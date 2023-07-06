https://ukraina.ru/20230706/1047857093.html

Россия может послать по-русски и очень далеко: что говорили об Украине в мире 6 июля

Россия может послать по-русски и очень далеко: что говорили об Украине в мире 6 июля - 06.07.2023 Украина.ру

Россия может послать по-русски и очень далеко: что говорили об Украине в мире 6 июля

Украина.ру, 06.07.2023

2023-07-06T17:11

2023-07-06T17:11

2023-07-06T17:11

эксклюзив

украина

всу

сша

кассетные боеприпасы

турция

эрдоган

владимир зеленский

александр лукашенко

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Запрещённому оружию на Украине бытьПо информации американской газеты The New York Times, власти США приняли решение о поставке Украине кассетных боеприпасов, о чём будет объявлено в ближайшее время.Незадолго до этого международная неправительственная организация Human Rights Watch предостерегала руководство США от этого шага."Передача этого вида вооружений неизбежно приведёт к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведёт на нет международное осуждение их использования", - предупреждали правозащитники.Кассетные боеприпасы представляют собой заряды, снаряжённые большим количеством разрывных суббоеприпасов различного назначения, в том числе противотанковых, противопехотных, зажигательных. Они запрещены международной конвенцией, вступившей в силу 1 августа 2010 года, но ни США, ни Украина, ни Россия её не подписали.В ходе расследования, проведённого в сентябре-октябре 2022 года, Human Rights Watch установила, что ВСУ применяли кассетные снаряды при бомбардировках Изюма и его окрестностей, в результате чего погибли как минимум 8 гражданских лиц, ещё 15 пострадали. Правозащитники запросили встречу с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, чтобы обсудить этот вопрос, однако ведомство в ответном письме опровергло использование этого типа вооружений. Применение кассетных снарядов украинскими войсками в период с марта по сентябрь 2022 года также зафиксировано экспертами ООН.Американская неправительственная Ассоциация по контролю над вооружениями также осудила планы руководства США по передаче Украине кассетных боеприпасов, охарактеризовав их действия как эскалационные и контрпродуктивные. Такие поставки "лишь усиливают опасность для мирного населения, которое оказалось в зоне боевых действий и которое когда-то вернётся в свои города" и в сельскую местность, подчеркнули представители организации.Путь Зеленского на саммит НАТО лежит перед посредника между РФ и УкраинойВ преддверии саммита НАТО, который пройдёт в Вильнюсе 11-12 июля, президент Украины Владимир Зеленский совершит рабочий визит в Турцию 7 июля по приглашению своего турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщили дипломатические источники турецкой газеты Sabah.Позже канцелярия президента Турции подтвердила эту информацию."Турция, которая подала миру пример своей посреднической роли и принципиальной позиции продолжает призывать к скорейшему прекращению огня между сторонами. Срок действия зерновой инициативы, продлению которой способствовал президент Реджеп Тайип Эрдоган, проводя дипломатию лидеров, истекает 17 июля. Продолжаются контакты с представителями ООН, России и Украины с целью продления зернового коридора", - говорится в статье Sabah.В свою очередь источники государственного телеканала TRT Haber сообщили, что главы государств проведут встречи с глазу на глаз, а также в составе делегаций. Среди тем переговоров последние события, связанные с конфликтом на Украине, зерновая сделка и двусторонние отношения."Президент Эрдоган входит в число лидеров, которые больше всего встречались как с президентом России Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Зеленским", - отмечает Sabah.По итогам переговоров запланирована пресс-конференция.Украине лучше по-хорошему сесть за стол переговоров с РоссиейНа встрече с представителями местных и иностранных СМИ президента Белоруссии Александра Лукашенко прокомментировал контакты Минска и Киева."Что касается каналов, у моего младшего сына есть телефон Зеленского, больше каналов [связи с Украиной] нет. Мы с ним не поддерживаем отношения, вы знаете, что причиной тому не я", - заявил глава государства.Лукашенко подтвердил, что Белоруссия рассчитывает на победу России в украинском конфликте, а тем, кто не хочет победы Москвы, он посоветовал сесть с ней за стол переговоров.По его прогнозу, переговоры по мирному урегулированию украинского кризиса начнутся осенью, о чём уже говорят европейцы, в частности Франция и Германия, сказал Лукашенко, не вдаваясь в детали."Мощная, сильная Россия готова к переговорам с Украиной. Ну не хочется, чтобы погибали люди. А если завтра россияне перемелют эти силы (ВСУ – ред.) и увидят возможность атаковать по югу? Сядет Россия за стол переговоров? Вряд ли. Ситуация изменится, и подходы будут другими. Поэтому, если кто-то ждёт этот "контрнаступ. "Если он не получится, вот тогда мы сядем за стол переговоров", - [заявляет] Запад. А Россия может послать по-русски и очень далеко", - предупредил президент Белоруссии.Важнейшую роль в урегулировании этого кризиса может сыграть Китай, если он этого по-настоящему не просто захочет, а будет добиваться, считает Лукашенко.

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https://ukraina.ru/20230601/1046742602.html

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Евгения Кондакова

эксклюзив, украина, всу, сша, кассетные боеприпасы, турция, эрдоган, владимир зеленский, александр лукашенко