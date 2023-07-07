https://ukraina.ru/20230707/1047861112.html

ВСУ бросает пехоту на минные поля — Рогов

ВСУ бросает пехоту на минные поля — Рогов - 07.07.2023 Украина.ру

ВСУ бросает пехоту на минные поля — Рогов

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) целенаправленно бросает в Запорожской области пехоту в атаку через минные поля, расчищая ими путь для тяжелой техники. Об этом заявил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, передает 7 июля РИА Новости

2023-07-07T07:44

2023-07-07T07:44

2023-07-07T07:44

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"В Киеве посчитали, что жизни солдат стоят намного меньше поставляемой Западом наступательной военной техники, в том числе танков и боевых машин", — сказал он.По мнению Рогова, власти Украины не жалеют людей и бросают их на верную смерть "во имя западных интересов и амбиций".

https://ukraina.ru/20230630/1047698095.html

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мина, новости, украина, всу, владимир рогов, новые регионы, запорожская область