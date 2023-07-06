Хавич ответил, что конкретно Зеленскому удастся получить от Болгарии - 06.07.2023 Украина.ру
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Хавич ответил, что конкретно Зеленскому удастся получить от Болгарии
Хавич ответил, что конкретно Зеленскому удастся получить от Болгарии - 06.07.2023 Украина.ру
Хавич ответил, что конкретно Зеленскому удастся получить от Болгарии
На прошлой неделе, накануне визита Владимира Зеленского в Болгарию София одобрила новый пакет военной помощи Киеву. Его детали не раскрываются, но несложно догадаться, что именно это будет. Детали в комментарии изданию Украина.ру раскрыл журналист и политический аналитик Олег Хавич
2023-07-06T17:49
2023-07-06T17:49
новости
олег хавич
владимир зеленский
военная помощь
болгария
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Он подытожил, что София поможет Киеву не столько вооружением, сколько боеприпасами. А вот на военных и самолеты от Болгарии, уверен эксперт, Зеленскому рассчитывать не стоит. Личный состав просто не дадут, а с истребителями дефицит и у самой Софии.Тему участия Болгарии в судьбе Киева Хавич комментировал нашему изданию еще в январе этого года. Тогда аналитик отметил, что Болгария, уверявшая всех в своем невмешательстве в украинский конфликт, с весны 2022 года тайно поставляла Украине до 30% от всего количества получаемых страной боеприпасов и до 40% дизельного горючего.Схема помощи Киеву через зарубежные фирмы-посредники работала до июня того же года, то есть до ухода в отставку правительства премьер-министра Кирилла Петкова. Уже в начале декабря прошлого года новое, техническое правительство официально одобрило прямые поставки вооружений Украине.Новые власти, уверен Хавич, поступили таким образом, чтобы попробоваться на роль "лучших и любимых жен Запада", что "при учете марионеточного статуса Болгарии на какое-то время может сработать".
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новости, олег хавич, владимир зеленский, военная помощь, болгария
Новости, Олег Хавич, Владимир Зеленский, военная помощь, Болгария

Хавич ответил, что конкретно Зеленскому удастся получить от Болгарии

17:49 06.07.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский Болгария
Зеленский Болгария
© Пресс-служба президента Украины
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На прошлой неделе, накануне визита Владимира Зеленского в Болгарию София одобрила новый пакет военной помощи Киеву. Его детали не раскрываются, но несложно догадаться, что именно это будет. Детали в комментарии изданию Украина.ру раскрыл журналист и политический аналитик Олег Хавич
"В Болгарии достаточно большие запасы оружия и боеприпасов советского образца, и на протяжении нескольких предыдущих месяцев были заявления, что власти возобновят и увеличат количество выпускаемых боеприпасов советского образца. Поэтому я думаю, что об этом и будет в первую очередь идти речь во время визита Зеленского", - сказал Хавич.
Он подытожил, что София поможет Киеву не столько вооружением, сколько боеприпасами. А вот на военных и самолеты от Болгарии, уверен эксперт, Зеленскому рассчитывать не стоит. Личный состав просто не дадут, а с истребителями дефицит и у самой Софии.
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Песков прокомментировал визит Зеленского в БолгариюПриезд Владимира Зеленского в Болгарию - свидетельство того, что киевский режим делает все возможное, чтобы затащить как можно больше стран в конфликт напрямую. Такое мнение 6 июля высказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
Тему участия Болгарии в судьбе Киева Хавич комментировал нашему изданию еще в январе этого года. Тогда аналитик отметил, что Болгария, уверявшая всех в своем невмешательстве в украинский конфликт, с весны 2022 года тайно поставляла Украине до 30% от всего количества получаемых страной боеприпасов и до 40% дизельного горючего.
Схема помощи Киеву через зарубежные фирмы-посредники работала до июня того же года, то есть до ухода в отставку правительства премьер-министра Кирилла Петкова. Уже в начале декабря прошлого года новое, техническое правительство официально одобрило прямые поставки вооружений Украине.
Новые власти, уверен Хавич, поступили таким образом, чтобы попробоваться на роль "лучших и любимых жен Запада", что "при учете марионеточного статуса Болгарии на какое-то время может сработать".
 
НовостиОлег ХавичВладимир Зеленскийвоенная помощьБолгария
 
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