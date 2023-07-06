"Горят быстро и хорошо". Рогов предрек плачевную судьбу танкам Challenger - 06.07.2023 Украина.ру
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"Горят быстро и хорошо". Рогов предрек плачевную судьбу танкам Challenger
"Горят быстро и хорошо". Рогов предрек плачевную судьбу танкам Challenger - 06.07.2023 Украина.ру
"Горят быстро и хорошо". Рогов предрек плачевную судьбу танкам Challenger
В Запорожской области ВСУ пока не задействовали британские танки Challenger, так как понимают, что их ждет судьба немецких машин Leopard. Об этом рассказал глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, сообщают РИА Новости
2023-07-06T16:21
2023-07-06T16:22
новости
challenger-2 (танк)
леопард
танки
вооружение
всу
владимир рогов
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Украинские войска пока не задействовали британские танки Challenger 2 на линии фронта в Запорожской области, так как понимают, что их ждет плачевная судьба немецких танков Leopard, сказал Рогов.По его словам, украинская пропаганда распространяет видео о якобы появлении британских танков на поле боя. СМИ преподносят танки Challenger как новое супероружие, чтобы поднять упавший морально-боевой дух в рядах ВСУ.Видео, которые появлялись в украинских пабликах, были идентифицированы как съёмки с польских, британских и прибалтийских полигонов, сказал общественник.Ранее Рогов заявил, что Киев ищет поводы для введения на Украину контингента НАТО, одним из них может стать провокация на Запорожской АЭС. Ограниченный контингент войск НАТО может войти на Украину по приглашению Владимира Зеленского с целью обеспечения радиационной безопасности в стране.Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский в интервью британской газете Guardian заявил, что танки Challenger 2, предоставленные Украине Соединенным Королевством, использовались при обучении украинских танкистов, но пока находятся в резерве. Он отказался называть их количество, сославшись на тайну.По информации издания, генштаб Украины сформировал 12 новых бригад для долгожданного контрнаступления, девять из которых были укомплектованы союзниками по НАТО. Считается, что пока только трое из них участвовали в боях.
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новости, challenger-2 (танк), леопард, танки, вооружение, всу, владимир рогов, новые регионы
Новости, Challenger-2 (танк), леопард, танки, вооружение, ВСУ, Владимир Рогов, Новые регионы

"Горят быстро и хорошо". Рогов предрек плачевную судьбу танкам Challenger

16:21 06.07.2023 (обновлено: 16:22 06.07.2023)
 
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В Запорожской области ВСУ пока не задействовали британские танки Challenger, так как понимают, что их ждет судьба немецких машин Leopard. Об этом рассказал глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, сообщают РИА Новости
Украинские войска пока не задействовали британские танки Challenger 2 на линии фронта в Запорожской области, так как понимают, что их ждет плачевная судьба немецких танков Leopard, сказал Рогов.
"Командование ВСУ осознает, что судьба Challenger будет столь плачевна, как у немецких танков Leopard и американской боевой машины Bradley, которые горят и уничтожаются нашими воинами очень качественно, быстро и хорошо", - сказал Рогов.
По его словам, украинская пропаганда распространяет видео о якобы появлении британских танков на поле боя. СМИ преподносят танки Challenger как новое супероружие, чтобы поднять упавший морально-боевой дух в рядах ВСУ.
Видео, которые появлялись в украинских пабликах, были идентифицированы как съёмки с польских, британских и прибалтийских полигонов, сказал общественник.
Ранее Рогов заявил, что Киев ищет поводы для введения на Украину контингента НАТО, одним из них может стать провокация на Запорожской АЭС. Ограниченный контингент войск НАТО может войти на Украину по приглашению Владимира Зеленского с целью обеспечения радиационной безопасности в стране.
"Режиму Зеленского нужен любой повод, чтобы удержаться у власти, а странам НАТО - заполучить останки Украины для создания там своего военного плацдарма", - подчеркнул Рогов.
Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский в интервью британской газете Guardian заявил, что танки Challenger 2, предоставленные Украине Соединенным Королевством, использовались при обучении украинских танкистов, но пока находятся в резерве. Он отказался называть их количество, сославшись на тайну.
По информации издания, генштаб Украины сформировал 12 новых бригад для долгожданного контрнаступления, девять из которых были укомплектованы союзниками по НАТО. Считается, что пока только трое из них участвовали в боях.
Военнослужашие США солдаты переброска в Польша армия оружие - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
10:09
Рогов: провокация на ЗАЭС может стать поводом для введения на Украину войск НАТОКиев ищет поводы для введения на Украину контингента НАТО, одним из них может стать провокация на Запорожской АЭС. Об этом рассказал РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов
 
НовостиChallenger-2 (танк)леопардтанкивооружениеВСУВладимир РоговНовые регионы
 
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