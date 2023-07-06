Президент Литвы наградил рыцарскими крестами украинских чиновников
Президент Литвы Гитанас Науседа ко Дню государственности наградил орденами и медалями около 80 литовских и иностранных граждан, передает 6 июля LRT
Среди награжденных - премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный и вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
Шмыгаль был награжден Командорским крестом Ордена Гедиминаса, Резников – Командорским крестом Ордена Рыцарского креста, Залужный – Офицерским крестом Ордена Рыцарского креста. Стефанишина награждена Офицерским крестом ордена Гедиминаса.
В Литве 6 июля отмечается День государственности и День национального гимна.
Накануне университет имени Витаутаса Великого в Литве присвоил президенту Украины Владимиру Зеленскому звание почетного доктора.