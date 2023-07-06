https://ukraina.ru/20230706/1047850335.html
"Назвал котов Толстым и Пушкиным". Ценителя русской культуры назначили британским послом на Украине
"Назвал котов Толстым и Пушкиным". Ценителя русской культуры назначили британским послом на Украине - 06.07.2023 Украина.ру
"Назвал котов Толстым и Пушкиным". Ценителя русской культуры назначили британским послом на Украине
Мартин Харрис был назначен послом Великобритании на Украине. Об этом сообщили 6 июля на сайте правительства Великобритании
2023-07-06T16:57
2023-07-06T16:57
2023-07-06T16:57
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Мартин Харрис назначен послом Великобритании на Украине. Он сменит Мелинду Симмонс, занимавшую этот пост с 2019 года. Харрис вступит в должность в сентябре 2023 года.Харрис уже работал в Киеве в 2003-2008 годах и занимал должность генерального консула и заместителя посла. С 1999 по 2003 год Харрис работал в дипломатическом представительстве Великобритании в Москве. С 2014 по 2017 год Харрис занимал пост заместителя посла и министра британского посольства.В своём блоге на сайте МИД Великобритании Мартин Харрис рассказывал о своей верности христианству и традиционным ценностям. Он родился в Шотландии и работал в странах, небесных покровителем которых является Святой Андрей (на Украине, в Румынии и России). Когда он работал в посольстве Великобритании в Киеве, каждый день по дороге на работу проходил мимо церкви Святого Андрея — замечательного произведения искусства, построенного архитектором Растрелли. В Москве он любил посещать церковь Святого Андрея, построенную в стиле викторианской готики.Харрис также отметил, что и в Шотландии, и в России в 2014 году отметили 200-летие со дня рождения великого русского поэта Михаила Лермонтова. В своём блоге Харрис поделился захватывающими для него фактами из биографии Лермонтова, а также оценил его стихотворение "Родина".Ценитель русской культуры и традиций, вероятно, разочаруется, узнав, что Министерство культуры и информационной политики Украины 2 августа прошлого года опубликовало список исторических и культурных деятелей, которые, по их мнению, "не имеют никакого отношения к Украине" и являются наследием "тоталитаризма". Среди таких деятелей оказался и русский поэт Михаил Лермонтов.Мартин Харрис в своих биографических данных указал, что у их семьи есть два кота с именами Пушкин и Толстой.
https://ukraina.ru/20230706/1047849945.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия (рф), великобритания, зарубежье, посол
"Назвал котов Толстым и Пушкиным". Ценителя русской культуры назначили британским послом на Украине
Мартин Харрис был назначен послом Великобритании на Украине. Об этом сообщили 6 июля на сайте правительства Великобритании
Мартин Харрис назначен послом Великобритании на Украине. Он сменит Мелинду Симмонс, занимавшую этот пост с 2019 года. Харрис вступит в должность в сентябре 2023 года.
"Я рад вернуться на Украину, чтобы возглавить жизненно важную работу нашего посольства по поддержке украинского правительства и народа, которые защищают свою страну и наши общие ценности", - прокомментировал Харрис своё назначение.
Харрис уже работал в Киеве в 2003-2008 годах и занимал должность генерального консула и заместителя посла.
С 1999 по 2003 год Харрис работал в дипломатическом представительстве Великобритании в Москве. С 2014 по 2017 год Харрис занимал пост заместителя посла и министра британского посольства.
В своём блоге
на сайте МИД Великобритании Мартин Харрис рассказывал о своей верности христианству и традиционным ценностям. Он родился в Шотландии и работал в странах, небесных покровителем которых является Святой Андрей (на Украине, в Румынии и России).
Когда он работал в посольстве Великобритании в Киеве, каждый день по дороге на работу проходил мимо церкви Святого Андрея — замечательного произведения искусства, построенного архитектором Растрелли. В Москве он любил посещать церковь Святого Андрея, построенную в стиле викторианской готики.
Харрис также отметил, что и в Шотландии, и в России в 2014 году отметили 200-летие со дня рождения великого русского поэта Михаила Лермонтова. В своём блоге Харрис поделился захватывающими для него фактами из биографии Лермонтова, а также оценил его стихотворение "Родина".
Ценитель русской культуры и традиций, вероятно, разочаруется, узнав, что Министерство культуры и информационной политики Украины 2 августа прошлого года опубликовало список исторических и культурных деятелей, которые, по их мнению, "не имеют никакого отношения к Украине" и являются наследием "тоталитаризма". Среди таких деятелей оказался и русский поэт Михаил Лермонтов.
Мартин Харрис в своих биографических данных указал, что у их семьи есть два кота с именами Пушкин и Толстой.