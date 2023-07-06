https://ukraina.ru/20230706/1047851619.html

"Ящик Пандоры": Западу вернулась бумерангом поддержка неонацистов на Украине - Захарова

"Ящик Пандоры": Западу вернулась бумерангом поддержка неонацистов на Украине - Захарова - 06.07.2023 Украина.ру

"Ящик Пандоры": Западу вернулась бумерангом поддержка неонацистов на Украине - Захарова

Запад открыл "ящик Пандоры", поддерживая террористическую деятельность неонацистов на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 6 июля

2023-07-06T16:05

2023-07-06T16:05

2023-07-06T16:05

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Поощряя нацизм на Украине и закрывая глаза на то, что творит режим Зеленского, Запад просто вскрыл ящик Пандоры, сказала Захарова. И уже сейчас видны результаты такой политики, когда национал-радикалы активизировались по всей Европе.По мнению дипломата, радикалы по всему миру активизировались и воодушевились примером Украины. Они видят, что "это теперь не только можно, а теперь еще хорошо оплачивается".Захарова отметила, что неонацистские группировки принимают непосредственное участие в беспорядках во Франции и об этом "пора задуматься в Елисейском дворце". Оружие, предназначенное Киеву, оказывается в руках протестующих и применяется против французской полиции. Также дипломат подчеркнула, что с территории Украины вывозят художественные ценности, и этому покровительствует ЮНЕСКО. Она отметила, что эти процессы проводятся незаконно и ценности пристраиваются в ряде стран Евросоюза.По словам Захаровой, о причастности ЮНЕСКО к сокрытию культурного наследия Украины известно от надежных источников. Этот процесс идет уже на протяжении многих лет, пока Киев подвергается вмешательству со стороны Вашингтона.Ранее Захарова призывала другие государства не участвовать в "Саммите мира" по Украине, так как он носит провокационный характер и не имеет никакого отношения к мирному урегулированию.В интервью изданию Украина.ру заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин рассказал, что ресурсы НАТО совсем не безграничны и США прекратят помогать Украине, когда вступят в войну с Китаем из-за Тайваня. После этого любая помощь Украине со стороны США обнулится и это станет делом только одной Европы, у которой ресурсы — околонулевые, добавил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230628/1047646625.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, мария захарова, мид рф, запад, национализм, нацизм