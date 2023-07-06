https://ukraina.ru/20230706/1047847457.html

Европа готова к переговорам, а Зеленский занял крайнюю позицию - Лукашенко

Европа готова к переговорам, а Зеленский занял крайнюю позицию - Лукашенко - 06.07.2023 Украина.ру

Европа готова к переговорам, а Зеленский занял крайнюю позицию - Лукашенко

В Европе готовы к переговорам по Украине, а президент Украины Владимир Зеленский занимает крайнюю позицию – воевать до полного возврата территорий, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщили корреспонденты БЕЛТА

2023-07-06T13:51

2023-07-06T13:51

2023-07-06T13:51

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владимир зеленский

лукашенко

переговоры

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что пока ещё есть возможность договориться по Украине, однако президент Украины Владимир Зеленский занимает крайнюю позицию.Даже если контрнаступление закончится для Украины неудачно, отметил Лукашенко, это тоже результат: "Тогда надо идти на переговоры. И Европа с этим согласилась. Все сфокусировано на контрнаступлении".Для Белоруссии и России абсолютно неприемлема возможность захвата западных территорий Украины со стороны Польши или других стран Запада. "Это очень опасный путь эскалации конфликта в Украине - если у них появится желание вторгнуться на территорию Украины и отвоевать "исторические" территории. Для нас это неприемлемо", подчеркнул белорусский лидер.Александр Лукашенко напомнил, что первые три раунда переговоров прошли на территории Белоруссии, но сейчас переговорный процесс зашёл в тупик.Россия неоднократно заявляла о своей готовности к переговорам, однако осенью прошлого года Владимир Зеленский на законодательном уровне ввёл запрет на них.Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ukraina.ru/20230629/1047662986.html

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новости, белоруссия, украина, сша, европа, франция, россия (рф), владимир зеленский, лукашенко, переговоры