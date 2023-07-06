https://ukraina.ru/20230706/1047851334.html

"Украинское наступление – это самоубийство". Что происходит на фронте

"Украинское наступление – это самоубийство". Что происходит на фронте - 06.07.2023 Украина.ру

"Украинское наступление – это самоубийство". Что происходит на фронте

Ситуацию на линии боевого соприкосновения в Новороссии можно охарактеризовать словами из Ремарка: "На Южном и Западном фронтах – без перемен"

2023-07-06T16:08

2023-07-06T16:08

2023-07-06T16:08

александр "варяг" матюшин

днр

контрнаступление

эксклюзив

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О том, что там происходит, изданию Украина.ру рассказал волонтер и общественный деятель из ДНР, старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин."Запорожское направление: враг пытается прорваться в населенный пункт Работино. Но все его попытки отражаются нашей артой и авиацией. Также ВСУ пытаются зайти в Пятихатки, которые находятся в серой зоне. Как только ВСУ это делают, то наша арта и пехота встречают их шквальным огнем. Ситуация на запорожском направлении остается для нас стабильно-тяжелой.Что касается Временского выступа, то еще неделю назад украинцы вошли в населенный пункт Равнополье. Это Волновахский район ДНР. Враг хочет оттуда развить наступление на Волноваху, а это перерезание дороги из Донецка в Мариуполь. Потом оттуда можно дойти до Мариуполя или выйти в тылы российской группировки на южнодонецком и запорожском направлениях.ВСУ пытаются наступать в ДНР на населенные пункты Старомайорское, Урожайное, Новодонецкое, но успехов у них нет. Макаровка остается в серой зоне, но в то же время - под нашим огневым контролем. Все попытки украинцев закрепиться в Макаровке пресекаются нами на корню", - рассказывает Матюшин.ВСУ перебросили на запорожское направление две механизированных бригады, чтобы сформировать ударный кулак и начать новое наступление на Токмак, а в случае успеха - развить наступление на Мелитополь и Бердянск."Однако как только ВСУ пытаются концентрировать свои силы рядом с фронтом, нашей разведке это становится известно и наша авиация и артиллерия наносит удары в глубину в 10-15 км. Если они все же доходят до фронта, то все равно они подрываются на наших минных полях, а потом остановившуюся технику уничтожает наша артиллерия.Вообще понять украинцев, зачем они пытаются наступать поддержки авиации, не понятно. Это же самоубийство, если, конечно, перед ними не поставлена задача утилизировать мужское население Украины", - говорит Матюшин.Что касается населенных пунктов, которые перешли под контроль ВСУ после того, как месяц назад началось украинское контрнаступление, то, по словам Матюшина, на момент 2001 года в них проживало всего 100 человек."Бои, в общем-то, во многих местах носят позиционный характер. Угледар – вялотекущая позиционная война. Марьинка – идет битва за западные окраины. Авдеевка – враг пытается контратаковать, бои идут за близлежащие посадки. Горловка – продвижения нет, широко используются дроны-камикадзе", – сообщил Матюшин.При этом никакого оставления Клещеевки на фланге Бахмута/Артемовска нет и не было."Все атаки на Клещеевку мы остановили. Высота рядом с этим населенным пунктом контролируется нами. Если бы мы сдали Клещеевку и высоту, то украинцы смогли бы получить огневой контроль над западом Артемовска и на дорогой с юга, по которой снабжается наш гарнизон. Наши ребята несмотря на то, что находятся 40 дней без ротации, несмотря на снарядный голод отбивают все атаки.Украинцы также не могут взять Верховку, расположенную под Бахмутом. Там стоит отряд Союза добровольцев Донбасса", – говорит Матюшин.Что дальше?Среди рядового и младшего офицерского состава ходят разговоры, что как только будет понятно, что ВСУ выдохлись, последует наше контрнаступление.

https://ukraina.ru/20230706/1047829752.html

https://ukraina.ru/20230628/1047618567.html

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Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

александр "варяг" матюшин, днр, контрнаступление, эксклюзив