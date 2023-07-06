https://ukraina.ru/20230706/1047852470.html

Хавич ответил, что конкретно Зеленскому удастся получить от Болгарии

Хавич ответил, что конкретно Зеленскому удастся получить от Болгарии - 06.07.2023 Украина.ру

Хавич ответил, что конкретно Зеленскому удастся получить от Болгарии

На прошлой неделе, накануне визита Владимира Зеленского в Болгарию София одобрила новый пакет военной помощи Киеву. Его детали не раскрываются, но несложно догадаться, что именно это будет. Детали в комментарии изданию Украина.ру раскрыл журналист и политический аналитик Олег Хавич

2023-07-06T17:49

2023-07-06T17:49

2023-07-06T17:49

новости

олег хавич

владимир зеленский

военная помощь

болгария

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Он подытожил, что София поможет Киеву не столько вооружением, сколько боеприпасами. А вот на военных и самолеты от Болгарии, уверен эксперт, Зеленскому рассчитывать не стоит. Личный состав просто не дадут, а с истребителями дефицит и у самой Софии.Тему участия Болгарии в судьбе Киева Хавич комментировал нашему изданию еще в январе этого года. Тогда аналитик отметил, что Болгария, уверявшая всех в своем невмешательстве в украинский конфликт, с весны 2022 года тайно поставляла Украине до 30% от всего количества получаемых страной боеприпасов и до 40% дизельного горючего.Схема помощи Киеву через зарубежные фирмы-посредники работала до июня того же года, то есть до ухода в отставку правительства премьер-министра Кирилла Петкова. Уже в начале декабря прошлого года новое, техническое правительство официально одобрило прямые поставки вооружений Украине.Новые власти, уверен Хавич, поступили таким образом, чтобы попробоваться на роль "лучших и любимых жен Запада", что "при учете марионеточного статуса Болгарии на какое-то время может сработать".

https://ukraina.ru/20230706/1047847838.html

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новости, олег хавич, владимир зеленский, военная помощь, болгария