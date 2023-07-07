ВСУ бросает пехоту на минные поля — Рогов - 07.07.2023 Украина.ру
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ВСУ бросает пехоту на минные поля — Рогов
ВСУ бросает пехоту на минные поля — Рогов - 07.07.2023 Украина.ру
ВСУ бросает пехоту на минные поля — Рогов
Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) целенаправленно бросает в Запорожской области пехоту в атаку через минные поля, расчищая ими путь для тяжелой техники. Об этом заявил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, передает 7 июля РИА Новости
2023-07-07T07:44
2023-07-07T07:44
мина
новости
украина
всу
владимир рогов
новые регионы
запорожская область
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"В Киеве посчитали, что жизни солдат стоят намного меньше поставляемой Западом наступательной военной техники, в том числе танков и боевых машин", — сказал он.По мнению Рогова, власти Украины не жалеют людей и бросают их на верную смерть "во имя западных интересов и амбиций".
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мина, новости, украина, всу, владимир рогов, новые регионы, запорожская область
мина, Новости, Украина, ВСУ, Владимир Рогов, Новые регионы, Запорожская область

ВСУ бросает пехоту на минные поля — Рогов

07:44 07.07.2023
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Владимир Рогов
 Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) целенаправленно бросает в Запорожской области пехоту в атаку через минные поля, расчищая ими путь для тяжелой техники. Об этом заявил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, передает 7 июля РИА Новости
"В Киеве посчитали, что жизни солдат стоят намного меньше поставляемой Западом наступательной военной техники, в том числе танков и боевых машин", — сказал он.
По мнению Рогова, власти Украины не жалеют людей и бросают их на верную смерть "во имя западных интересов и амбиций".
Российские саперы ведут работы по разминированию Арабатской стрелки - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
30 июня, 10:10Чем воюют на Украине
Минные поля, понтоны и ловушки на дорогах. Новая роль саперов в современной войнеПроблема обеспечения активного передвижения, маневрирования на линии фронта своих наземных войск и препятствование подобным действиям противника приобрела особую значимость и актуальность в современной войне.
 
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