Неопытные украинские командиры посылают личный состав "на мясо" - пленный - 07.07.2023 Украина.ру
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Неопытные украинские командиры посылают личный состав "на мясо" - пленный
Неопытные украинские командиры посылают личный состав "на мясо" - пленный - 07.07.2023 Украина.ру
Неопытные украинские командиры посылают личный состав "на мясо" - пленный
Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Федор Миранчук рассказал о "сумасшедших" потерях в подразделениях националистов, передает 7 июля телеграм-канал Минобороны России
2023-07-07T13:17
2023-07-07T13:17
плен
пленный
новости
потери
всу
передовая
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"Командиры, не имея должного опыта, посылают личный состав "на мясо", людей становится все меньше и меньше. Тех, кто отказывается воевать, забирают в штрафбат, а после изнурительных работ вновь бросают на передовую, - сказал пленный.По его словам, украинские военные также часто стреляют в спины отступающим.Он добавил, что сохранить жизнь в рядах ВСУ можно лишь одним образом – сдавшись в плен.
https://ukraina.ru/20230706/1047835375.html
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плен, пленный, новости, потери, всу, передовая
плен, пленный, Новости, потери, ВСУ, передовая

Неопытные украинские командиры посылают личный состав "на мясо" - пленный

13:17 07.07.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Федор Миранчук рассказал о "сумасшедших" потерях в подразделениях националистов, передает 7 июля телеграм-канал Минобороны России
"Командиры, не имея должного опыта, посылают личный состав "на мясо", людей становится все меньше и меньше. Тех, кто отказывается воевать, забирают в штрафбат, а после изнурительных работ вновь бросают на передовую, - сказал пленный.
По его словам, украинские военные также часто стреляют в спины отступающим.
Он добавил, что сохранить жизнь в рядах ВСУ можно лишь одним образом – сдавшись в плен.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
Вчера, 08:28
Пленный украинский военный рассказал о провокациях ВСУ с обстрелом мирных жителейМинометчики украинского нацподразделения "Кракен" получали задачи обстреливать мирных жителей у себя в тылу, вина за обстрелы перекладывалась на Вооруженные силы России. Об этом рассказал попавший в плен боевик "Кракена" Андрей Приходько, передает 6 июля РИА Новости
 
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