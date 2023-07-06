Россия может послать по-русски и очень далеко: что говорили об Украине в мире 6 июля
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкЗаседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко
Запрещённому оружию на Украине быть
По информации американской газеты The New York Times, власти США приняли решение о поставке Украине кассетных боеприпасов, о чём будет объявлено в ближайшее время.
Незадолго до этого международная неправительственная организация Human Rights Watch предостерегала руководство США от этого шага.
"Передача этого вида вооружений неизбежно приведёт к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведёт на нет международное осуждение их использования", - предупреждали правозащитники.
Кассетные боеприпасы представляют собой заряды, снаряжённые большим количеством разрывных суббоеприпасов различного назначения, в том числе противотанковых, противопехотных, зажигательных.
Они запрещены международной конвенцией, вступившей в силу 1 августа 2010 года, но ни США, ни Украина, ни Россия её не подписали.
В ходе расследования, проведённого в сентябре-октябре 2022 года, Human Rights Watch установила, что ВСУ применяли кассетные снаряды при бомбардировках Изюма и его окрестностей, в результате чего погибли как минимум 8 гражданских лиц, ещё 15 пострадали.
Правозащитники запросили встречу с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, чтобы обсудить этот вопрос, однако ведомство в ответном письме опровергло использование этого типа вооружений. Применение кассетных снарядов украинскими войсками в период с марта по сентябрь 2022 года также зафиксировано экспертами ООН.
11 января, 07:58СМИ: Турция еще в 2022 году начала поставлять Украине кассетные боеприпасы времен холодной войныТурция в конце ноября 2022 года отправила Украине кассетные боеприпасы, предназначенные для уничтожения бронетехники, и пыталась скрыть эти поставки, сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на представителей США и ЕС
Американская неправительственная Ассоциация по контролю над вооружениями также осудила планы руководства США по передаче Украине кассетных боеприпасов, охарактеризовав их действия как эскалационные и контрпродуктивные.
Такие поставки "лишь усиливают опасность для мирного населения, которое оказалось в зоне боевых действий и которое когда-то вернётся в свои города" и в сельскую местность, подчеркнули представители организации.
Путь Зеленского на саммит НАТО лежит перед посредника между РФ и Украиной
В преддверии саммита НАТО, который пройдёт в Вильнюсе 11-12 июля, президент Украины Владимир Зеленский совершит рабочий визит в Турцию 7 июля по приглашению своего турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщили дипломатические источники турецкой газеты Sabah.
Позже канцелярия президента Турции подтвердила эту информацию.
"Турция, которая подала миру пример своей посреднической роли и принципиальной позиции продолжает призывать к скорейшему прекращению огня между сторонами.
Срок действия зерновой инициативы, продлению которой способствовал президент Реджеп Тайип Эрдоган, проводя дипломатию лидеров, истекает 17 июля. Продолжаются контакты с представителями ООН, России и Украины с целью продления зернового коридора", - говорится в статье Sabah.
В свою очередь источники государственного телеканала TRT Haber сообщили, что главы государств проведут встречи с глазу на глаз, а также в составе делегаций. Среди тем переговоров последние события, связанные с конфликтом на Украине, зерновая сделка и двусторонние отношения.
"Президент Эрдоган входит в число лидеров, которые больше всего встречались как с президентом России Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Зеленским", - отмечает Sabah.
По итогам переговоров запланирована пресс-конференция.
1 июня, 06:07Очень "дорогой друг". Чего же России всё-таки ждать от ЭрдоганаНесмотря на то, что официальные итоги президентских выборов в Турции будут объявлены только в четверг, 1 июня, их результат уже известен: по результатам подсчёта более 99 % голосов победу одержал действующий президент Реджеп Эрдоган, получивший более 52 % голосов избирателей и опередивший своего конкурента Кемаля Кылычдароглу более чем на 4 %
Украине лучше по-хорошему сесть за стол переговоров с Россией
На встрече с представителями местных и иностранных СМИ президента Белоруссии Александра Лукашенко прокомментировал контакты Минска и Киева.
"Что касается каналов, у моего младшего сына есть телефон Зеленского, больше каналов [связи с Украиной] нет. Мы с ним не поддерживаем отношения, вы знаете, что причиной тому не я", - заявил глава государства.
Лукашенко подтвердил, что Белоруссия рассчитывает на победу России в украинском конфликте, а тем, кто не хочет победы Москвы, он посоветовал сесть с ней за стол переговоров.
По его прогнозу, переговоры по мирному урегулированию украинского кризиса начнутся осенью, о чём уже говорят европейцы, в частности Франция и Германия, сказал Лукашенко, не вдаваясь в детали.
"Мощная, сильная Россия готова к переговорам с Украиной. Ну не хочется, чтобы погибали люди. А если завтра россияне перемелют эти силы (ВСУ – ред.) и увидят возможность атаковать по югу? Сядет Россия за стол переговоров? Вряд ли. Ситуация изменится, и подходы будут другими.
Поэтому, если кто-то ждёт этот "контрнаступ. "Если он не получится, вот тогда мы сядем за стол переговоров", - [заявляет] Запад. А Россия может послать по-русски и очень далеко", - предупредил президент Белоруссии.
Важнейшую роль в урегулировании этого кризиса может сыграть Китай, если он этого по-настоящему не просто захочет, а будет добиваться, считает Лукашенко.