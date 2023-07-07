ВСУ бросает пехоту на минные поля — Рогов
Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) целенаправленно бросает в Запорожской области пехоту в атаку через минные поля, расчищая ими путь для тяжелой техники. Об этом заявил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, передает 7 июля РИА Новости
"В Киеве посчитали, что жизни солдат стоят намного меньше поставляемой Западом наступательной военной техники, в том числе танков и боевых машин", — сказал он.
По мнению Рогова, власти Украины не жалеют людей и бросают их на верную смерть "во имя западных интересов и амбиций".
30 июня, 10:10Чем воюют на УкраинеМинные поля, понтоны и ловушки на дорогах. Новая роль саперов в современной войнеПроблема обеспечения активного передвижения, маневрирования на линии фронта своих наземных войск и препятствование подобным действиям противника приобрела особую значимость и актуальность в современной войне.