https://ukraina.ru/20230707/1047867901.html
На деньги США: Киев запустил сервис для дистанционного лечения солдат ВСУ от венерических заболеваний
На деньги США: Киев запустил сервис для дистанционного лечения солдат ВСУ от венерических заболеваний - 07.07.2023 Украина.ру
На деньги США: Киев запустил сервис для дистанционного лечения солдат ВСУ от венерических заболеваний
Минздрав Украины запустил онлайн-сервис "Derm Guard", предназначенный для дистанционного лечения солдат ВСУ от венерических заболеваний. Сообщение об этом появилось утром 7 июля на сайте ведомства
2023-07-07T11:56
2023-07-07T11:56
2023-07-07T11:56
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В публикации говорится, что "дерматовенерологическая гвардия Украины" запустила веб-приложение, где военные и их семьи могут получить бесплатную врачебную помощь.Для этого достаточно зайти на сайт, заполнить короткую форму, добавив в нее фотографии "пораженного участка", и в течение 12-24 часов врачи пришлют в ответ диагноз и схему лечения.Уточняется, что необходимые лекарства военные и члены их семей смогут получить непосредственно от "Derm Guard", правда каким образом будут передаваться медикаменты в пояснении Минздрава не уточняется.К слову, накануне, 6 июля, на позициях вооруженных сил Украины (ВСУ) обнаружили игрушки, предназначенные для БДМС-игр представителей ЛГБТ."Остается только догадываться, для чего украинским боевикам подобный предмет во время боевых действий и войдут ли аналогичные "игрушки" в очередной пакет военной помощи от Запада", - прокомментировал находки корреспондент телеканал "Звезда" Игорь Лапик.
https://ukraina.ru/20230706/1047841139.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, киев, украина, сша, деньги, лечение, солдаты, всу, венерические болезни
Новости, Киев, Украина, США, деньги, лечение, солдаты, ВСУ, венерические болезни
На деньги США: Киев запустил сервис для дистанционного лечения солдат ВСУ от венерических заболеваний
Минздрав Украины запустил онлайн-сервис "Derm Guard", предназначенный для дистанционного лечения солдат ВСУ от венерических заболеваний. Сообщение об этом появилось утром 7 июля на сайте ведомства
В публикации говорится, что "дерматовенерологическая гвардия Украины" запустила веб-приложение, где военные и их семьи могут получить бесплатную врачебную помощь.
Для этого достаточно зайти на сайт, заполнить короткую форму, добавив в нее фотографии "пораженного участка", и в течение 12-24 часов врачи пришлют в ответ диагноз и схему лечения.
Уточняется, что необходимые лекарства военные и члены их семей смогут получить непосредственно от "Derm Guard", правда каким образом будут передаваться медикаменты в пояснении Минздрава не уточняется.
"Благодаря сотрудничеству учредителей веб-приложения с партнерами из США и при поддержке Минздрава, дерматовенерологическая гвардия Украины получила от международных партнеров препараты для дерматологической помощи на 500 тысяч долларов. Это создаст возможность оказывать более качественную дерматовенерологическую помощь", - говорится в сообщении ведомства.
К слову, накануне, 6 июля, на позициях вооруженных сил Украины (ВСУ) обнаружили игрушки, предназначенные для БДМС-игр представителей ЛГБТ.
"Остается только догадываться, для чего украинским боевикам подобный предмет во время боевых действий и войдут ли аналогичные "игрушки" в очередной пакет военной помощи от Запада", - прокомментировал находки корреспондент телеканал "Звезда" Игорь Лапик.