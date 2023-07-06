https://ukraina.ru/20230706/1047855864.html

Каменные бабы, Чехов и война: прошлое, настоящее и будущее Хомутовской степи. Видео

Каменные бабы, Чехов и война: прошлое, настоящее и будущее Хомутовской степи. Видео - 06.07.2023 Украина.ру

Каменные бабы, Чехов и война: прошлое, настоящее и будущее Хомутовской степи. Видео

Корреспондент издания Украина.ру Александр Чаленко побывал в знаковом месте Донецкой Народной Республики - Хомутовской степи. Здесь снимали популярнейший... Украина.ру, 06.07.2023

2023-07-06T16:28

2023-07-06T16:28

2023-07-06T16:28

александр чаленко

видео

россия (рф)

украина

сво

хомутовская степь

антон чехов

днр

конь

статуи

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Корреспондент издания Украина.ру Александр Чаленко побывал в знаковом месте Донецкой Народной Республики - Хомутовской степи. Здесь снимали популярнейший советский фильм, здесь древние курганы и статуи, здесь уникальный природный заповедник. Обо всем этом подробнее смотрите в нашем репортаже.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

александр чаленко, видео, россия (рф), украина, сво, хомутовская степь, антон чехов, днр, конь, статуи, экосистемы, видео