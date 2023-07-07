https://ukraina.ru/20230707/1047864020.html

Ветеран ФСБ Гончаров раскрыл планы Киева после того, как закончатся мужчины в стране. Видео

Ветеран ФСБ Гончаров раскрыл планы Киева после того, как закончатся мужчины в стране. Видео - 07.07.2023 Украина.ру

Ветеран ФСБ Гончаров раскрыл планы Киева после того, как закончатся мужчины в стране. Видео

Президент ассоциации подразделений антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров в студии Украина.ру рассказал о том, как справиться с атаками украинских беспилотников,... Украина.ру, 07.07.2023

2023-07-07T10:29

2023-07-07T10:29

2023-07-07T10:29

гончаров

видео

россия (рф)

украина

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альфа

наступление

киев

запорожская аэс

каховская гэс

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Президент ассоциации подразделений антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров в студии Украина.ру рассказал о том, как справиться с атаками украинских беспилотников, объяснил, для чего Киев собирается взорвать Запорожскую АЭС и подвел итоги ситуации вокруг мятежа Пригожина. 0:38 – украинские беспилотники под Москвой. Насколько серьезна угроза и чего дальше ждать от Украины; 2:48 – от Каховской ГЭС до Запорожской АЭС: зачем нагнетается ситуация вокруг ядерной станции; 5:30 – готова ли Польша самоубиться об российскую армию; 7:15 – наступление Украины: зачем Киев уничтожает украинцев в откровенных "мясных штурмах"; 9:15 – почему украинцы с готовностью идут умирать за ненавистную им власть; 10:50 – причины и итоги ситуации с "Вагнером", дальнейшая судьба подразделения;

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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