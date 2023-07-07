https://ukraina.ru/20230707/1047865990.html
Расширение украинского конфликта: Стариков о главной опасности встречи в Вильнюсе. Видео
Расширение украинского конфликта: Стариков о главной опасности встречи в Вильнюсе. Видео - 07.07.2023 Украина.ру
Расширение украинского конфликта: Стариков о главной опасности встречи в Вильнюсе. Видео
Писатель, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в эфире Украина.ру рассказал об итогах... Украина.ру, 07.07.2023
2023-07-07T11:28
2023-07-07T11:28
2023-07-07T11:28
николай стариков
видео
россия (рф)
украина
сво
цбк "волга"
рубль
нато
шос
саммит
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Писатель, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в эфире Украина.ру рассказал об итогах зерновой сделки для России, а также рассказал, почему слабеет рубль и бездействует ЦБ: 00:40 - Что вскроет саммит НАТО? 06:17 - Перспективы и цели ШОС; 09:28 - Итоги зерновой сделки; 14:42 - Основания для конфискации авто с российскими номерами в ФРГ; 17:43 - Слабый рубль: проблема или теория заговора?
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
николай стариков, видео, россия (рф), украина, сво, цбк "волга", рубль, нато, шос, саммит, фрг, авто, конфискация, валюта, доллар, курс, видео
Николай Стариков, Видео, Россия (РФ), Украина, СВО, ЦБК "Волга", рубль, НАТО, ШОС, саммит, ФРГ, авто, конфискация, валюта, доллар, курс
Расширение украинского конфликта: Стариков о главной опасности встречи в Вильнюсе. Видео
Писатель, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в эфире Украина.ру рассказал об итогах зерновой сделки для России, а также рассказал, почему слабеет рубль и бездействует ЦБ:
00:40 - Что вскроет саммит НАТО?
06:17 - Перспективы и цели ШОС;
09:28 - Итоги зерновой сделки;
14:42 - Основания для конфискации авто с российскими номерами в ФРГ;
17:43 - Слабый рубль: проблема или теория заговора?