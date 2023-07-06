Бархатный госпереворот: Хавич объяснил, почему Зеленского пригласили в Болгарию именно сейчас
16:43 06.07.2023 (обновлено: 16:54 06.07.2023)
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский Финляндия
© Пресс-служба президента Украины
Президенту Украины Владимиру Зеленскому, очевидно, нужно расширять горизонты своих поездок, чтобы получить новое вооружение. Однако в этот раз инициатива исходила не от него, а от нового проевропейского правительства Болгарии. Об этом в комментарии изданию Украина.ру заявил журналист и политический аналитик Олег Хавич
Он отметил, что новое правительство Болгарии было сформировано буквально только что - в начале июня. Формальным премьером в нем является Николай Денков, реально руководит правительством экс-премьер Кирилл Петков, а его руками - США.
"Всем, что делает правительство Болгарии, руководят напрямую из посольства США. В Болгарии это понимают, потому что, например, лидер партии "Возрождение", которую считают пророссийской, Константин Константинов сразу же после утверждения этого правительства прямо заявил, что 6 июня в стране произошел бархатный государственный переворот, осуществленный посольством США. И 14 фигур в новом правительстве прямо или косвенно связаны с США. Поэтому совершенно неудивительно, что это правительства сразу отправило приглашение Зеленскому", - сказал Хавич.
Следующим шагом нового правительства Болгарии будет вполне осязаемая военная помощь Киеву, которую сейчас как раз и обсуждают с Зеленским в Софии, считает Хавич.
Тему участия Болгарии в судьбе Киева Хавич комментировал нашему изданию еще в январе этого года. Тогда аналитик отметил, что Болгария, уверявшая всех в своем невмешательстве в украинский конфликт, с весны 2022 года тайно поставляла Украине до 30% от всего количества получаемых страной боеприпасов и до 40% дизельного горючего.
Тайная схема помощи Киеву работала до июня того же года, то есть до ухода в отставку правительства премьер-министра Кирилла Петкова, а уже в начале декабря прошлого года новое, техническое правительство, официально одобрило прямые поставки вооружений Украине.
Новые власти, уверен Хавич, поступили таким образом, чтобы попробоваться на роль "лучших и любимых жен Запада", что "при учете марионеточного статуса Болгарии на какое-то время может сработать".
16:03"Тут Болгария Украине конкурент": Хавич рассказал, чем София может помешать КиевуПрезидент Украины Владимир Зеленский приехал в Болгарию, чтобы просить о порции военной помощи. Вполне вероятно, он получит от Софии боеприпасы, а вот в части авиации Украина и Болгария - конкуренты. Такое заявление в комментарии изданию Украина.ру сделал журналист и политический аналитик Олег Хавич