве в ближайшей перспективе", - сообщает The Washington Post.В конечном счёте, за несколько дней до открытия саммита страны НАТО пока не пришли к согласию, какие формы сотрудничества предложить Украине в Вильнюсе 11-12 июля, сказали изданию дипломатические источники.Украина сама лишила себя шанса стать членом НАТОВ том, что саммит НАТО завершится неудачей для Киева, уверен и бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен. И виновата в этом, по его мнению, сама Украина."Украина настаивает либо на немедленном членстве в НАТО, либо на действенных гарантиях безопасности от НАТО. Но позиция Украины подрывается провалом контрнаступления против России и провалом попыток — при помощи саботажа, убийств и смертоносных беспилотников, нацеленных на Кремль, — дестабилизировать правительство президента Владимира Путина", - пишет он в колонке для издания Asia Times.И как бы Вашингтон ни выкручивал руки европейским партнёрам, добиться консенсуса в НАТО по приёму Украины ему будет трудно – у Европы нет ни денег, ни пуль, она не настроена давать Украине карт-бланш или провоцировать начало большой войны, которая может распространиться на весь регион, отмечает Брайен.Тем временем Зеленский оказывает давление на США, требует передать Украине современные боевые самолёты, утверждая, что авиация поможет ВСУ победить в вооружённом конфликте."Будет интересно посмотреть, как сложится саммит в Вильнюсе. Есть большая вероятность, что встреча окажется провальной", - заявил Брайен.Украина - рай для западных лоббистовСпустя 15 месяцев боевых действий западный бизнес начал проявлять больший интерес к возможности получить прибыль на Украине, пишет издание Politico, и лоббисты готовы удовлетворить спрос компаний с самого разного профиля - от обороны и инфраструктуры до энергетики и фармацевтики.Принцип такой: наладьте связи с правительством за счёт оказания бесплатной помощи сейчас, а выгодные условия в прибыльных секторах украинской экономики используйте позже, когда появятся потенциальные платёжеспособные клиенты."В некотором смысле Украина - страна мечты лоббистов. Политики стремятся привлечь бизнес, предлагая им с самого начала оказывать влияние на нормы регулирования, которые смогут помочь будущим клиентам", - говорится в статье.Одной из первых западных фирм, предоставляющих услуги в сфере связей с общественностью, открывших своё представительство в Киеве, стала консалтинговая компания из Стокгольма Rud Pedersen. Для повышения бизнес-привлекательности она использует имя бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена, внештатного советника 5-го президента Украины Петра Порошенко, ныне участвующего в разработке гарантий безопасности для Киева совместно с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком.Военный конфликт и новые реалии привлекают в страну новые виды западного бизнеса, пишет Politico. Так, количество членов Американской торговой палаты на Украине вернулось к уровню до начала СВО - до 600 американских компаний, среди присоединившихся с января 2023 года новых 60 фирм представители таких секторов, как строительство, логистика, энергетика, управление рисками и здравоохранение.При этом на Западе прогнозируют медленные темпы трансформации украинской экономики из-за сохраняющихся проблем, среди которых британский аналитический центр Chatham House в своём прошлогоднем отчёте назвал коррупцию, неформальное принятие решений, тенденцию крупных государственных программ отдавать предпочтение компаниям с политическими связями в ущерб конкуренции и эффективному расходованию средств.
https://ukraina.ru/20230707/1047860898.html
https://ukraina.ru/20230704/1047777658.html
https://ukraina.ru/20230611/1047102939.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/1a/1047564966_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_191ff48b3b19d29f0578c272400e3958.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, нато, бизнес, лоббисты, владимир зеленский, сша
Эксклюзив, Украина, НАТО, бизнес, лоббисты, Владимир Зеленский, США

Саммит НАТО закончится провалом для Киева: что говорили об Украине в мире 7 июля

16:49 07.07.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСовет Россия - НАТО в Брюсселе
Совет Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Ожидания Украины и желания НАТО явно не совпадают
Украинские чиновники рассчитывают, что в Вильнюсе 11-12 июля их страна наконец получит чёткий сигнал о вступлении в НАТО.
