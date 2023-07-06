Политолог Младенов: Болгария может оказаться лягушкой, которую сварят на медленном огне - 06.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230706/1047859208.html
Политолог Младенов: Болгария может оказаться лягушкой, которую сварят на медленном огне
Политолог Младенов: Болгария может оказаться лягушкой, которую сварят на медленном огне - 06.07.2023 Украина.ру
Политолог Младенов: Болгария может оказаться лягушкой, которую сварят на медленном огне
Пока не объявлено, что именно Киев получит от Софии после визита в Болгарию Владимира Зеленского, но уже понятно, что эта военная помощь обернется против страны-донора. Такое мнение в комментарии изданию Украина.ру озвучил болгарский политолог, международный аналитик Станислав Младенов
2023-07-06T17:46
2023-07-06T17:46
новости
болгария
политолог
лягушка
владимир зеленский
украина
военная помощь
станислав младенов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/06/1047851814_0:87:1042:674_1920x0_80_0_0_48a5b4183eaf75db384e01202bfe7afe.jpg
В первую очередь, отметил эксперт, Киев получит боеприпасы советского образца. О возобновлении их производства уже было объявлено на днях. Однако куда более пугающими для самой Болгарии являются другие пункты военной помощи.Кроме того, уточнил политолог, сейчас ведутся переговоры о передаче Киеву реакторов атомных станций, что может очень больно ударить по энергетике самой Софии.Такое положение дел, отметил Младенов, заставляет задаться вопросом, от кого исходят такие инициативы, ведь подобного рода решения сродни выстрела в собственную ногу.Ответ, уверен он, кроется в том, что новая власть страны - это проатлантические партии. Эксперт также обратил внимание на поведение Владимира Зеленского во время сегодняшней встречи с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым. Речь о словах Зеленского, что Болгария должна понять Киев, так как Москва может напасть и на Софию."Но разве Болгария обстреливала Донбасс с 2014 года? Разве Болгария устраивала геноцид русских? Контрнаступление не получается, вот они к Болгарии и обращаются", - резюмировал политолог.
https://ukraina.ru/20230706/1047851489.html
https://ukraina.ru/20230706/1047854378.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/06/1047851814_67:0:994:695_1920x0_80_0_0_0adb11c45499ca469f8861e515fbeec9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, болгария, политолог, лягушка, владимир зеленский, украина, военная помощь, станислав младенов
Новости, Болгария, политолог, лягушка, Владимир Зеленский, Украина, военная помощь, Станислав Младенов

Политолог Младенов: Болгария может оказаться лягушкой, которую сварят на медленном огне

17:46 06.07.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский Болгария
Зеленский Болгария
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Пока не объявлено, что именно Киев получит от Софии после визита в Болгарию Владимира Зеленского, но уже понятно, что эта военная помощь обернется против страны-донора. Такое мнение в комментарии изданию Украина.ру озвучил болгарский политолог, международный аналитик Станислав Младенов
В первую очередь, отметил эксперт, Киев получит боеприпасы советского образца. О возобновлении их производства уже было объявлено на днях. Однако куда более пугающими для самой Болгарии являются другие пункты военной помощи.

"В конце июня министр обороны Болгарии [Тодор Тагарев] сказал, что собирается отправить на Украину наших военных медиков. Это тревожит, потому что за таким шагом вполне может последовать отправка туда и самих военных. Это похоже на ситуацию, когда лягушку варят на медленном огне. Лягушка нагревается постепенно и даже не осознает, что ее сварили", - сказал Младенов.

Кроме того, уточнил политолог, сейчас ведутся переговоры о передаче Киеву реакторов атомных станций, что может очень больно ударить по энергетике самой Софии.
Такое положение дел, отметил Младенов, заставляет задаться вопросом, от кого исходят такие инициативы, ведь подобного рода решения сродни выстрела в собственную ногу.
Ответ, уверен он, кроется в том, что новая власть страны - это проатлантические партии.
Зеленский Финляндия
16:43
Бархатный госпереворот: Хавич объяснил, почему Зеленского пригласили в Болгарию именно сейчасПрезиденту Украины Владимиру Зеленскому, очевидно, нужно расширять горизонты своих поездок, чтобы получить новое вооружение. Однако в этот раз инициатива исходила не от него, а от нового проевропейского правительства Болгарии. Об этом в комментарии изданию Украина.ру заявил журналист и политический аналитик Олег Хавич
Эксперт также обратил внимание на поведение Владимира Зеленского во время сегодняшней встречи с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым. Речь о словах Зеленского, что Болгария должна понять Киев, так как Москва может напасть и на Софию.
"Но разве Болгария обстреливала Донбасс с 2014 года? Разве Болгария устраивала геноцид русских? Контрнаступление не получается, вот они к Болгарии и обращаются", - резюмировал политолог.
Владимир Зеленский
16:03
"Тут Болгария Украине конкурент": Хавич рассказал, чем София может помешать КиевуПрезидент Украины Владимир Зеленский приехал в Болгарию, чтобы просить о порции военной помощи. Вполне вероятно, он получит от Софии боеприпасы, а вот в части авиации Украина и Болгария - конкуренты. Такое заявление в комментарии изданию Украина.ру сделал журналист и политический аналитик Олег Хавич
 
НовостиБолгарияполитологлягушкаВладимир ЗеленскийУкраинавоенная помощьСтанислав Младенов
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:43Визит в Болгарию, кассетные боеприпасы. Итоги 6 июля на Украине
18:34Ответ России на провокации Украины, чего Запад хочет от Грузии. О чём говорили эксперты 6 июля
18:03В Сочи предложили разбить аллею героев СВО
18:00100 последнему лидеру ПНР. Как генерал Ярузельский строил коммунизм с фигой в кармане в адрес Москвы
17:59Луис Касадо о беспорядках во Франции: Робеспьер, проснись! Они сошли с ума
17:58"Головная боль": ВСУ не понимают, как устроена российская бомба, взломавшая их оборону
17:49Хавич ответил, что конкретно Зеленскому удастся получить от Болгарии
17:47Не вооруженный мятеж. Военный эксперт о том, что действительно нельзя простить Евгению Пригожину
17:46Политолог Младенов: Болгария может оказаться лягушкой, которую сварят на медленном огне
17:41Патрушев заявил о растущей угрозе НАТО
17:11Россия может послать по-русски и очень далеко: что говорили об Украине в мире 6 июля
17:08Лидер партии "Единая Италия" Амедео Авондет: У меня есть шлем, бронежилет и ясная позиция
16:57"Назвал котов Толстым и Пушкиным". Ценителя русской культуры назначили британским послом на Украине
16:43Бархатный госпереворот: Хавич объяснил, почему Зеленского пригласили в Болгарию именно сейчас
16:28Каменные бабы, Чехов и война: прошлое, настоящее и будущее Хомутовской степи. Видео
16:25Режим Зеленского готовит Украину к оккупации - Захарова
16:21"Горят быстро и хорошо". Рогов предрек плачевную судьбу танкам Challenger
16:12Игорь Гвритишвили о том, почему на самом деле грузины воюют за ВСУ и зачем Зеленскому Саакашвили
16:08"Украинское наступление — это самоубийство". Что происходит на фронте
16:05"Ящик Пандоры": Западу вернулась бумерангом поддержка неонацистов на Украине - Захарова
Лента новостейМолния