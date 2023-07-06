"Тут Болгария Украине конкурент": Хавич рассказал, чем София может помешать Киеву - 06.07.2023 Украина.ру
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"Тут Болгария Украине конкурент": Хавич рассказал, чем София может помешать Киеву
"Тут Болгария Украине конкурент": Хавич рассказал, чем София может помешать Киеву - 06.07.2023 Украина.ру
"Тут Болгария Украине конкурент": Хавич рассказал, чем София может помешать Киеву
Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Болгарию, чтобы просить о порции военной помощи. Вполне вероятно, он получит от Софии боеприпасы, а вот в части авиации Украина и Болгария - конкуренты. Такое заявление в комментарии изданию Украина.ру сделал журналист и политический аналитик Олег Хавич
2023-07-06T16:03
2023-07-06T16:03
новости
олег хавич
украина
болгария
конкуренты
авиация
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Он отметил, что на прошлой неделе, накануне визита Владимира Зеленского в Болгарию, София одобрила новый пакет военной помощи Киеву. Детали не раскрываются, но несложно догадаться, что Украине передадут оружие и боеприпасы советского образца, запас которых у Болгарии достаточно большой.Кроме того, эксперт отметил, что не так давно власти Софии объявляли о возобновлении производства таких снарядов, которые также, очевидно, будут отданы Киеву.Тему участия Болгарии в судьбе Киева Хавич комментировал нашему изданию еще в январе этого года. Тогда аналитик отметил, что Болгария, уверявшая всех в своем невмешательстве в украинский конфликт, с весны 2022 года тайно поставляла Украине до 30% от всего количества получаемых страной боеприпасов и до 40% дизельного горючего.Схема помощи Киеву через зарубежные фирмы-посредники работала до июня того же года, то есть до ухода в отставку правительства премьер-министра Кирилла Петкова. Уже в начале декабря прошлого года новое, техническое правительство официально одобрило прямые поставки вооружений Украине.Новые власти, уверен Хавич, поступили таким образом, чтобы попробоваться на роль "лучших и любимых жен Запада", что "при учете марионеточного статуса Болгарии на какое-то время может сработать".
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новости, олег хавич, украина, болгария, конкуренты, авиация, f-16
Новости, Олег Хавич, Украина, Болгария, конкуренты, авиация, F-16

"Тут Болгария Украине конкурент": Хавич рассказал, чем София может помешать Киеву

16:03 06.07.2023
 
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Болгарию, чтобы просить о порции военной помощи. Вполне вероятно, он получит от Софии боеприпасы, а вот в части авиации Украина и Болгария - конкуренты. Такое заявление в комментарии изданию Украина.ру сделал журналист и политический аналитик Олег Хавич
"Болгарские самолеты в нелетающем состоянии. Их пытались буквально накануне начала СВО отправить на ремонт в Белоруссию, не успели. И теперь Болгария сама стоит в двух очередях: на возможность покупки новых F-16 и на покупку б/у F-16, на которые претендует и Украина. То есть тут Болгария, скорее, конкурент Украине, чем помощник", - пояснил Хавич.
Он отметил, что на прошлой неделе, накануне визита Владимира Зеленского в Болгарию, София одобрила новый пакет военной помощи Киеву. Детали не раскрываются, но несложно догадаться, что Украине передадут оружие и боеприпасы советского образца, запас которых у Болгарии достаточно большой.
Кроме того, эксперт отметил, что не так давно власти Софии объявляли о возобновлении производства таких снарядов, которые также, очевидно, будут отданы Киеву.
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Тему участия Болгарии в судьбе Киева Хавич комментировал нашему изданию еще в январе этого года. Тогда аналитик отметил, что Болгария, уверявшая всех в своем невмешательстве в украинский конфликт, с весны 2022 года тайно поставляла Украине до 30% от всего количества получаемых страной боеприпасов и до 40% дизельного горючего.
Схема помощи Киеву через зарубежные фирмы-посредники работала до июня того же года, то есть до ухода в отставку правительства премьер-министра Кирилла Петкова. Уже в начале декабря прошлого года новое, техническое правительство официально одобрило прямые поставки вооружений Украине.
Новые власти, уверен Хавич, поступили таким образом, чтобы попробоваться на роль "лучших и любимых жен Запада", что "при учете марионеточного статуса Болгарии на какое-то время может сработать".
 
НовостиОлег ХавичУкраинаБолгарияконкурентыавиацияF-16
 
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