"Головная боль": ВСУ не понимают, как устроена российская бомба, взломавшая их оборону - 06.07.2023 Украина.ру
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"Головная боль": ВСУ не понимают, как устроена российская бомба, взломавшая их оборону
"Головная боль": ВСУ не понимают, как устроена российская бомба, взломавшая их оборону - 06.07.2023 Украина.ру
"Головная боль": ВСУ не понимают, как устроена российская бомба, взломавшая их оборону
Киев не может понять, как устроены планирующие бомбы ВКС России. Об этом пишет американский портал The War Zone
2023-07-06T17:58
2023-07-06T17:58
новости
авианосцы
авиабомбы
вооружение
вс рф
всу
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На Украине называют пикирующие российские бомбы головной болью из-за их высокой результативности, а также потому, что они позволяют истребителям работать по целям с безопасного расстояния.Поскольку эти виды оружия используются российскими войсками в значительных количествах, Украина вынуждена перебрасывать к лини фронта больше систем ПВО, в том числе средней и большой дальности, чтобы попытаться уничтожить российские боеприпасы, пишет издание.Однако это может вскрыть уязвимые места украинской обороны, поскольку после включения радаров украинских систем ПВО российские силы могут определить их геолокацию. В издании отметили, что ракеты класса "земля-воздух" становятся все более ценными для Украины, поскольку их существующие запасы систем советской эпохи истощаются . Использование этого оружия против крылатых бомб определенно не улучшает ситуацию.У ВС РФ в зоне СВО появилось много дешевых планирующих бомб, которые могут действовать на 40—60 км. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру. полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский.Вместе с "Ланцетами" они позволили ВС РФ нивелировать преимущество ВСУ в высокоточной артиллерии именно на этой дистанции, указал эксперт.Мощанский уточнил, что если ВСУ точно стреляют из пушек, то у России есть "высокоточный крылатый чугуний", который летит на это же расстояние и уничтожает их самоходные и ствольные орудия.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230429/1045742147.html
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новости, авианосцы, авиабомбы, вооружение, вс рф, всу
Новости, авианосцы, авиабомбы, вооружение, ВС РФ, ВСУ

"Головная боль": ВСУ не понимают, как устроена российская бомба, взломавшая их оборону

17:58 06.07.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМеждународный авиационно-космический салон МАКС-2019. День четвертый
Международный авиационно-космический салон МАКС-2019. День четвертый - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Киев не может понять, как устроены планирующие бомбы ВКС России. Об этом пишет американский портал The War Zone
На Украине называют пикирующие российские бомбы головной болью из-за их высокой результативности, а также потому, что они позволяют истребителям работать по целям с безопасного расстояния.
"Украинские официальные лица предполагают, что речь идет о каком-то виде GPS-наведения, но пока очень мало конкретных подробностей о том, как это работает", — отметили в статье.
Поскольку эти виды оружия используются российскими войсками в значительных количествах, Украина вынуждена перебрасывать к лини фронта больше систем ПВО, в том числе средней и большой дальности, чтобы попытаться уничтожить российские боеприпасы, пишет издание.
Однако это может вскрыть уязвимые места украинской обороны, поскольку после включения радаров украинских систем ПВО российские силы могут определить их геолокацию.
В издании отметили, что ракеты класса "земля-воздух" становятся все более ценными для Украины, поскольку их существующие запасы систем советской эпохи истощаются . Использование этого оружия против крылатых бомб определенно не улучшает ситуацию.
У ВС РФ в зоне СВО появилось много дешевых планирующих бомб, которые могут действовать на 40—60 км. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру. полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский.
Вместе с "Ланцетами" они позволили ВС РФ нивелировать преимущество ВСУ в высокоточной артиллерии именно на этой дистанции, указал эксперт.
Мощанский уточнил, что если ВСУ точно стреляют из пушек, то у России есть "высокоточный крылатый чугуний", который летит на это же расстояние и уничтожает их самоходные и ствольные орудия.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Подготовка к полетам самолетов ВКС РФ на аэродроме на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
29 апреля, 09:07
Удары с воздуха. Какие авиабомбы Россия применяет в СВОЕще в марте прошлого года в роликах Минобороны о применении авиации мелькали кадры с УПАБ-1500 на самолетах, готовящихся к боевым вылетам. Применялись эти авиабомбы и по территории "Азовстали" в Мариуполе, когда выковыривали остатки засевших там националистов
 
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