https://ukraina.ru/20230707/1047863467.html

Страдающих психическими травмами ветеранов ВСУ отправят раскапывать погибших в битве при Ватерлоо

Страдающих психическими травмами ветеранов ВСУ отправят раскапывать погибших в битве при Ватерлоо - 07.07.2023 Украина.ру

Страдающих психическими травмами ветеранов ВСУ отправят раскапывать погибших в битве при Ватерлоо

Благотворительная организация Waterloo Uncovered пригласила страдающих психическими травмами ветеранов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и членов их семей на место битвы при Ватерлоо для проведения археологических раскопок. Об этом сообщили 7 июля на сайте университета Глазго (Великобритания)

2023-07-07T12:02

2023-07-07T12:02

2023-07-07T12:02

ветеран

всу

раскопки

новости

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Раскопки проходят при поддержке археологов и специалистов в области психического здоровья, уточнили в университете. Организация использует открытия на месте исторической битвы как метод восстановления после травм современной войны.Раскопки Waterloo Uncovered проходят с 4 по 11 июля недалеко от фермы Hougoumont, Braine-l'Alleud в Бельгии.Битва при Ватерлоо состоялась в 1815 года и стала последним крупным сражением французского императора Наполеона I Бонапарта. Итогом стало стратегическое поражение Франции.

https://ukraina.ru/20230314/1044336515.html

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ветеран, всу, раскопки, новости, зарубежье