В Сочи предложили разбить аллею героев СВО - 06.07.2023 Украина.ру
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В Сочи предложили разбить аллею героев СВО
В Сочи предложили разбить аллею героев СВО - 06.07.2023 Украина.ру
В Сочи предложили разбить аллею героев СВО
Аллея в память о погибших героях специальной военной операции появится в Сочи, сообщила пресс-служба администрации города
2023-07-06T18:03
2023-07-06T18:03
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россия (рф)
сочи
сво
герои
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В Сочи хотят разбить аллею героев СВО. Сочинцы и гости города смогут прийти и почтить память соотечественников, которые погибли при выполнении боевых задач.Эксперты предложили несколько вариантов размещения аллеи. Среди предложенных локаций — Завокзальный мемориальный комплекс и парк имени Фрунзе.Был затронут вопрос реконструкция монумента Ленину. Эксперты предложили необходимые мероприятия по реставрации, очистке поверхности, техническим и цветовым решениям задней части конструкции.
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новости, россия (рф), сочи, сво, герои
Новости, Россия (РФ), Сочи, СВО, герои

В Сочи предложили разбить аллею героев СВО

18:03 06.07.2023
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкГорода мира. Сочи
Города мира. Сочи - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости . Нина Зотина
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Читать в
Аллея в память о погибших героях специальной военной операции появится в Сочи, сообщила пресс-служба администрации города
В Сочи хотят разбить аллею героев СВО. Сочинцы и гости города смогут прийти и почтить память соотечественников, которые погибли при выполнении боевых задач.
"Сочинцы могут внести свои предложения по размещению аллеи, посетив которую, горожане и гости курорта смогут почтить память воинов, которые отдали жизнь за Родину в ходе СВО", - заявил директор департамента архитектуры и градостроительства администрации города Дмитрий Литвинец.
Эксперты предложили несколько вариантов размещения аллеи. Среди предложенных локаций — Завокзальный мемориальный комплекс и парк имени Фрунзе.
Был затронут вопрос реконструкция монумента Ленину. Эксперты предложили необходимые мероприятия по реставрации, очистке поверхности, техническим и цветовым решениям задней части конструкции.
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