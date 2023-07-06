https://ukraina.ru/20230706/1047848876.html

Президент Литвы наградил рыцарскими крестами украинских чиновников

Президент Литвы наградил рыцарскими крестами украинских чиновников - 06.07.2023 Украина.ру

Президент Литвы наградил рыцарскими крестами украинских чиновников

Президент Литвы Гитанас Науседа ко Дню государственности наградил орденами и медалями около 80 литовских и иностранных граждан, передает 6 июля LRT

2023-07-06T14:33

2023-07-06T14:33

2023-07-06T14:33

литва

зарубежье

украина

орден

новости

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Среди награжденных - премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный и вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.Шмыгаль был награжден Командорским крестом Ордена Гедиминаса, Резников – Командорским крестом Ордена Рыцарского креста, Залужный – Офицерским крестом Ордена Рыцарского креста. Стефанишина награждена Офицерским крестом ордена Гедиминаса.В Литве 6 июля отмечается День государственности и День национального гимна.Накануне университет имени Витаутаса Великого в Литве присвоил президенту Украины Владимиру Зеленскому звание почетного доктора.

https://ukraina.ru/20230705/1047817189.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

литва, зарубежье, украина, орден, новости