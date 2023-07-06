Посол Грузии на Украине покинул Киев - СМИ - 06.07.2023 Украина.ру
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Посол Грузии на Украине покинул Киев - СМИ
Посол Грузии на Украине покинул Киев - СМИ - 06.07.2023 Украина.ру
Посол Грузии на Украине покинул Киев - СМИ
Посол Грузии на Украине Георгий Закарашвили покинул Киев. Об этом 6 июля сообщило агентство "Интерпрессньюс" со ссылкой на грузинский МИД
2023-07-06T14:51
2023-07-06T14:51
саакашвили
грузия
владимир зеленский
зарубежье
новости
посол
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"Грузинский посол уже покинул Киев", - говорится в материале.В МИД Грузии не уточняют, в какое время посол прибудет на родину.В понедельник бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после долгого перерыва принял дистанционное участие в заседании Тбилисского городского суда по делу о разгоне митинга в 2007 году. Он продемонстрировал свое исхудавшее тело и обратился к грузинским властям, призвав их извиниться за то, что они довели его до такого состояния.Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил МИД Украины вызвать посла Грузии и выразить решительный протест из-за ситуации с Саакашвили, предложив дипломату покинуть Украину в течение 48 часов для консультаций с Тбилиси. В МИД Грузии рекомендацию украинских властей грузинскому послу вернуться в Тбилиси для консультаций назвали крайней формой обострения отношений.
https://ukraina.ru/20230704/1047791052.html
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саакашвили, грузия, владимир зеленский, зарубежье, новости, посол
Саакашвили, Грузия, Владимир Зеленский, Зарубежье, Новости, посол

Посол Грузии на Украине покинул Киев - СМИ

14:51 06.07.2023
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГрузинский праздник "Тбилисоба" в Москве
Грузинский праздник Тбилисоба в Москве - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Посол Грузии на Украине Георгий Закарашвили покинул Киев. Об этом 6 июля сообщило агентство "Интерпрессньюс" со ссылкой на грузинский МИД
"Грузинский посол уже покинул Киев", - говорится в материале.
В МИД Грузии не уточняют, в какое время посол прибудет на родину.
В понедельник бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после долгого перерыва принял дистанционное участие в заседании Тбилисского городского суда по делу о разгоне митинга в 2007 году. Он продемонстрировал свое исхудавшее тело и обратился к грузинским властям, призвав их извиниться за то, что они довели его до такого состояния.
Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил МИД Украины вызвать посла Грузии и выразить решительный протест из-за ситуации с Саакашвили, предложив дипломату покинуть Украину в течение 48 часов для консультаций с Тбилиси.
В МИД Грузии рекомендацию украинских властей грузинскому послу вернуться в Тбилиси для консультаций назвали крайней формой обострения отношений.
Зеленский
4 июля, 13:44
Позиция Зеленского по Саакашвили оскорбительна для Грузии - Кобахидзе Требование властей Украины передать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, отбывающего тюремный срок на родине, оскорбительно. Об этом заявил 4 июля председатель правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе, передает mtavari.tv
 
СаакашвилиГрузияВладимир ЗеленскийЗарубежьеНовостипосол
 
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