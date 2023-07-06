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Песков прокомментировал визит Зеленского в Болгарию
Песков прокомментировал визит Зеленского в Болгарию - 06.07.2023 Украина.ру
Песков прокомментировал визит Зеленского в Болгарию
Приезд Владимира Зеленского в Болгарию - свидетельство того, что киевский режим делает все возможное, чтобы затащить как можно больше стран в конфликт напрямую. Такое мнение 6 июля высказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
2023-07-06T13:52
2023-07-06T13:52
2023-07-06T13:52
новости
дмитрий песков
визит
владимир зеленский
болгария
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Аналогичного мнения придерживается и лидер болгарской оппозиционной партии "Возрождение" Костадин Костадинов. Он заявил, что визит Зеленского в Софию станет попыткой вовлечь Болгарию в масштабный военный конфликт, и назвал премьера страны Николая Денкова и украинского гостя нацпредателями.Тему участия Болгарии в судьбе Киева еще в январе этого года комментировал изданию Украина.ру журналист и политический аналитик Олег Хавич.Он отметил, что уже весной 2022 года Болгария, утверждавшая, что не будет принимать участия в поддержке Киева, тайно поставляла Украине до 30% от всего количества получаемых страной боеприпасов и до 40% дизельного горючего. Причем делала это "тайно, через зарубежные фирмы-посредники".Тайная схема помощи Киеву работала до июня 2022 года, то есть до ухода в отставку правительства премьер-министра Кирилла Петкова, а уже в начале декабря прошлого года новое, техническое болгарское правительство, официально одобрило прямые поставки вооружений Украине.Петков и министр финансов Асен Васильев, уверен Хавич, поступили таким образом, чтобы попробоваться на роль "лучших и любимых жен Запада", что "при учете марионеточного статуса Болгарии на какое-то время может сработать".
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, дмитрий песков, визит, владимир зеленский, болгария
Песков прокомментировал визит Зеленского в Болгарию
Приезд Владимира Зеленского в Болгарию - свидетельство того, что киевский режим делает все возможное, чтобы затащить как можно больше стран в конфликт напрямую. Такое мнение 6 июля высказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
"Принципиально все эти обсуждения не способны повлиять на исход СВО и нынешняя ситуация на фронте более, чем красноречиво это подтверждает", - добавил Песков.
Аналогичного мнения придерживается и лидер болгарской оппозиционной партии "Возрождение" Костадин Костадинов. Он заявил, что визит Зеленского в Софию станет попыткой вовлечь Болгарию в масштабный военный конфликт, и назвал премьера страны Николая Денкова и украинского гостя нацпредателями.
Тему участия Болгарии в судьбе Киева еще в январе этого года комментировал изданию Украина.ру журналист и политический аналитик Олег Хавич.
Он отметил, что уже весной 2022 года Болгария, утверждавшая, что не будет принимать участия в поддержке Киева, тайно поставляла Украине до 30% от всего количества получаемых страной боеприпасов и до 40% дизельного горючего. Причем делала это "тайно, через зарубежные фирмы-посредники".
Тайная схема помощи Киеву работала до июня 2022 года, то есть до ухода в отставку правительства премьер-министра Кирилла Петкова, а уже в начале декабря прошлого года новое, техническое болгарское правительство, официально одобрило прямые поставки вооружений Украине.
Петков и министр финансов Асен Васильев, уверен Хавич, поступили таким образом, чтобы попробоваться на роль "лучших и любимых жен Запада", что "при учете марионеточного статуса Болгарии на какое-то время может сработать".