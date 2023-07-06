Россия может послать по-русски и очень далеко: что говорили об Украине в мире 6 июля - 06.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230706/1047857093.html
Россия может послать по-русски и очень далеко: что говорили об Украине в мире 6 июля
Россия может послать по-русски и очень далеко: что говорили об Украине в мире 6 июля - 06.07.2023 Украина.ру
Россия может послать по-русски и очень далеко: что говорили об Украине в мире 6 июля
Украина.ру, 06.07.2023
2023-07-06T17:11
2023-07-06T17:11
эксклюзив
украина
всу
сша
кассетные боеприпасы
турция
эрдоган
владимир зеленский
александр лукашенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/06/1045096378_0:0:3123:1757_1920x0_80_0_0_2c14188ce3980f02ca43d9702d57bc36.jpg
Запрещённому оружию на Украине бытьПо информации американской газеты The New York Times, власти США приняли решение о поставке Украине кассетных боеприпасов, о чём будет объявлено в ближайшее время.Незадолго до этого международная неправительственная организация Human Rights Watch предостерегала руководство США от этого шага."Передача этого вида вооружений неизбежно приведёт к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведёт на нет международное осуждение их использования", - предупреждали правозащитники.Кассетные боеприпасы представляют собой заряды, снаряжённые большим количеством разрывных суббоеприпасов различного назначения, в том числе противотанковых, противопехотных, зажигательных. Они запрещены международной конвенцией, вступившей в силу 1 августа 2010 года, но ни США, ни Украина, ни Россия её не подписали.В ходе расследования, проведённого в сентябре-октябре 2022 года, Human Rights Watch установила, что ВСУ применяли кассетные снаряды при бомбардировках Изюма и его окрестностей, в результате чего погибли как минимум 8 гражданских лиц, ещё 15 пострадали. Правозащитники запросили встречу с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, чтобы обсудить этот вопрос, однако ведомство в ответном письме опровергло использование этого типа вооружений. Применение кассетных снарядов украинскими войсками в период с марта по сентябрь 2022 года также зафиксировано экспертами ООН.Американская неправительственная Ассоциация по контролю над вооружениями также осудила планы руководства США по передаче Украине кассетных боеприпасов, охарактеризовав их действия как эскалационные и контрпродуктивные. Такие поставки "лишь усиливают опасность для мирного населения, которое оказалось в зоне боевых действий и которое когда-то вернётся в свои города" и в сельскую местность, подчеркнули представители организации.Путь Зеленского на саммит НАТО лежит перед посредника между РФ и УкраинойВ преддверии саммита НАТО, который пройдёт в Вильнюсе 11-12 июля, президент Украины Владимир Зеленский совершит рабочий визит в Турцию 7 июля по приглашению своего турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщили дипломатические источники турецкой газеты Sabah.Позже канцелярия президента Турции подтвердила эту информацию."Турция, которая подала миру пример своей посреднической роли и принципиальной позиции продолжает призывать к скорейшему прекращению огня между сторонами. Срок действия зерновой инициативы, продлению которой способствовал президент Реджеп Тайип Эрдоган, проводя дипломатию лидеров, истекает 17 июля. Продолжаются контакты с представителями ООН, России и Украины с целью продления зернового коридора", - говорится в статье Sabah.В свою очередь источники государственного телеканала TRT Haber сообщили, что главы государств проведут встречи с глазу на глаз, а также в составе делегаций. Среди тем переговоров последние события, связанные с конфликтом на Украине, зерновая сделка и двусторонние отношения."Президент Эрдоган входит в число лидеров, которые больше всего встречались как с президентом России Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Зеленским", - отмечает Sabah.По итогам переговоров запланирована пресс-конференция.Украине лучше по-хорошему сесть за стол переговоров с РоссиейНа встрече с представителями местных и иностранных СМИ президента Белоруссии Александра Лукашенко прокомментировал контакты Минска и Киева."Что касается каналов, у моего младшего сына есть телефон Зеленского, больше каналов [связи с Украиной] нет. Мы с ним не поддерживаем отношения, вы знаете, что причиной тому не я", - заявил глава государства.Лукашенко подтвердил, что Белоруссия рассчитывает на победу России в украинском конфликте, а тем, кто не хочет победы Москвы, он посоветовал сесть с ней за стол переговоров.По его прогнозу, переговоры по мирному урегулированию украинского кризиса начнутся осенью, о чём уже говорят европейцы, в частности Франция и Германия, сказал Лукашенко, не вдаваясь в детали."Мощная, сильная Россия готова к переговорам с Украиной. Ну не хочется, чтобы погибали люди. А если завтра россияне перемелют эти силы (ВСУ – ред.) и увидят возможность атаковать по югу? Сядет Россия за стол переговоров? Вряд ли. Ситуация изменится, и подходы будут другими. Поэтому, если кто-то ждёт этот "контрнаступ. "Если он не получится, вот тогда мы сядем за стол переговоров", - [заявляет] Запад. А Россия может послать по-русски и очень далеко", - предупредил президент Белоруссии.Важнейшую роль в урегулировании этого кризиса может сыграть Китай, если он этого по-настоящему не просто захочет, а будет добиваться, считает Лукашенко.