"Советник министра обороны Украины Юрий Сак заявил, что саммит "должен закончиться" тем, что президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг "стоят рядом друг с другом" и говорят: "Сегодня мы достигли исторического решения. Сегодня мы пригласили Украину в НАТО". "И все пьют шампанское", - сказал Сак", - пишет американская газета The Washington Post.
Вот только у государств-членов НАТО на этот счёт - другое мнение.
"За несколько дней до прибытия лидеров в литовскую столицу совсем не ясно, раздастся ли хлопки от пробок и вообще есть ли бутылки, которые нужно ставить в лёд для охлаждения.
Вместо этого появляются вопросы о том, какие варианты останутся у Украины, если её надежды не оправдаются, что, вероятно, так и будет", - отмечает издание.
Владимир Зеленский
07:26
Зеленский обвинил РФ в трудностях Украины со вступлением в НАТОПрезидент Украины Владимир Зеленский 6 июля в Праге на пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом заявил, что Украина может не получить приглашение в НАТО из-за того, что некоторые страны боятся Россию, передает телеканал "Рада"
По имеющейся информации, западные чиновники ориентированы на заключение с Украиной пактов о взаимной обороне, двусторонних или многосторонних, либо меморандумов о безопасности, но никак не на предоставление ей членства в НАТО.
Одни государства Альянса считают невозможным даже обсуждать вопрос вступления страны в НАТО, пока на её территории продолжается вооружённый конфликт, другие сомневаются в готовности Украины, которой предстоит решить "хроническую проблему коррупции", к членству в Альянсе.
"США, имеющие наибольшее влияние на решения альянса, состоящего из 31 члена, на протяжении нескольких месяцев пытались снизить ожидания Киева, сосредоточив разговор на гарантиях безопасности, а не на членстве в ближайшей перспективе", - сообщает The Washington Post.
В конечном счёте, за несколько дней до открытия саммита страны НАТО пока не пришли к согласию, какие формы сотрудничества предложить Украине в Вильнюсе 11-12 июля, сказали изданию дипломатические источники.
Украина сама лишила себя шанса стать членом НАТО
В том, что саммит НАТО завершится неудачей для Киева, уверен и бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен. И виновата в этом, по его мнению, сама Украина.
"Украина настаивает либо на немедленном членстве в НАТО, либо на действенных гарантиях безопасности от НАТО.
Но позиция Украины подрывается провалом контрнаступления против России и провалом попыток — при помощи саботажа, убийств и смертоносных беспилотников, нацеленных на Кремль, — дестабилизировать правительство президента Владимира Путина", - пишет он в колонке для издания Asia Times.
И как бы Вашингтон ни выкручивал руки европейским партнёрам, добиться консенсуса в НАТО по приёму Украины ему будет трудно – у Европы нет ни денег, ни пуль, она не настроена давать Украине карт-бланш или провоцировать начало большой войны, которая может распространиться на весь регион, отмечает Брайен.
Тем временем Зеленский оказывает давление на США, требует передать Украине современные боевые самолёты, утверждая, что авиация поможет ВСУ победить в вооружённом конфликте.
"Будет интересно посмотреть, как сложится саммит в Вильнюсе. Есть большая вероятность, что встреча окажется провальной", - заявил Брайен.
НАТО ВСУ коллаж - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
4 июля, 07:27
Ни победы, ни поражения. Что ждет Украину после провала контрнаступления и саммита НАТОДо саммита НАТО, который на Западе называют "историческим" остается ровно неделя. Что принесет саммит и что будет после него?
Украина - рай для западных лоббистов
Спустя 15 месяцев боевых действий западный бизнес начал проявлять больший интерес к возможности получить прибыль на Украине, пишет издание Politico, и лоббисты готовы удовлетворить спрос компаний с самого разного профиля - от обороны и инфраструктуры до энергетики и фармацевтики.
