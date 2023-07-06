В Сочи предложили разбить аллею героев СВО
Аллея в память о погибших героях специальной военной операции появится в Сочи, сообщила пресс-служба администрации города
В Сочи хотят разбить аллею героев СВО. Сочинцы и гости города смогут прийти и почтить память соотечественников, которые погибли при выполнении боевых задач.
"Сочинцы могут внести свои предложения по размещению аллеи, посетив которую, горожане и гости курорта смогут почтить память воинов, которые отдали жизнь за Родину в ходе СВО", - заявил директор департамента архитектуры и градостроительства администрации города Дмитрий Литвинец.
Эксперты предложили несколько вариантов размещения аллеи. Среди предложенных локаций — Завокзальный мемориальный комплекс и парк имени Фрунзе.
Был затронут вопрос реконструкция монумента Ленину. Эксперты предложили необходимые мероприятия по реставрации, очистке поверхности, техническим и цветовым решениям задней части конструкции.