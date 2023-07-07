https://ukraina.ru/20230707/1047866600.html
Продвигала украинскую повестку: Севастопольский ВУЗ покинула заведующая кафедрой - СМИ
Продвигала украинскую повестку: Севастопольский ВУЗ покинула заведующая кафедрой - СМИ - 07.07.2023 Украина.ру
Продвигала украинскую повестку: Севастопольский ВУЗ покинула заведующая кафедрой - СМИ
Заведующая кафедрой "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" Севастопольского госуниверситета Татьяна Одинцова уволена по собственному желанию после скандала с ее проукраинскими постами в социальных сетях. Об этом 6 июля сообщил Телеграм-канал "Севастополь. СМЕРШ"
2023-07-07T11:35
2023-07-07T11:35
2023-07-07T11:35
новости
севастополь
вуз
преподаватель
увольнение
дискредитация вс рф
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/07/1047865857_0:83:1100:702_1920x0_80_0_0_2a40886e6c21860acab14abebbee884c.jpg
В публикации говорится, что заведующая кафедрой "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" Татьяна Одинцова систематически размещала в своих социальных сетях посты с украинской символикой, а также дискредитирующие Вооруженные силы России."Дирекцию этого ВУЗа тоже надо проверить на благонадежность", "А по какой статье ее могли бы уволить?", "В трудовом законодательстве действительно нет статьи, по которой можно уволить по причине не относящейся к трудовым отношениям между работником и работодателем", "Такой статьи нет. Я писала жалобы, а они: все по закону, проверки и пишут, что нет нарушений, но вода камень точит. Если согласилась с насиженного места уйти, значит и на месте велась работа коллектива", "Пусть на Украину к дочкам своим едет", - отреагировали подписчики канала.Также в сообщении отмечается, что 5 июля текущего года в отношении Татьяны Одинцовой составлен протокол по ст.20.3.3 КОАП РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан".Между тем, на сайте ВУЗа информации об увольнении Одинцовой нет. Напротив, ресурс указывает, что такая в учебном заведении работает, выполняя не только преподавательскую функцию, но и являясь заведующей кафедрой.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, севастополь, вуз, преподаватель, увольнение, дискредитация вс рф
Продвигала украинскую повестку: Севастопольский ВУЗ покинула заведующая кафедрой - СМИ
Заведующая кафедрой "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" Севастопольского госуниверситета Татьяна Одинцова уволена по собственному желанию после скандала с ее проукраинскими постами в социальных сетях. Об этом 6 июля сообщил Телеграм-канал "Севастополь. СМЕРШ"
В публикации говорится, что заведующая кафедрой "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" Татьяна Одинцова систематически размещала в своих социальных сетях посты с украинской символикой, а также дискредитирующие Вооруженные силы России.
"Интересен тот факт, что долгое время руководство ВУЗа то ли не замечало подобных проявлений, то ли намерено отказывалось замечать, пока не подключилась общественность. И, наконец, справедливость восторжествовала, 30.06.2023 Татьяна уволена с занимаемой должности. Правда, по собственному желанию, а не по статье, но и на этом ВУЗу спасибо", - говорится в публикации канала.
"Дирекцию этого ВУЗа тоже надо проверить на благонадежность", "А по какой статье ее могли бы уволить?", "В трудовом законодательстве действительно нет статьи, по которой можно уволить по причине не относящейся к трудовым отношениям между работником и работодателем", "Такой статьи нет. Я писала жалобы, а они: все по закону, проверки и пишут, что нет нарушений, но вода камень точит. Если согласилась с насиженного места уйти, значит и на месте велась работа коллектива", "Пусть на Украину к дочкам своим едет", - отреагировали подписчики канала.
Также в сообщении отмечается, что 5 июля текущего года в отношении Татьяны Одинцовой составлен протокол по ст.20.3.3 КОАП РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан".
Между тем, на сайте ВУЗа информации об увольнении Одинцовой нет. Напротив, ресурс указывает, что такая в учебном заведении работает, выполняя не только преподавательскую функцию, но и являясь заведующей кафедрой.