Страдающих психическими травмами ветеранов ВСУ отправят раскапывать погибших в битве при Ватерлоо - 07.07.2023 Украина.ру
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Страдающих психическими травмами ветеранов ВСУ отправят раскапывать погибших в битве при Ватерлоо
Страдающих психическими травмами ветеранов ВСУ отправят раскапывать погибших в битве при Ватерлоо - 07.07.2023 Украина.ру
Страдающих психическими травмами ветеранов ВСУ отправят раскапывать погибших в битве при Ватерлоо
Благотворительная организация Waterloo Uncovered пригласила страдающих психическими травмами ветеранов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и членов их семей на место битвы при Ватерлоо для проведения археологических раскопок. Об этом сообщили 7 июля на сайте университета Глазго (Великобритания)
2023-07-07T12:02
2023-07-07T12:02
ветеран
всу
раскопки
новости
зарубежье
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Раскопки проходят при поддержке археологов и специалистов в области психического здоровья, уточнили в университете. Организация использует открытия на месте исторической битвы как метод восстановления после травм современной войны.Раскопки Waterloo Uncovered проходят с 4 по 11 июля недалеко от фермы Hougoumont, Braine-l'Alleud в Бельгии.Битва при Ватерлоо состоялась в 1815 года и стала последним крупным сражением французского императора Наполеона I Бонапарта. Итогом стало стратегическое поражение Франции.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
ветеран, всу, раскопки, новости, зарубежье
ветеран, ВСУ, раскопки, Новости, Зарубежье

Страдающих психическими травмами ветеранов ВСУ отправят раскапывать погибших в битве при Ватерлоо

12:02 07.07.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Waterloo Uncovered
- РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Waterloo Uncovered
Читать в
Благотворительная организация Waterloo Uncovered пригласила страдающих психическими травмами ветеранов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и членов их семей на место битвы при Ватерлоо для проведения археологических раскопок. Об этом сообщили 7 июля на сайте университета Глазго (Великобритания)
Раскопки проходят при поддержке археологов и специалистов в области психического здоровья, уточнили в университете. Организация использует открытия на месте исторической битвы как метод восстановления после травм современной войны.
"Я лично убедился в силе археологии и ее влиянии на психическое здоровье", - заверил сопредседатель всепартийной парламентской археологической группы Тим Лоутон.
Раскопки Waterloo Uncovered проходят с 4 по 11 июля недалеко от фермы Hougoumont, Braine-l'Alleud в Бельгии.
Битва при Ватерлоо состоялась в 1815 года и стала последним крупным сражением французского императора Наполеона I Бонапарта. Итогом стало стратегическое поражение Франции.
ВСУ флаг украинский танкист военнослужащий - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
14 марта, 07:25
Американский ветеран предложил необычные "награды" для раненных бойцов ВСУ Каждого раненого солдата украинской армии в назидательных целях нужно наградить медалью НАТО и портретом Владимира Зеленского, держащего в руках мешок с деньгами. Таким мнением 13 марта поделился ветеран ВС США Ноктис Дрейвен в Twitter
 
ветеранВСУраскопкиНовостиЗарубежье
 
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