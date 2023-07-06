https://ukraina.ru/20230706/1047855864.html
Каменные бабы, Чехов и война: прошлое, настоящее и будущее Хомутовской степи. Видео
Каменные бабы, Чехов и война: прошлое, настоящее и будущее Хомутовской степи. Видео - 06.07.2023 Украина.ру
Каменные бабы, Чехов и война: прошлое, настоящее и будущее Хомутовской степи. Видео
Корреспондент издания Украина.ру Александр Чаленко побывал в знаковом месте Донецкой Народной Республики - Хомутовской степи. Здесь снимали популярнейший... Украина.ру, 06.07.2023
2023-07-06T16:28
2023-07-06T16:28
2023-07-06T16:28
александр чаленко
видео
россия (рф)
украина
сво
хомутовская степь
антон чехов
днр
конь
статуи
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Корреспондент издания Украина.ру Александр Чаленко побывал в знаковом месте Донецкой Народной Республики - Хомутовской степи. Здесь снимали популярнейший советский фильм, здесь древние курганы и статуи, здесь уникальный природный заповедник. Обо всем этом подробнее смотрите в нашем репортаже.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
александр чаленко, видео, россия (рф), украина, сво, хомутовская степь, антон чехов, днр, конь, статуи, экосистемы, видео
Александр Чаленко, Видео, Россия (РФ), Украина, СВО, Хомутовская степь, Антон Чехов, ДНР, конь, статуи, экосистемы