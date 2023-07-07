Ветеран ФСБ Гончаров раскрыл планы Киева после того, как закончатся мужчины в стране. Видео - 07.07.2023 Украина.ру
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Ветеран ФСБ Гончаров раскрыл планы Киева после того, как закончатся мужчины в стране. Видео
Ветеран ФСБ Гончаров раскрыл планы Киева после того, как закончатся мужчины в стране. Видео - 07.07.2023 Украина.ру
Ветеран ФСБ Гончаров раскрыл планы Киева после того, как закончатся мужчины в стране. Видео
Президент ассоциации подразделений антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров в студии Украина.ру рассказал о том, как справиться с атаками украинских беспилотников,... Украина.ру, 07.07.2023
2023-07-07T10:29
2023-07-07T10:29
гончаров
видео
россия (рф)
украина
сво
альфа
наступление
киев
запорожская аэс
каховская гэс
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Президент ассоциации подразделений антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров в студии Украина.ру рассказал о том, как справиться с атаками украинских беспилотников, объяснил, для чего Киев собирается взорвать Запорожскую АЭС и подвел итоги ситуации вокруг мятежа Пригожина. 0:38 – украинские беспилотники под Москвой. Насколько серьезна угроза и чего дальше ждать от Украины; 2:48 – от Каховской ГЭС до Запорожской АЭС: зачем нагнетается ситуация вокруг ядерной станции; 5:30 – готова ли Польша самоубиться об российскую армию; 7:15 – наступление Украины: зачем Киев уничтожает украинцев в откровенных "мясных штурмах"; 9:15 – почему украинцы с готовностью идут умирать за ненавистную им власть; 10:50 – причины и итоги ситуации с "Вагнером", дальнейшая судьба подразделения;
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гончаров, видео, россия (рф), украина, сво, альфа, наступление, киев, запорожская аэс, каховская гэс, чвк "вагнер", польша, москва, пригожин, видео
Гончаров, Видео, Россия (РФ), Украина, СВО, Альфа, наступление, Киев, Запорожская АЭС, Каховская ГЭС, ЧВК "Вагнер", Польша, Москва, Пригожин

Ветеран ФСБ Гончаров раскрыл планы Киева после того, как закончатся мужчины в стране. Видео

10:29 07.07.2023
 
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Президент ассоциации подразделений антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров в студии Украина.ру рассказал о том, как справиться с атаками украинских беспилотников, объяснил, для чего Киев собирается взорвать Запорожскую АЭС и подвел итоги ситуации вокруг мятежа Пригожина.
0:38 – украинские беспилотники под Москвой. Насколько серьезна угроза и чего дальше ждать от Украины;
2:48 – от Каховской ГЭС до Запорожской АЭС: зачем нагнетается ситуация вокруг ядерной станции;
5:30 – готова ли Польша самоубиться об российскую армию;
7:15 – наступление Украины: зачем Киев уничтожает украинцев в откровенных "мясных штурмах";
9:15 – почему украинцы с готовностью идут умирать за ненавистную им власть;
10:50 – причины и итоги ситуации с "Вагнером", дальнейшая судьба подразделения;
 
ГончаровВидеоРоссия (РФ)УкраинаСВОАльфанаступлениеКиевЗапорожская АЭСКаховская ГЭСЧВК "Вагнер"ПольшаМоскваПригожин
 
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