https://ukraina.ru/20230111/1042516090.html
https://ukraina.ru/20230601/1046742602.html
https://ukraina.ru/20230704/1047777658.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/06/1045096378_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_11cde30def921993c93fed64e1d770b0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, всу, сша, кассетные боеприпасы, турция, эрдоган, владимир зеленский, александр лукашенко
Эксклюзив, Украина, ВСУ, США, кассетные боеприпасы, Турция, Эрдоган, Владимир Зеленский, Александр Лукашенко

Россия может послать по-русски и очень далеко: что говорили об Украине в мире 6 июля

17:11 06.07.2023
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкЗаседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко
Заседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать в
Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Запрещённому оружию на Украине быть
По информации американской газеты The New York Times, власти США приняли решение о поставке Украине кассетных боеприпасов, о чём будет объявлено в ближайшее время.
Незадолго до этого международная неправительственная организация Human Rights Watch предостерегала руководство США от этого шага.
"Передача этого вида вооружений неизбежно приведёт к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведёт на нет международное осуждение их использования", - предупреждали правозащитники.
Кассетные боеприпасы представляют собой заряды, снаряжённые большим количеством разрывных суббоеприпасов различного назначения, в том числе противотанковых, противопехотных, зажигательных.
Они запрещены международной конвенцией, вступившей в силу 1 августа 2010 года, но ни США, ни Украина, ни Россия её не подписали.
В ходе расследования, проведённого в сентябре-октябре 2022 года, Human Rights Watch установила, что ВСУ применяли кассетные снаряды при бомбардировках Изюма и его окрестностей, в результате чего погибли как минимум 8 гражданских лиц, ещё 15 пострадали.
Правозащитники запросили встречу с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, чтобы обсудить этот вопрос, однако ведомство в ответном письме опровергло использование этого типа вооружений. Применение кассетных снарядов украинскими войсками в период с марта по сентябрь 2022 года также зафиксировано экспертами ООН.
- РИА Новости, 1920, 11.01.2023
11 января, 07:58
СМИ: Турция еще в 2022 году начала поставлять Украине кассетные боеприпасы времен холодной войныТурция в конце ноября 2022 года отправила Украине кассетные боеприпасы, предназначенные для уничтожения бронетехники, и пыталась скрыть эти поставки, сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на представителей США и ЕС
Американская неправительственная Ассоциация по контролю над вооружениями также осудила планы руководства США по передаче Украине кассетных боеприпасов, охарактеризовав их действия как эскалационные и контрпродуктивные.
Такие поставки "лишь усиливают опасность для мирного населения, которое оказалось в зоне боевых действий и которое когда-то вернётся в свои города" и в сельскую местность, подчеркнули представители организации.
Путь Зеленского на саммит НАТО лежит перед посредника между РФ и Украиной
В преддверии саммита НАТО, который пройдёт в Вильнюсе 11-12 июля, президент Украины Владимир Зеленский совершит рабочий визит в Турцию 7 июля по приглашению своего турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщили дипломатические источники турецкой газеты Sabah.
Позже канцелярия президента Турции подтвердила эту информацию.
"Турция, которая подала миру пример своей посреднической роли и принципиальной позиции продолжает призывать к скорейшему прекращению огня между сторонами.
Срок действия зерновой инициативы, продлению которой способствовал президент Реджеп Тайип Эрдоган, проводя дипломатию лидеров, истекает 17 июля. Продолжаются контакты с представителями ООН, России и Украины с целью продления зернового коридора", - говорится в статье Sabah.
В свою очередь источники государственного телеканала TRT Haber сообщили, что главы государств проведут встречи с глазу на глаз, а также в составе делегаций. Среди тем переговоров последние события, связанные с конфликтом на Украине, зерновая сделка и двусторонние отношения.
"Президент Эрдоган входит в число лидеров, которые больше всего встречались как с президентом России Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Зеленским", - отмечает Sabah.
