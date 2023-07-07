https://ukraina.ru/20230707/1047871416.html

Неопытные украинские командиры посылают личный состав "на мясо" - пленный

Неопытные украинские командиры посылают личный состав "на мясо" - пленный - 07.07.2023 Украина.ру

Неопытные украинские командиры посылают личный состав "на мясо" - пленный

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Федор Миранчук рассказал о "сумасшедших" потерях в подразделениях националистов, передает 7 июля телеграм-канал Минобороны России

2023-07-07T13:17

2023-07-07T13:17

2023-07-07T13:17

плен

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всу

передовая

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"Командиры, не имея должного опыта, посылают личный состав "на мясо", людей становится все меньше и меньше. Тех, кто отказывается воевать, забирают в штрафбат, а после изнурительных работ вновь бросают на передовую, - сказал пленный.По его словам, украинские военные также часто стреляют в спины отступающим.Он добавил, что сохранить жизнь в рядах ВСУ можно лишь одним образом – сдавшись в плен.

https://ukraina.ru/20230706/1047835375.html

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плен, пленный, новости, потери, всу, передовая