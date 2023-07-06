https://ukraina.ru/20230706/1047858641.html
"Головная боль": ВСУ не понимают, как устроена российская бомба, взломавшая их оборону
"Головная боль": ВСУ не понимают, как устроена российская бомба, взломавшая их оборону - 06.07.2023 Украина.ру
"Головная боль": ВСУ не понимают, как устроена российская бомба, взломавшая их оборону
Киев не может понять, как устроены планирующие бомбы ВКС России. Об этом пишет американский портал The War Zone
2023-07-06T17:58
2023-07-06T17:58
2023-07-06T17:58
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На Украине называют пикирующие российские бомбы головной болью из-за их высокой результативности, а также потому, что они позволяют истребителям работать по целям с безопасного расстояния.Поскольку эти виды оружия используются российскими войсками в значительных количествах, Украина вынуждена перебрасывать к лини фронта больше систем ПВО, в том числе средней и большой дальности, чтобы попытаться уничтожить российские боеприпасы, пишет издание.Однако это может вскрыть уязвимые места украинской обороны, поскольку после включения радаров украинских систем ПВО российские силы могут определить их геолокацию. В издании отметили, что ракеты класса "земля-воздух" становятся все более ценными для Украины, поскольку их существующие запасы систем советской эпохи истощаются . Использование этого оружия против крылатых бомб определенно не улучшает ситуацию.У ВС РФ в зоне СВО появилось много дешевых планирующих бомб, которые могут действовать на 40—60 км. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру. полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский.Вместе с "Ланцетами" они позволили ВС РФ нивелировать преимущество ВСУ в высокоточной артиллерии именно на этой дистанции, указал эксперт.Мощанский уточнил, что если ВСУ точно стреляют из пушек, то у России есть "высокоточный крылатый чугуний", который летит на это же расстояние и уничтожает их самоходные и ствольные орудия.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230429/1045742147.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, авианосцы, авиабомбы, вооружение, вс рф, всу
"Головная боль": ВСУ не понимают, как устроена российская бомба, взломавшая их оборону
Киев не может понять, как устроены планирующие бомбы ВКС России. Об этом пишет американский портал The War Zone
На Украине называют пикирующие российские бомбы головной болью из-за их высокой результативности, а также потому, что они позволяют истребителям работать по целям с безопасного расстояния.
"Украинские официальные лица предполагают, что речь идет о каком-то виде GPS-наведения, но пока очень мало конкретных подробностей о том, как это работает", — отметили в статье.
Поскольку эти виды оружия используются российскими войсками в значительных количествах, Украина вынуждена перебрасывать к лини фронта больше систем ПВО, в том числе средней и большой дальности, чтобы попытаться уничтожить российские боеприпасы, пишет издание.
Однако это может вскрыть уязвимые места украинской обороны, поскольку после включения радаров украинских систем ПВО российские силы могут определить их геолокацию.
В издании отметили, что ракеты класса "земля-воздух" становятся все более ценными для Украины, поскольку их существующие запасы систем советской эпохи истощаются . Использование этого оружия против крылатых бомб определенно не улучшает ситуацию.
У ВС РФ в зоне СВО появилось много дешевых планирующих бомб, которые могут действовать на 40—60 км. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру. полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский.
Вместе с "Ланцетами" они позволили ВС РФ нивелировать преимущество ВСУ в высокоточной артиллерии именно на этой дистанции, указал эксперт.
Мощанский уточнил, что если ВСУ точно стреляют из пушек, то у России есть "высокоточный крылатый чугуний", который летит на это же расстояние и уничтожает их самоходные и ствольные орудия.
Полный текст интервью можно прочитать здесь