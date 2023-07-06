https://ukraina.ru/20230706/1047855522.html

"Горят быстро и хорошо". Рогов предрек плачевную судьбу танкам Challenger

"Горят быстро и хорошо". Рогов предрек плачевную судьбу танкам Challenger - 06.07.2023 Украина.ру

"Горят быстро и хорошо". Рогов предрек плачевную судьбу танкам Challenger

В Запорожской области ВСУ пока не задействовали британские танки Challenger, так как понимают, что их ждет судьба немецких машин Leopard. Об этом рассказал глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, сообщают РИА Новости

2023-07-06T16:21

2023-07-06T16:21

2023-07-06T16:22

новости

challenger-2 (танк)

леопард

танки

вооружение

всу

владимир рогов

новые регионы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103367/62/1033676244_0:298:3300:2154_1920x0_80_0_0_c39c6d9a7f218543289e8a369b9eceb4.jpg

Украинские войска пока не задействовали британские танки Challenger 2 на линии фронта в Запорожской области, так как понимают, что их ждет плачевная судьба немецких танков Leopard, сказал Рогов.По его словам, украинская пропаганда распространяет видео о якобы появлении британских танков на поле боя. СМИ преподносят танки Challenger как новое супероружие, чтобы поднять упавший морально-боевой дух в рядах ВСУ.Видео, которые появлялись в украинских пабликах, были идентифицированы как съёмки с польских, британских и прибалтийских полигонов, сказал общественник.Ранее Рогов заявил, что Киев ищет поводы для введения на Украину контингента НАТО, одним из них может стать провокация на Запорожской АЭС. Ограниченный контингент войск НАТО может войти на Украину по приглашению Владимира Зеленского с целью обеспечения радиационной безопасности в стране.Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский в интервью британской газете Guardian заявил, что танки Challenger 2, предоставленные Украине Соединенным Королевством, использовались при обучении украинских танкистов, но пока находятся в резерве. Он отказался называть их количество, сославшись на тайну.По информации издания, генштаб Украины сформировал 12 новых бригад для долгожданного контрнаступления, девять из которых были укомплектованы союзниками по НАТО. Считается, что пока только трое из них участвовали в боях.

https://ukraina.ru/20230706/1047837018.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, challenger-2 (танк), леопард, танки, вооружение, всу, владимир рогов, новые регионы