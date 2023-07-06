https://ukraina.ru/20230706/1047859208.html

Политолог Младенов: Болгария может оказаться лягушкой, которую сварят на медленном огне

Политолог Младенов: Болгария может оказаться лягушкой, которую сварят на медленном огне - 06.07.2023 Украина.ру

Политолог Младенов: Болгария может оказаться лягушкой, которую сварят на медленном огне

Пока не объявлено, что именно Киев получит от Софии после визита в Болгарию Владимира Зеленского, но уже понятно, что эта военная помощь обернется против страны-донора. Такое мнение в комментарии изданию Украина.ру озвучил болгарский политолог, международный аналитик Станислав Младенов

2023-07-06T17:46

2023-07-06T17:46

2023-07-06T17:46

новости

болгария

политолог

лягушка

владимир зеленский

украина

военная помощь

станислав младенов

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В первую очередь, отметил эксперт, Киев получит боеприпасы советского образца. О возобновлении их производства уже было объявлено на днях. Однако куда более пугающими для самой Болгарии являются другие пункты военной помощи.Кроме того, уточнил политолог, сейчас ведутся переговоры о передаче Киеву реакторов атомных станций, что может очень больно ударить по энергетике самой Софии.Такое положение дел, отметил Младенов, заставляет задаться вопросом, от кого исходят такие инициативы, ведь подобного рода решения сродни выстрела в собственную ногу.Ответ, уверен он, кроется в том, что новая власть страны - это проатлантические партии. Эксперт также обратил внимание на поведение Владимира Зеленского во время сегодняшней встречи с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым. Речь о словах Зеленского, что Болгария должна понять Киев, так как Москва может напасть и на Софию."Но разве Болгария обстреливала Донбасс с 2014 года? Разве Болгария устраивала геноцид русских? Контрнаступление не получается, вот они к Болгарии и обращаются", - резюмировал политолог.

https://ukraina.ru/20230706/1047851489.html

https://ukraina.ru/20230706/1047854378.html

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новости, болгария, политолог, лягушка, владимир зеленский, украина, военная помощь, станислав младенов