Принцип такой: наладьте связи с правительством за счёт оказания бесплатной помощи сейчас, а выгодные условия в прибыльных секторах украинской экономики используйте позже, когда появятся потенциальные платёжеспособные клиенты.
"В некотором смысле Украина - страна мечты лоббистов. Политики стремятся привлечь бизнес, предлагая им с самого начала оказывать влияние на нормы регулирования, которые смогут помочь будущим клиентам", - говорится в статье.
Одной из первых западных фирм, предоставляющих услуги в сфере связей с общественностью, открывших своё представительство в Киеве, стала консалтинговая компания из Стокгольма Rud Pedersen.
Для повышения бизнес-привлекательности она использует имя бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена, внештатного советника 5-го президента Украины Петра Порошенко, ныне участвующего в разработке гарантий безопасности для Киева совместно с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком.
Брифинг генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
11 июня, 04:35
Продажная любовь экс-генсека. Как и почему Андерс фог Расмуссен оказался советником у ЗеленскогоОдно из самых громких политических заявлений последнего времени - слова бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена о том, что существует "возможность ввода войск" на Украину некоторыми странами НАТО "в индивидуальном порядке".
Военный конфликт и новые реалии привлекают в страну новые виды западного бизнеса, пишет Politico.
Так, количество членов Американской торговой палаты на Украине вернулось к уровню до начала СВО - до 600 американских компаний, среди присоединившихся с января 2023 года новых 60 фирм представители таких секторов, как строительство, логистика, энергетика, управление рисками и здравоохранение.
При этом на Западе прогнозируют медленные темпы трансформации украинской экономики из-за сохраняющихся проблем, среди которых британский аналитический центр Chatham House в своём прошлогоднем отчёте назвал коррупцию, неформальное принятие решений, тенденцию крупных государственных программ отдавать предпочтение компаниям с политическими связями в ущерб конкуренции и эффективному расходованию средств.
 
ЭксклюзивУкраинаНАТОбизнеслоббистыВладимир ЗеленскийСША
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:04"Доказывай, что не здоров". В Запорожье призывают в ВСУ без медкомиссии
18:04Американцы назвали лучший возраст для президентства - Pew Research Center
18:00Дополнительная проверка на Запорожской АЭС. Итоги 7 июля на Украине
17:58Николай Скрипник: смерть украинизатора
17:52Щит "укронатовского отряда". Кадыров рассказал, в чём сложность взятия Марьинки
17:47Федор Лукьянов: кто он
17:39"Лицо ребенка, который хотел трансформера, а получил открытку": стало известно, чем Чехия поможет Украине
17:37Бои под Артёмовском, красивые обещания НАТО. О чём говорили эксперты 7 июля
17:33МИД Германии: Берлин не станет передавать Киеву кассетные боеприпасы
17:28"Ад, созданный украинскими националистами при Третьем рейхе" - Моравецкий о Волынской резне
16:59Александр Слисаренко: Для интеграции новых регионов России нужна идеология
16:49Саммит НАТО закончится провалом для Киева: что говорили об Украине в мире 7 июля
16:41Турция перед выбором. О чем будут говорить Зеленский и Эрдоган
16:31Рогов: Киев намеренно обстреливает и выжигает поля с пшеницей
16:29Бывший политзаключенный рассказал, как Украина превращает гражданских в военных преступников
16:28"Своих не бросаем". Как Россия может освободить политзаключенных на Украине
16:27Минздрав Украины поддержал идею Зеленского легализовать марихуану
15:44Общественница из Киева обратилась к россиянам в эфире Украина.ру
15:33"Нам надо, а если вам не нравится - заткнитесь": Ищенко о главном принципе украинской дипломатии
15:06"На топливо и лекарства". Генсек НАТО призвал ежегодно выделять Украине 500 миллионов евро
Лента новостейМолния