https://ukraina.ru/20230706/1047859912.html

Ответ России на провокации Украины, чего Запад хочет от Грузии. О чём говорили эксперты 6 июля

Ответ России на провокации Украины, чего Запад хочет от Грузии. О чём говорили эксперты 6 июля - 06.07.2023 Украина.ру

Ответ России на провокации Украины, чего Запад хочет от Грузии. О чём говорили эксперты 6 июля

Украина.ру, 06.07.2023

2023-07-06T18:34

2023-07-06T18:34

2023-07-06T18:34

сво

эксклюзив

украина

грузия

владимир зеленский

европарламент

польша

литва

евсеев

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Возможность ядерной провокацииЕсли НАТО массированно введет войска на Украину, Россия может потенциально применить ядерное оружие, например, по Львовской области, через которую они пойдут, говорит военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.Это возможно, если Польша и Литва пойдут на ввод войск в рамках коалиции, добавляет он.При этом по мере ослабления военного потенциала Украины вероятность ядерных и разного рода провокаций будет увеличиваться, предупреждает эксперт."Мы уже уничтожили штаб Главного управления разведки, и мы можем это повторить в отношении любых объектов на Украине. Но использование ядерного оружия должно быть для деэскалации со стороны НАТО, а не Украины", – заявил Евсеев.Он напоминает, что над Украиной уже поднималось радиоактивное облако, когда уничтожили склады с сердечниками из обедненного урана в Черновицкой области и Тернополе, но на Западе все это замяли, хотя это привело к повышению радиоактивного фона в Польше."Сейчас мы говорим о Запорожской АЭС, а если украинские войска при отступлении взорвут Ровенскую АЭС? Украинский режим способен на любые провокации. Контроль над преступным киевским режимом со стороны стран Запада не является полным. На низовом звене контроль со стороны американских советников еще слабее.В этих условиях вполне возможна реализация терактов на территории Украины. В том числе на ядерных объектах, как на тех, которые контролирует Россия (ЗАЭС). Так и на тех, которые контролируют ВСУ (Ровенская АЭС)", – сообщил Евсеев.Грузия, Украина и ЗападНакануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "Россия убивает гражданина Украины Михаила Саакашвили руками грузинских властей". Он поручил МИД предложить грузинскому послу покинуть страну на 48 часов для "консультаций".МИД Грузии в свою очередь упрекнул Украину в крайней форме эскалации отношений.Грузинский политолог, член совета Союза грузин России Игорь Гвритишвили считает, что реальная претензия Украины и Запада к Грузии – нежелание правительства Грузии поддержать Украину военным путем."В феврале были призывы со стороны американского посольства путем возможного военного противостояния с российскими войсками в Южной Осетии и Абхазии поддержать Украину. Но американцы получили жесткий ответ.Было заявлено, что Грузия будет решат территориальные проблемы только мирным путем.С этого началось охлаждение отношений между Украиной и Грузией. Посла Украины в Грузии нет сейчас. Есть временный поверенный. Но и посла Грузии в Украине мягко объявили персоной нон-грата", – рассказал Гвритишвили.По его словам, на Зеленского давят его покровители из-за океана и через него пытаются повлиять на правительство Грузии. Зеленскому Саакашвили не нужен в той ситуации, в которой находится Украина."В Европе есть серьезные политические силы, которые поддерживают бывшего грузинского президента. Например, Европейская народная партия в Европарламенте поддерживает партию Саакашвили Единое национальное движение и добивается его выдачи.Но Европейский суд по правам человека решил, что его надо выдавать, его нормально лечат и в Грузии", – заявил политолог.В то же время, выдача Саакашвили невозможна – если его выдадут, то правящая партия "Грузинская мечта" потеряет много голосов на выборах в следующем году.

https://ukraina.ru/20230706/1047831851.html

https://ukraina.ru/20230706/1047853251.html

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Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

сво, эксклюзив, украина, грузия, владимир зеленский, европарламент, польша, литва, евсеев