Политолог Младенов: Болгария может оказаться лягушкой, которую сварят на медленном огне
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский Болгария
© Пресс-служба президента Украины
Пока не объявлено, что именно Киев получит от Софии после визита в Болгарию Владимира Зеленского, но уже понятно, что эта военная помощь обернется против страны-донора. Такое мнение в комментарии изданию Украина.ру озвучил болгарский политолог, международный аналитик Станислав Младенов
В первую очередь, отметил эксперт, Киев получит боеприпасы советского образца. О возобновлении их производства уже было объявлено на днях. Однако куда более пугающими для самой Болгарии являются другие пункты военной помощи.
"В конце июня министр обороны Болгарии [Тодор Тагарев] сказал, что собирается отправить на Украину наших военных медиков. Это тревожит, потому что за таким шагом вполне может последовать отправка туда и самих военных. Это похоже на ситуацию, когда лягушку варят на медленном огне. Лягушка нагревается постепенно и даже не осознает, что ее сварили", - сказал Младенов.
Кроме того, уточнил политолог, сейчас ведутся переговоры о передаче Киеву реакторов атомных станций, что может очень больно ударить по энергетике самой Софии.
Такое положение дел, отметил Младенов, заставляет задаться вопросом, от кого исходят такие инициативы, ведь подобного рода решения сродни выстрела в собственную ногу.
Ответ, уверен он, кроется в том, что новая власть страны - это проатлантические партии.
16:43Бархатный госпереворот: Хавич объяснил, почему Зеленского пригласили в Болгарию именно сейчасПрезиденту Украины Владимиру Зеленскому, очевидно, нужно расширять горизонты своих поездок, чтобы получить новое вооружение. Однако в этот раз инициатива исходила не от него, а от нового проевропейского правительства Болгарии. Об этом в комментарии изданию Украина.ру заявил журналист и политический аналитик Олег Хавич
Эксперт также обратил внимание на поведение Владимира Зеленского во время сегодняшней встречи с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым. Речь о словах Зеленского, что Болгария должна понять Киев, так как Москва может напасть и на Софию.
"Но разве Болгария обстреливала Донбасс с 2014 года? Разве Болгария устраивала геноцид русских? Контрнаступление не получается, вот они к Болгарии и обращаются", - резюмировал политолог.
16:03"Тут Болгария Украине конкурент": Хавич рассказал, чем София может помешать КиевуПрезидент Украины Владимир Зеленский приехал в Болгарию, чтобы просить о порции военной помощи. Вполне вероятно, он получит от Софии боеприпасы, а вот в части авиации Украина и Болгария - конкуренты. Такое заявление в комментарии изданию Украина.ру сделал журналист и политический аналитик Олег Хавич