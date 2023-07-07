На деньги США: Киев запустил сервис для дистанционного лечения солдат ВСУ от венерических заболеваний - 07.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230707/1047867901.html
На деньги США: Киев запустил сервис для дистанционного лечения солдат ВСУ от венерических заболеваний
На деньги США: Киев запустил сервис для дистанционного лечения солдат ВСУ от венерических заболеваний - 07.07.2023 Украина.ру
На деньги США: Киев запустил сервис для дистанционного лечения солдат ВСУ от венерических заболеваний
Минздрав Украины запустил онлайн-сервис "Derm Guard", предназначенный для дистанционного лечения солдат ВСУ от венерических заболеваний. Сообщение об этом появилось утром 7 июля на сайте ведомства
2023-07-07T11:56
2023-07-07T11:56
новости
киев
украина
сша
деньги
лечение
солдаты
всу
венерические болезни
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102371/45/1023714578_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_d3d5ecbd7572607585e3a9fac3d952bb.jpg
В публикации говорится, что "дерматовенерологическая гвардия Украины" запустила веб-приложение, где военные и их семьи могут получить бесплатную врачебную помощь.Для этого достаточно зайти на сайт, заполнить короткую форму, добавив в нее фотографии "пораженного участка", и в течение 12-24 часов врачи пришлют в ответ диагноз и схему лечения.Уточняется, что необходимые лекарства военные и члены их семей смогут получить непосредственно от "Derm Guard", правда каким образом будут передаваться медикаменты в пояснении Минздрава не уточняется.К слову, накануне, 6 июля, на позициях вооруженных сил Украины (ВСУ) обнаружили игрушки, предназначенные для БДМС-игр представителей ЛГБТ."Остается только догадываться, для чего украинским боевикам подобный предмет во время боевых действий и войдут ли аналогичные "игрушки" в очередной пакет военной помощи от Запада", - прокомментировал находки корреспондент телеканал "Звезда" Игорь Лапик.
https://ukraina.ru/20230706/1047841139.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102371/45/1023714578_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_b9fa2a5f3890bd05d021434161cee92f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, украина, сша, деньги, лечение, солдаты, всу, венерические болезни
Новости, Киев, Украина, США, деньги, лечение, солдаты, ВСУ, венерические болезни

На деньги США: Киев запустил сервис для дистанционного лечения солдат ВСУ от венерических заболеваний

11:56 07.07.2023
 
© пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкЗеленский ВСУ
Зеленский ВСУ
© пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
Читать в
Минздрав Украины запустил онлайн-сервис "Derm Guard", предназначенный для дистанционного лечения солдат ВСУ от венерических заболеваний. Сообщение об этом появилось утром 7 июля на сайте ведомства
В публикации говорится, что "дерматовенерологическая гвардия Украины" запустила веб-приложение, где военные и их семьи могут получить бесплатную врачебную помощь.
Для этого достаточно зайти на сайт, заполнить короткую форму, добавив в нее фотографии "пораженного участка", и в течение 12-24 часов врачи пришлют в ответ диагноз и схему лечения.
Уточняется, что необходимые лекарства военные и члены их семей смогут получить непосредственно от "Derm Guard", правда каким образом будут передаваться медикаменты в пояснении Минздрава не уточняется.
"Благодаря сотрудничеству учредителей веб-приложения с партнерами из США и при поддержке Минздрава, дерматовенерологическая гвардия Украины получила от международных партнеров препараты для дерматологической помощи на 500 тысяч долларов. Это создаст возможность оказывать более качественную дерматовенерологическую помощь", - говорится в сообщении ведомства.
К слову, накануне, 6 июля, на позициях вооруженных сил Украины (ВСУ) обнаружили игрушки, предназначенные для БДМС-игр представителей ЛГБТ.
"Остается только догадываться, для чего украинским боевикам подобный предмет во время боевых действий и войдут ли аналогичные "игрушки" в очередной пакет военной помощи от Запада", - прокомментировал находки корреспондент телеканал "Звезда" Игорь Лапик.
Российская артиллерия уничтожила на Запорожском направлении украинскую САУ - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
Вчера, 11:15
На позициях украинских нацистов нашли БДСМ-игрушкиНа позициях вооруженных сил Украины (ВСУ) обнаружили игрушки, предназначенные для БДМС-игр представителей ЛГБТ. Об этом 6 июля сообщил корреспондент телеканал "Звезда" Игорь Лапик
 
НовостиКиевУкраинаСШАденьгилечениесолдатыВСУвенерические болезни
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:44Общественница из Киева обратилась к россиянам в эфире Украина.ру
15:33"Нам надо, а если вам не нравится - заткнитесь": Ищенко о главном принципе украинской дипломатии
15:06"На топливо и лекарства". Генсек НАТО призвал ежегодно выделять Украине 500 миллионов евро
15:06Федор Лукьянов о перспективе членства Украины в НАТО, о ШОС и о заботах политического класса Франции
15:04Песков прокомментировал слова Лукашенко о возможных переговорах с Украиной осенью
14:55В Одессе силовики отняли телефон у девушки, снимающей произвол
14:47"Сейчас мяч на нашей стороне": депутат Госдумы рассказал о ситуации с обменом украинских политзаключенных
14:46Шеслер: На Украине арестовали более тысячи инакомыслящих граждан
14:41Юрий Кнутов: ВСУ вернулись к игиловской* тактике на поле боя и пытаются взять Донецк в огневой мешок
14:35Украинская транс-женщина заявила, что воюет сразу на два фронта
14:16Захарова: сообщения о переговорах экс-чиновников США с Лавровым по Украине - фейк
14:13Зеленский приехал из Чехии в Словакию
14:11Ищенко: Россия заинтересована в массовом освобождении украинских политзаключенных
13:54Кремль оценил возможность введения санкций против "Нафтогаза"
13:54"Главное - определить, кого мы хотим забрать с Украины" - Вышинский об обменах гражданами
13:36На родине Дракулы откроют центр подготовки пилотов ВСУ
13:33Бразильцы и мексиканцы не хотят видеть Зеленского. Как Украина поссорила Европу с Латинской Америкой
13:17Неопытные украинские командиры посылают личный состав "на мясо" - пленный
13:00Задержание диверсанта, оружие из Чехии, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 7 июля
12:58Епископ Макаровский: продвижение российских войск может остановить захват Почаевской лавры
Лента новостейМолния