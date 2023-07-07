https://ukraina.ru/20230707/1047871102.html
Украинская транс-женщина заявила, что воюет сразу на два фронта
Украинская транс-женщина заявила, что воюет сразу на два фронта - 07.07.2023 Украина.ру
Украинская транс-женщина заявила, что воюет сразу на два фронта
Бывший мужчина из Запорожья, а ныне боец ВСУ Лейса Лавренова рассказал/а изданию Toronto star, что воевать ему/ей приходится на два фронта: против русских и против сексизма своих же товарищей. Соответствующая статья вышла 7 июля
2023-07-07T14:35
2023-07-07T14:35
2023-07-07T14:35
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украина
трансгендер
женщина
фронт
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В статье подчеркивается, что уровень ненависти к ЛГБТ на Украине один из самых высоких в Европе, поскольку страну "бомбардируют гомофобные кампании ее российских соседей".Однако, пишет автор публикации, Лавренова все же нашел/нашла в себе силы не только пойти на фронт в качестве бойца и военного медика, но и бороться там с гомофобией.Лавренова пожаловался/лась, что долгое время в армию его/ее не брали "по половому признаку". До тех пор, пока один из командиров роты не столкнулся с проблемой отсутствия врача.Но даже на фронте, подчеркнул/а транс-женщина, не обошлось без сексизма: помимо рытья окопов и других военных обязанностей, которые выполняли мужчины, командир части придумал Лавреновой и "женское дело" - готовить ему кофе.И даже раненые и умирающие, подытожил/а он/она, бывало отказывались от его/ее помощи, потому что "не думали, что женщина может их спасти"."Роль женщин в украинской армии увеличилась, но по-прежнему существует тенденция к гендерному разделению труда, когда женщины-солдаты "в основном имеют так называемые "феминизированные" профессии", такие как логистика и связь", - такой цитатой из отчета ООН заканчивается статья Toronto star о Лавреновой.
https://ukraina.ru/20230706/1047841139.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, трансгендер, женщина, фронт
Украинская транс-женщина заявила, что воюет сразу на два фронта
Бывший мужчина из Запорожья, а ныне боец ВСУ Лейса Лавренова рассказал/а изданию Toronto star, что воевать ему/ей приходится на два фронта: против русских и против сексизма своих же товарищей. Соответствующая статья вышла 7 июля
"Счастливая замужняя мать семилетней падчерицы перенесла болезненные операции, чтобы привести свои биологические особенности в соответствие с женской идентичностью. Она стала солдатом, сражающимся на два фронта — по защите своей страны от неприятеля и с сексизмом дома, - говорится в публикации.
В статье подчеркивается, что уровень ненависти к ЛГБТ на Украине один из самых высоких в Европе, поскольку страну "бомбардируют гомофобные кампании ее российских соседей".
Однако, пишет автор публикации, Лавренова все же нашел/нашла в себе силы не только пойти на фронт в качестве бойца и военного медика, но и бороться там с гомофобией.
Лавренова пожаловался/лась, что долгое время в армию его/ее не брали "по половому признаку". До тех пор, пока один из командиров роты не столкнулся с проблемой отсутствия врача.
"Командир роты… сказал, что возьмет меня, потому что инструктор роты был ветеринаром, который давал солдатам неправильные таблетки", — сказал/а он/она.
Но даже на фронте, подчеркнул/а транс-женщина, не обошлось без сексизма: помимо рытья окопов и других военных обязанностей, которые выполняли мужчины, командир части придумал Лавреновой и "женское дело" - готовить ему кофе.
И даже раненые и умирающие, подытожил/а он/она, бывало отказывались от его/ее помощи, потому что "не думали, что женщина может их спасти".
"Роль женщин в украинской армии увеличилась, но по-прежнему существует тенденция к гендерному разделению труда, когда женщины-солдаты "в основном имеют так называемые "феминизированные" профессии", такие как логистика и связь", - такой цитатой из отчета ООН заканчивается статья Toronto star о Лавреновой.