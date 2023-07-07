https://ukraina.ru/20230707/1047865990.html

Расширение украинского конфликта: Стариков о главной опасности встречи в Вильнюсе. Видео

Расширение украинского конфликта: Стариков о главной опасности встречи в Вильнюсе. Видео - 07.07.2023 Украина.ру

Расширение украинского конфликта: Стариков о главной опасности встречи в Вильнюсе. Видео

Писатель, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в эфире Украина.ру рассказал об итогах... Украина.ру, 07.07.2023

2023-07-07T11:28

2023-07-07T11:28

2023-07-07T11:28

николай стариков

видео

россия (рф)

украина

сво

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нато

шос

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Писатель, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в эфире Украина.ру рассказал об итогах зерновой сделки для России, а также рассказал, почему слабеет рубль и бездействует ЦБ: 00:40 - Что вскроет саммит НАТО? 06:17 - Перспективы и цели ШОС; 09:28 - Итоги зерновой сделки; 14:42 - Основания для конфискации авто с российскими номерами в ФРГ; 17:43 - Слабый рубль: проблема или теория заговора?

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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