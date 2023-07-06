"Ящик Пандоры": Западу вернулась бумерангом поддержка неонацистов на Украине - Захарова - 06.07.2023 Украина.ру
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"Ящик Пандоры": Западу вернулась бумерангом поддержка неонацистов на Украине - Захарова
"Ящик Пандоры": Западу вернулась бумерангом поддержка неонацистов на Украине - Захарова - 06.07.2023 Украина.ру
"Ящик Пандоры": Западу вернулась бумерангом поддержка неонацистов на Украине - Захарова
Запад открыл "ящик Пандоры", поддерживая террористическую деятельность неонацистов на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 6 июля
2023-07-06T16:05
2023-07-06T16:05
новости
мария захарова
мид рф
запад
национализм
нацизм
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Поощряя нацизм на Украине и закрывая глаза на то, что творит режим Зеленского, Запад просто вскрыл ящик Пандоры, сказала Захарова. И уже сейчас видны результаты такой политики, когда национал-радикалы активизировались по всей Европе.По мнению дипломата, радикалы по всему миру активизировались и воодушевились примером Украины. Они видят, что "это теперь не только можно, а теперь еще хорошо оплачивается".Захарова отметила, что неонацистские группировки принимают непосредственное участие в беспорядках во Франции и об этом "пора задуматься в Елисейском дворце". Оружие, предназначенное Киеву, оказывается в руках протестующих и применяется против французской полиции. Также дипломат подчеркнула, что с территории Украины вывозят художественные ценности, и этому покровительствует ЮНЕСКО. Она отметила, что эти процессы проводятся незаконно и ценности пристраиваются в ряде стран Евросоюза.По словам Захаровой, о причастности ЮНЕСКО к сокрытию культурного наследия Украины известно от надежных источников. Этот процесс идет уже на протяжении многих лет, пока Киев подвергается вмешательству со стороны Вашингтона.Ранее Захарова призывала другие государства не участвовать в "Саммите мира" по Украине, так как он носит провокационный характер и не имеет никакого отношения к мирному урегулированию.В интервью изданию Украина.ру заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин рассказал, что ресурсы НАТО совсем не безграничны и США прекратят помогать Украине, когда вступят в войну с Китаем из-за Тайваня. После этого любая помощь Украине со стороны США обнулится и это станет делом только одной Европы, у которой ресурсы — околонулевые, добавил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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новости, мария захарова, мид рф, запад, национализм, нацизм
Новости, Мария Захарова, МИД РФ, Запад, национализм, нацизм

"Ящик Пандоры": Западу вернулась бумерангом поддержка неонацистов на Украине - Захарова

16:05 06.07.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАкции националистов на Украине
Акции националистов на Украине - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Запад открыл "ящик Пандоры", поддерживая террористическую деятельность неонацистов на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 6 июля
Поощряя нацизм на Украине и закрывая глаза на то, что творит режим Зеленского, Запад просто вскрыл ящик Пандоры, сказала Захарова. И уже сейчас видны результаты такой политики, когда национал-радикалы активизировались по всей Европе.
По мнению дипломата, радикалы по всему миру активизировались и воодушевились примером Украины. Они видят, что "это теперь не только можно, а теперь еще хорошо оплачивается".
"Мало того, им же во всем потакают, разрешают практически все, как такому, не капризному дитя, а действительно enfant terrible, с которым лучше не столько даже договариваться, сколько ублажать. Национал-радикалы считывают по всей Европе эти знаки", – пояснила Захарова.
Захарова отметила, что неонацистские группировки принимают непосредственное участие в беспорядках во Франции и об этом "пора задуматься в Елисейском дворце". Оружие, предназначенное Киеву, оказывается в руках протестующих и применяется против французской полиции.
"Да, то самое оружие, которое поставляет Запад, НАТО и непосредственно Франция, те самые деньги, которые они вливают в поддержку националистов, нацистов и фашистов на территории Украины, как бумерангом оказывается не просто у них на территории, а бьют по их же собственному народу", – подчеркнула представитель МИД.
Также дипломат подчеркнула, что с территории Украины вывозят художественные ценности, и этому покровительствует ЮНЕСКО. Она отметила, что эти процессы проводятся незаконно и ценности пристраиваются в ряде стран Евросоюза.
По словам Захаровой, о причастности ЮНЕСКО к сокрытию культурного наследия Украины известно от надежных источников. Этот процесс идет уже на протяжении многих лет, пока Киев подвергается вмешательству со стороны Вашингтона.
Ранее Захарова призывала другие государства не участвовать в "Саммите мира" по Украине, так как он носит провокационный характер и не имеет никакого отношения к мирному урегулированию.
В интервью изданию Украина.ру заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин рассказал, что ресурсы НАТО совсем не безграничны и США прекратят помогать Украине, когда вступят в войну с Китаем из-за Тайваня.
После этого любая помощь Украине со стороны США обнулится и это станет делом только одной Европы, у которой ресурсы — околонулевые, добавил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
28 июня, 16:26
Захарова заявила, что Россия против участия стран в "Саммите мира" и объяснила, почемуРоссия призывает государства не участвовать в "Саммите мира" по Украине, так как он носит провокационный характер и не имеет никакого отношения к миру. Такое заявление 28 июня сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
 
НовостиМария ЗахароваМИД РФЗападнационализмнацизм
 
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