https://ukraina.ru/20230706/1047859678.html

В Сочи предложили разбить аллею героев СВО

В Сочи предложили разбить аллею героев СВО - 06.07.2023 Украина.ру

В Сочи предложили разбить аллею героев СВО

Аллея в память о погибших героях специальной военной операции появится в Сочи, сообщила пресс-служба администрации города

2023-07-06T18:03

2023-07-06T18:03

2023-07-06T18:03

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В Сочи хотят разбить аллею героев СВО. Сочинцы и гости города смогут прийти и почтить память соотечественников, которые погибли при выполнении боевых задач.Эксперты предложили несколько вариантов размещения аллеи. Среди предложенных локаций — Завокзальный мемориальный комплекс и парк имени Фрунзе.Был затронут вопрос реконструкция монумента Ленину. Эксперты предложили необходимые мероприятия по реставрации, очистке поверхности, техническим и цветовым решениям задней части конструкции.

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новости, россия (рф), сочи, сво, герои