Неопытные украинские командиры посылают личный состав "на мясо" - пленный
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Федор Миранчук рассказал о "сумасшедших" потерях в подразделениях националистов, передает 7 июля телеграм-канал Минобороны России
"Командиры, не имея должного опыта, посылают личный состав "на мясо", людей становится все меньше и меньше. Тех, кто отказывается воевать, забирают в штрафбат, а после изнурительных работ вновь бросают на передовую, - сказал пленный.
По его словам, украинские военные также часто стреляют в спины отступающим.
Он добавил, что сохранить жизнь в рядах ВСУ можно лишь одним образом – сдавшись в плен.
Вчера, 08:28Пленный украинский военный рассказал о провокациях ВСУ с обстрелом мирных жителейМинометчики украинского нацподразделения "Кракен" получали задачи обстреливать мирных жителей у себя в тылу, вина за обстрелы перекладывалась на Вооруженные силы России. Об этом рассказал попавший в плен боевик "Кракена" Андрей Приходько, передает 6 июля РИА Новости