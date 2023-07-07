Страдающих психическими травмами ветеранов ВСУ отправят раскапывать погибших в битве при Ватерлоо
Благотворительная организация Waterloo Uncovered пригласила страдающих психическими травмами ветеранов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и членов их семей на место битвы при Ватерлоо для проведения археологических раскопок. Об этом сообщили 7 июля на сайте университета Глазго (Великобритания)
Раскопки проходят при поддержке археологов и специалистов в области психического здоровья, уточнили в университете. Организация использует открытия на месте исторической битвы как метод восстановления после травм современной войны.
"Я лично убедился в силе археологии и ее влиянии на психическое здоровье", - заверил сопредседатель всепартийной парламентской археологической группы Тим Лоутон.
Раскопки Waterloo Uncovered проходят с 4 по 11 июля недалеко от фермы Hougoumont, Braine-l'Alleud в Бельгии.
Битва при Ватерлоо состоялась в 1815 года и стала последним крупным сражением французского императора Наполеона I Бонапарта. Итогом стало стратегическое поражение Франции.
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