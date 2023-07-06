https://ukraina.ru/20230706/1047858641.html

"Головная боль": ВСУ не понимают, как устроена российская бомба, взломавшая их оборону

"Головная боль": ВСУ не понимают, как устроена российская бомба, взломавшая их оборону - 06.07.2023 Украина.ру

"Головная боль": ВСУ не понимают, как устроена российская бомба, взломавшая их оборону

Киев не может понять, как устроены планирующие бомбы ВКС России. Об этом пишет американский портал The War Zone

2023-07-06T17:58

2023-07-06T17:58

2023-07-06T17:58

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На Украине называют пикирующие российские бомбы головной болью из-за их высокой результативности, а также потому, что они позволяют истребителям работать по целям с безопасного расстояния.Поскольку эти виды оружия используются российскими войсками в значительных количествах, Украина вынуждена перебрасывать к лини фронта больше систем ПВО, в том числе средней и большой дальности, чтобы попытаться уничтожить российские боеприпасы, пишет издание.Однако это может вскрыть уязвимые места украинской обороны, поскольку после включения радаров украинских систем ПВО российские силы могут определить их геолокацию. В издании отметили, что ракеты класса "земля-воздух" становятся все более ценными для Украины, поскольку их существующие запасы систем советской эпохи истощаются . Использование этого оружия против крылатых бомб определенно не улучшает ситуацию.У ВС РФ в зоне СВО появилось много дешевых планирующих бомб, которые могут действовать на 40—60 км. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру. полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский.Вместе с "Ланцетами" они позволили ВС РФ нивелировать преимущество ВСУ в высокоточной артиллерии именно на этой дистанции, указал эксперт.Мощанский уточнил, что если ВСУ точно стреляют из пушек, то у России есть "высокоточный крылатый чугуний", который летит на это же расстояние и уничтожает их самоходные и ствольные орудия.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230429/1045742147.html

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новости, авианосцы, авиабомбы, вооружение, вс рф, всу