Посол Грузии на Украине покинул Киев - СМИ
Посол Грузии на Украине Георгий Закарашвили покинул Киев. Об этом 6 июля сообщило агентство "Интерпрессньюс" со ссылкой на грузинский МИД
"Грузинский посол уже покинул Киев", - говорится в материале.
В МИД Грузии не уточняют, в какое время посол прибудет на родину.
В понедельник бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после долгого перерыва принял дистанционное участие в заседании Тбилисского городского суда по делу о разгоне митинга в 2007 году. Он продемонстрировал свое исхудавшее тело и обратился к грузинским властям, призвав их извиниться за то, что они довели его до такого состояния.
Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил МИД Украины вызвать посла Грузии и выразить решительный протест из-за ситуации с Саакашвили, предложив дипломату покинуть Украину в течение 48 часов для консультаций с Тбилиси.
В МИД Грузии рекомендацию украинских властей грузинскому послу вернуться в Тбилиси для консультаций назвали крайней формой обострения отношений.
4 июля, 13:44Позиция Зеленского по Саакашвили оскорбительна для Грузии - Кобахидзе Требование властей Украины передать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, отбывающего тюремный срок на родине, оскорбительно. Об этом заявил 4 июля председатель правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе, передает mtavari.tv