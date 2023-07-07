https://ukraina.ru/20230707/1047867901.html

На деньги США: Киев запустил сервис для дистанционного лечения солдат ВСУ от венерических заболеваний

На деньги США: Киев запустил сервис для дистанционного лечения солдат ВСУ от венерических заболеваний - 07.07.2023 Украина.ру

На деньги США: Киев запустил сервис для дистанционного лечения солдат ВСУ от венерических заболеваний

Минздрав Украины запустил онлайн-сервис "Derm Guard", предназначенный для дистанционного лечения солдат ВСУ от венерических заболеваний. Сообщение об этом появилось утром 7 июля на сайте ведомства

2023-07-07T11:56

2023-07-07T11:56

2023-07-07T11:56

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венерические болезни

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В публикации говорится, что "дерматовенерологическая гвардия Украины" запустила веб-приложение, где военные и их семьи могут получить бесплатную врачебную помощь.Для этого достаточно зайти на сайт, заполнить короткую форму, добавив в нее фотографии "пораженного участка", и в течение 12-24 часов врачи пришлют в ответ диагноз и схему лечения.Уточняется, что необходимые лекарства военные и члены их семей смогут получить непосредственно от "Derm Guard", правда каким образом будут передаваться медикаменты в пояснении Минздрава не уточняется.К слову, накануне, 6 июля, на позициях вооруженных сил Украины (ВСУ) обнаружили игрушки, предназначенные для БДМС-игр представителей ЛГБТ."Остается только догадываться, для чего украинским боевикам подобный предмет во время боевых действий и войдут ли аналогичные "игрушки" в очередной пакет военной помощи от Запада", - прокомментировал находки корреспондент телеканал "Звезда" Игорь Лапик.

https://ukraina.ru/20230706/1047841139.html

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новости, киев, украина, сша, деньги, лечение, солдаты, всу, венерические болезни