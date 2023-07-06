https://ukraina.ru/20230706/1047855367.html

Режим Зеленского готовит Украину к оккупации - Захарова

Режим Зеленского готовит Украину к оккупации - Захарова - 06.07.2023 Украина.ру

Режим Зеленского готовит Украину к оккупации - Захарова

Намерение киевского режима полностью запретить родной для миллионов жителей Украины русский язык и внедрить чуждый английский - абсурд. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 6 июля

2023-07-06T16:25

2023-07-06T16:25

2023-07-06T16:25

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На днях президент Украины Владимир Зеленский направил в Верховную Раду законопроект, в соответствии с которым английскому языку предлагается предоставить на Украине особый статус – международного языка общения. Предложение Зеленского, как заявляли на Украине, якобы будет способствовать "активизации процессов интеграции украинцев в европейскую общность". На самом деле, заявила Захарова, киевский режим готовит территорию Украины для оккупации теми, кто должен ими управлять.Захарова привела пример Швейцарии, где уже не было бы человека, предложившего запретить французский и ввести английский, "для лучшей интеграции с Евросоюзом".Накануне министр обороны Украины Алексей Резников заявил о том, что Украина для Запада – это, прежде всего, удобный полигон для испытания различных видов вооружений. Захарова предположила, что для этого и вводится английский язык. "Они сами зовут Запад размещать на своей территории всё, что только можно. При этом интересы украинского народа в расчет не принимаются", отметила она.Администрации в возвращённых регионах, наоборот, не ущемляют людей в использовании какого-либо языка в официальных сферах общения, не говоря уже об использовании в быту.Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо 11 июня подписал указ в соответствии с которым на территории Херсонской области наряду с русским языком, для общения и делопроизводства, может использоваться украинский язык, а на территории Генического и Новотроицкого районов – также крымско-татарский язык."У нас, как и во всей стране, приоритетом для государства, в первую очередь, является забота о культурных, духовных и исторических ценностях людей. Граждане имеют право на свободный выбор любого языка общения, воспитания, культуры и творчества", - подчеркнул Сальдо.

https://ukraina.ru/20230704/1047793738.html

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новости, украина, русский язык, английский язык, владимир зеленский, верховная рада, мария захарова, владимир сальдо, россия (рф), возвращенные регионы