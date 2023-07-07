Ветеран ФСБ Гончаров раскрыл планы Киева после того, как закончатся мужчины в стране. Видео
Президент ассоциации подразделений антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров в студии Украина.ру рассказал о том, как справиться с атаками украинских беспилотников, объяснил, для чего Киев собирается взорвать Запорожскую АЭС и подвел итоги ситуации вокруг мятежа Пригожина.
0:38 – украинские беспилотники под Москвой. Насколько серьезна угроза и чего дальше ждать от Украины;
2:48 – от Каховской ГЭС до Запорожской АЭС: зачем нагнетается ситуация вокруг ядерной станции;
5:30 – готова ли Польша самоубиться об российскую армию;
7:15 – наступление Украины: зачем Киев уничтожает украинцев в откровенных "мясных штурмах";
9:15 – почему украинцы с готовностью идут умирать за ненавистную им власть;
10:50 – причины и итоги ситуации с "Вагнером", дальнейшая судьба подразделения;
2:48 – от Каховской ГЭС до Запорожской АЭС: зачем нагнетается ситуация вокруг ядерной станции;
5:30 – готова ли Польша самоубиться об российскую армию;
7:15 – наступление Украины: зачем Киев уничтожает украинцев в откровенных "мясных штурмах";
9:15 – почему украинцы с готовностью идут умирать за ненавистную им власть;
10:50 – причины и итоги ситуации с "Вагнером", дальнейшая судьба подразделения;