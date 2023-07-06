Президент Литвы наградил рыцарскими крестами украинских чиновников - 06.07.2023 Украина.ру
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Президент Литвы наградил рыцарскими крестами украинских чиновников
Президент Литвы наградил рыцарскими крестами украинских чиновников - 06.07.2023 Украина.ру
Президент Литвы наградил рыцарскими крестами украинских чиновников
Президент Литвы Гитанас Науседа ко Дню государственности наградил орденами и медалями около 80 литовских и иностранных граждан, передает 6 июля LRT
2023-07-06T14:33
2023-07-06T14:33
литва
зарубежье
украина
орден
новости
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Среди награжденных - премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный и вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.Шмыгаль был награжден Командорским крестом Ордена Гедиминаса, Резников – Командорским крестом Ордена Рыцарского креста, Залужный – Офицерским крестом Ордена Рыцарского креста. Стефанишина награждена Офицерским крестом ордена Гедиминаса.В Литве 6 июля отмечается День государственности и День национального гимна.Накануне университет имени Витаутаса Великого в Литве присвоил президенту Украины Владимиру Зеленскому звание почетного доктора.
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литва, зарубежье, украина, орден, новости
Литва, Зарубежье, Украина, орден, Новости

Президент Литвы наградил рыцарскими крестами украинских чиновников

14:33 06.07.2023
 
© РИА Новости . Мариус Баранаускас / Перейти в фотобанкГосударственный флаг Литвы
Государственный флаг Литвы - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости . Мариус Баранаускас
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Президент Литвы Гитанас Науседа ко Дню государственности наградил орденами и медалями около 80 литовских и иностранных граждан, передает 6 июля LRT
Среди награжденных - премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный и вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
Шмыгаль был награжден Командорским крестом Ордена Гедиминаса, Резников – Командорским крестом Ордена Рыцарского креста, Залужный – Офицерским крестом Ордена Рыцарского креста. Стефанишина награждена Офицерским крестом ордена Гедиминаса.
В Литве 6 июля отмечается День государственности и День национального гимна.
Накануне университет имени Витаутаса Великого в Литве присвоил президенту Украины Владимиру Зеленскому звание почетного доктора.
Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Санной Марин - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
Вчера, 14:23
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