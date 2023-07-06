https://ukraina.ru/20230706/1047851489.html

Бархатный госпереворот: Хавич объяснил, почему Зеленского пригласили в Болгарию именно сейчас

Бархатный госпереворот: Хавич объяснил, почему Зеленского пригласили в Болгарию именно сейчас - 06.07.2023 Украина.ру

Бархатный госпереворот: Хавич объяснил, почему Зеленского пригласили в Болгарию именно сейчас

Президенту Украины Владимиру Зеленскому, очевидно, нужно расширять горизонты своих поездок, чтобы получить новое вооружение. Однако в этот раз инициатива исходила не от него, а от нового проевропейского правительства Болгарии. Об этом в комментарии изданию Украина.ру заявил журналист и политический аналитик Олег Хавич

2023-07-06T16:43

2023-07-06T16:43

2023-07-06T16:54

новости

олег хавич

болгария

владимир зеленский

приглашение

госпереворот

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Он отметил, что новое правительство Болгарии было сформировано буквально только что - в начале июня. Формальным премьером в нем является Николай Денков, реально руководит правительством экс-премьер Кирилл Петков, а его руками - США.Следующим шагом нового правительства Болгарии будет вполне осязаемая военная помощь Киеву, которую сейчас как раз и обсуждают с Зеленским в Софии, считает Хавич.Тему участия Болгарии в судьбе Киева Хавич комментировал нашему изданию еще в январе этого года. Тогда аналитик отметил, что Болгария, уверявшая всех в своем невмешательстве в украинский конфликт, с весны 2022 года тайно поставляла Украине до 30% от всего количества получаемых страной боеприпасов и до 40% дизельного горючего.Тайная схема помощи Киеву работала до июня того же года, то есть до ухода в отставку правительства премьер-министра Кирилла Петкова, а уже в начале декабря прошлого года новое, техническое правительство, официально одобрило прямые поставки вооружений Украине.Новые власти, уверен Хавич, поступили таким образом, чтобы попробоваться на роль "лучших и любимых жен Запада", что "при учете марионеточного статуса Болгарии на какое-то время может сработать".

https://ukraina.ru/20230706/1047847838.html

https://ukraina.ru/20230706/1047854378.html

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новости, олег хавич, болгария, владимир зеленский, приглашение, госпереворот