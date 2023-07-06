https://ukraina.ru/20230706/1047851219.html
Патрушев заявил о растущей угрозе НАТО
Патрушев заявил о растущей угрозе НАТО - 06.07.2023 Украина.ру
Патрушев заявил о растущей угрозе НАТО
НАТО проявляет свою агрессивную сущность и усиливает военные угрозы для России. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в Краснодаре на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в регионах Южного федерального округа
2023-07-06T17:41
2023-07-06T17:41
2023-07-06T17:41
новости
россия (рф)
нато
угрозы
патрушев
совбез
сергей лавров
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил об усилении военной угрозы для России со стороны НАТО."Агрессивную сущность НАТО" подтверждают недавние учения войск НАТО Defender Europe, на котором отрабатывались планы переброски сил и средств вдоль всего восточного фланга.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее высказался, что НАТО заявляет, что не ведёт войну против России. При этом в Североатлантическом альянсе признают, что без накачивания украинского режима оружием, без предоставления разведывательных данных информации со спутников, целеполагания, украинская ситуация давно бы уже завершилась. Это фактически признание того, что страны НАТО являются прямым участником объявленной против России "гибридной, да горячей войны", указал Лавров.
https://ukraina.ru/20230706/1047843937.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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новости, россия (рф), нато, угрозы, патрушев, совбез, сергей лавров
Новости, Россия (РФ), НАТО, угрозы, Патрушев, Совбез, Сергей Лавров
Патрушев заявил о растущей угрозе НАТО
НАТО проявляет свою агрессивную сущность и усиливает военные угрозы для России. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в Краснодаре на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в регионах Южного федерального округа
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил об усилении военной угрозы для России со стороны НАТО.
"Наращивание военной инфраструктуры НАТО вблизи российских границ, активизация разведывательной деятельности, наличие тактического ядерного оружия в Европе усиливает военные угрозы для России", - сказал Патрушев.
"Агрессивную сущность НАТО" подтверждают недавние учения войск НАТО Defender Europe, на котором отрабатывались планы переброски сил и средств вдоль всего восточного фланга.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее высказался, что НАТО заявляет, что не ведёт войну против России. При этом в Североатлантическом альянсе признают, что без накачивания украинского режима оружием, без предоставления разведывательных данных информации со спутников, целеполагания, украинская ситуация давно бы уже завершилась. Это фактически признание того, что страны НАТО являются прямым участником объявленной против России "гибридной, да горячей войны", указал Лавров.