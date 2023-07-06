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Европа готова к переговорам, а Зеленский занял крайнюю позицию - Лукашенко
Европа готова к переговорам, а Зеленский занял крайнюю позицию - Лукашенко - 06.07.2023 Украина.ру
Европа готова к переговорам, а Зеленский занял крайнюю позицию - Лукашенко
В Европе готовы к переговорам по Украине, а президент Украины Владимир Зеленский занимает крайнюю позицию – воевать до полного возврата территорий, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщили корреспонденты БЕЛТА
2023-07-06T13:51
2023-07-06T13:51
2023-07-06T13:51
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что пока ещё есть возможность договориться по Украине, однако президент Украины Владимир Зеленский занимает крайнюю позицию.Даже если контрнаступление закончится для Украины неудачно, отметил Лукашенко, это тоже результат: "Тогда надо идти на переговоры. И Европа с этим согласилась. Все сфокусировано на контрнаступлении".Для Белоруссии и России абсолютно неприемлема возможность захвата западных территорий Украины со стороны Польши или других стран Запада. "Это очень опасный путь эскалации конфликта в Украине - если у них появится желание вторгнуться на территорию Украины и отвоевать "исторические" территории. Для нас это неприемлемо", подчеркнул белорусский лидер.Александр Лукашенко напомнил, что первые три раунда переговоров прошли на территории Белоруссии, но сейчас переговорный процесс зашёл в тупик.Россия неоднократно заявляла о своей готовности к переговорам, однако осенью прошлого года Владимир Зеленский на законодательном уровне ввёл запрет на них.Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ukraina.ru/20230629/1047662986.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, белоруссия, украина, сша, европа, франция, россия (рф), владимир зеленский, лукашенко, переговоры
Новости, Белоруссия, Украина, США, Европа, Франция, Россия (РФ), Владимир Зеленский, Лукашенко, переговоры
Европа готова к переговорам, а Зеленский занял крайнюю позицию - Лукашенко
В Европе готовы к переговорам по Украине, а президент Украины Владимир Зеленский занимает крайнюю позицию – воевать до полного возврата территорий, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщили корреспонденты БЕЛТА
Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что пока ещё есть возможность договориться по Украине, однако президент Украины Владимир Зеленский занимает крайнюю позицию.
"Позиция Запада такова: Европа готова к тому, чтобы вести сейчас переговоры, в том числе Франция. Может быть, прежде всего Франция. Зеленский занимает крайнюю позицию - "воевать, пока не освободим территории, если даже до последнего украинца". США занимают промежуточную позицию. Они будут готовы к переговорам после контрнаступления", - заявил Лукашенко.
Даже если контрнаступление закончится для Украины неудачно, отметил Лукашенко, это тоже результат: "Тогда надо идти на переговоры. И Европа с этим согласилась. Все сфокусировано на контрнаступлении".
Для Белоруссии и России абсолютно неприемлема возможность захвата западных территорий Украины со стороны Польши или других стран Запада. "Это очень опасный путь эскалации конфликта в Украине - если у них появится желание вторгнуться на территорию Украины и отвоевать "исторические" территории. Для нас это неприемлемо", подчеркнул белорусский лидер.
Александр Лукашенко напомнил, что первые три раунда переговоров прошли на территории Белоруссии, но сейчас переговорный процесс зашёл в тупик.
Россия неоднократно заявляла о своей готовности к переговорам, однако осенью прошлого года Владимир Зеленский на законодательном уровне ввёл запрет на них.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.
Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.