По итогам переговоров запланирована пресс-конференция.
II тур президентских выборов в Турции - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
1 июня, 06:07
Очень "дорогой друг". Чего же России всё-таки ждать от ЭрдоганаНесмотря на то, что официальные итоги президентских выборов в Турции будут объявлены только в четверг, 1 июня, их результат уже известен: по результатам подсчёта более 99 % голосов победу одержал действующий президент Реджеп Эрдоган, получивший более 52 % голосов избирателей и опередивший своего конкурента Кемаля Кылычдароглу более чем на 4 %
Украине лучше по-хорошему сесть за стол переговоров с Россией
На встрече с представителями местных и иностранных СМИ президента Белоруссии Александра Лукашенко прокомментировал контакты Минска и Киева.
"Что касается каналов, у моего младшего сына есть телефон Зеленского, больше каналов [связи с Украиной] нет. Мы с ним не поддерживаем отношения, вы знаете, что причиной тому не я", - заявил глава государства.
Лукашенко подтвердил, что Белоруссия рассчитывает на победу России в украинском конфликте, а тем, кто не хочет победы Москвы, он посоветовал сесть с ней за стол переговоров.
По его прогнозу, переговоры по мирному урегулированию украинского кризиса начнутся осенью, о чём уже говорят европейцы, в частности Франция и Германия, сказал Лукашенко, не вдаваясь в детали.
"Мощная, сильная Россия готова к переговорам с Украиной. Ну не хочется, чтобы погибали люди. А если завтра россияне перемелют эти силы (ВСУ – ред.) и увидят возможность атаковать по югу? Сядет Россия за стол переговоров? Вряд ли. Ситуация изменится, и подходы будут другими.
Поэтому, если кто-то ждёт этот "контрнаступ. "Если он не получится, вот тогда мы сядем за стол переговоров", - [заявляет] Запад. А Россия может послать по-русски и очень далеко", - предупредил президент Белоруссии.
НАТО ВСУ коллаж - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
4 июля, 07:27
Ни победы, ни поражения. Что ждет Украину после провала контрнаступления и саммита НАТОДо саммита НАТО, который на Западе называют "историческим" остается ровно неделя. Что принесет саммит и что будет после него?
Важнейшую роль в урегулировании этого кризиса может сыграть Китай, если он этого по-настоящему не просто захочет, а будет добиваться, считает Лукашенко.
 
ЭксклюзивУкраинаВСУСШАкассетные боеприпасыТурцияЭрдоганВладимир ЗеленскийАлександр Лукашенко
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:43Визит в Болгарию, кассетные боеприпасы. Итоги 6 июля на Украине
18:34Ответ России на провокации Украины, чего Запад хочет от Грузии. О чём говорили эксперты 6 июля
18:03В Сочи предложили разбить аллею героев СВО
18:00100 последнему лидеру ПНР. Как генерал Ярузельский строил коммунизм с фигой в кармане в адрес Москвы
17:59Луис Касадо о беспорядках во Франции: Робеспьер, проснись! Они сошли с ума
17:58"Головная боль": ВСУ не понимают, как устроена российская бомба, взломавшая их оборону
17:49Хавич ответил, что конкретно Зеленскому удастся получить от Болгарии
17:47Не вооруженный мятеж. Военный эксперт о том, что действительно нельзя простить Евгению Пригожину
17:46Политолог Младенов: Болгария может оказаться лягушкой, которую сварят на медленном огне
17:41Патрушев заявил о растущей угрозе НАТО
17:11Россия может послать по-русски и очень далеко: что говорили об Украине в мире 6 июля
17:08Лидер партии "Единая Италия" Амедео Авондет: У меня есть шлем, бронежилет и ясная позиция
16:57"Назвал котов Толстым и Пушкиным". Ценителя русской культуры назначили британским послом на Украине
16:43Бархатный госпереворот: Хавич объяснил, почему Зеленского пригласили в Болгарию именно сейчас
16:28Каменные бабы, Чехов и война: прошлое, настоящее и будущее Хомутовской степи. Видео
16:25Режим Зеленского готовит Украину к оккупации - Захарова
16:21"Горят быстро и хорошо". Рогов предрек плачевную судьбу танкам Challenger
16:12Игорь Гвритишвили о том, почему на самом деле грузины воюют за ВСУ и зачем Зеленскому Саакашвили
16:08"Украинское наступление — это самоубийство". Что происходит на фронте
16:05"Ящик Пандоры": Западу вернулась бумерангом поддержка неонацистов на Украине - Захарова
Лента новостейМолния