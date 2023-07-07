https://ukraina.ru/20230707/1047866873.html

Министр культуры Украины сделал неожиданную находку в захваченной Киево-Печерской лавре

Министр культуры Украины сделал неожиданную находку в захваченной Киево-Печерской лавре - 07.07.2023 Украина.ру

Министр культуры Украины сделал неожиданную находку в захваченной Киево-Печерской лавре

В одном из корпусов Киево-Печерской лавры, захваченной силовиками и Министерством культуры Украины, были обнаружены портреты императора Николая Второго и царской семьи. Об этом 6 июля в своих соцсетях написал глава министерства Александр Ткаченко

2023-07-07T11:42

2023-07-07T11:42

2023-07-07T11:42

новости

киево-печерская лавра

портреты

киев

минкульт

николай ii

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"Лавра в пользовании УПЦ МП – это портреты российских императоров, которые, наверное, "охраняли" монастырь. Все это уже не удивляет", - написал Ткаченко.На фото, которые он прикрепил к публикации – император Николай II и его супруга, императрица Александра Фёдоровна.В помещениях Лавры он также обнаружил "полное игнорирование санитарных и противопожарных норм".Утром 6 июля комиссия Минкульта Украины при содействии полиции опечатала несколько корпусов Киево-Печерской ларвы, на видео, появившихся в украинских СМИ полицейские не позволяли верующим войти на территорию монастыря, а порой применяли силу.Власти Украины организовали масштабную волну гонений на каноническую УПЦ. Власти разных регионов Украины запретили ее деятельность, а в Верховную Раду внесли законопроект о фактическом запрете УПЦ.Служба безопасности Украины (СБУ) открывает уголовные дела против духовенства, проводит обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ukraina.ru/20230707/1047854208.html

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новости, киево-печерская лавра, портреты, киев, минкульт, николай ii