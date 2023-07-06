https://ukraina.ru/20230706/1047845650.html

В Киево-Печерской оставят места только для монахов, судьба святых мощей неизвестна

В Киево-Печерской оставят места только для монахов, судьба святых мощей неизвестна - 06.07.2023 Украина.ру

В Киево-Печерской оставят места только для монахов, судьба святых мощей неизвестна

Комиссия национального заповедника оставит Киево-Печерской Лавре только места для компактного проживания монахов. Об этом заявил и.о. директора заповедника Максим Остапенко

2023-07-06T13:38

2023-07-06T13:38

2023-07-06T13:38

новости

киево-печерская лавра

упц

пцу

монахи

заповедник

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Комиссия национального заповедника "Киево-Печерская лавра" опечатает все помещения лавры, кроме тех, которые необходимы для "компактного проживания монахов", сообщил Остапенко. При этом он не уточнил, будут ли опечатаны пещеры, где покоятся мощи святых.В присутствии полиции комиссия заповедника "Киево-Печерская лавра" осмотрела три корпуса. Члены комиссии убедились в том, что там нет посторонних и они не используются для проживания или религиозных нужд. После чего корпуса были опечатаны.Комиссия продолжит осматривать объекты, которые не служат для компактного проживания монахов - пещеры, где проводят религиозные обряды и хранят мощи святых. Ранее адвокат Никита Чекман, представляющий интересы монастыря, сообщил, что представители государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" в сопровождении полиции без законных оснований проникли в 70-й корпус Лавры. Юристы Лавры настаивают на том, что в выселении монахов, безосновательном опечатывании и ограничении доступа в помещения содержатся признаки уголовного правонарушения.Россия разбирается с информацией о том, что во французский музей Лувр доставили с Украины несколько знаковых икон, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.При этом в ЮНЕСКО не подтвердили заявление о договоренности с украинскими властями о вывозе реликвий из Киево-Печерской лавры в страны Европы. В пресс-службе организации заявили, что ЮНЕСКО "не участвует в этой эвакуации, вследствие чего не может дать комментариев на эту тему или подтвердить сам факт".Киевский режим организовал масштабную волну гонений на каноническую УПЦ. Власти разных регионов Украины запретили ее деятельность, а в Раду внесли законопроект о фактическом запрете УПЦ.Служба безопасности Украины открывает уголовные дела против духовенства, проводит обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

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новости, киево-печерская лавра, упц, пцу, монахи, заповедник