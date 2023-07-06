https://ukraina.ru/20230706/1047843171.html

В ожидании ядерной катастрофы и под террором националистов. Как живет Херсон

В ожидании ядерной катастрофы и под террором националистов. Как живет Херсон - 06.07.2023 Украина.ру

В ожидании ядерной катастрофы и под террором националистов. Как живет Херсон

Месяц назад подконтрольный Киеву город Херсон затопило после подрыва ВСУ дамбы Каховской ГЭС. А в среду, 5 июля, жители проснулись с благодарностью за то, что... Украина.ру, 06.07.2023

2023-07-06T12:29

2023-07-06T12:29

2023-07-06T12:29

эксклюзив

сбу

херсон

украина

ато

запорожская аэс

потоп

затопления

националисты

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Месяц назад подконтрольный Киеву город Херсон затопило после подрыва ВСУ дамбы Каховской ГЭС. А в среду, 5 июля, жители проснулись с благодарностью за то, что не было подрыва ЗАЭСК такому повороту событий их готовили всю предыдущую неделю. Ветер в эти дни дует как раз от Запорожья в сторону Херсона, Мелитополя и Крыма, поэтому в случае радиационного заражения первыми могли бы пострадать именно жители этих регионов.И хотя пока ничего страшного не произошло, жителей просят не расслабляться. Саммит НАТО еще не прошел, провокации еще возможны.Жителям советуют запастись водой и скотчем (заклеивать и затыкать щели в жилишах).Местные власти Херсона еще 4 июля в экстренном порядке мобилизовали работников коммунальных предприятий на уборку мусора, которого по городу изрядно скопилось после затопления."Просьба прибрать весь мусор, который теоретически может разнести ветер. Потому что если радиоактивная пыль попадет на мусор, а потом его по городу растянут собаки или ветер, отмыть город от радиации будет невозможно. Также прошу граждан прибирать возле себя", – с таким обращением утром 5 июля выступил заместитель городского главы Сергей Орехов.Тем временем город до сих пор не оправился от последствий июньского наводнения. Днепровская вода ушла с улиц, но застоялась в подтопленных домах, делая их пока непригодными для проживания.Испорчено также большинство имущества в затопленных ранее районах. В прошлом году тысячи жителей Херсона ушли вместе с российскими войсками, но остающимся соседям они оставили свои пожитки в надежде на возвращение города под контроль РФ.У 70-летнего жителя Херсона Валерия Швыдкого большая вода уничтожила двор родительского дома, все вокруг покрыто илом. От сада остались только воспоминания. В само здание пока зайти невозможно.Напором воды вход перекрыло мебелью и вещами. В комнатах до сих пор стоит вода."На окнах у меня щиты стояли. Это я окна защищал от взрывов. Но их с окон сорвало, когда пошел поток воды. Я просто вовремя успел. Если бы не ушел, так бы и…. А так хотя бы у меня собака и кошка остались целы. И немного вещей в рюкзаке", — рассказывает мужчина в интервью украинским СМИ.Подтопленные дома требуют капитального ремонта, но Украина пока только обещает после прохождения всех бюрократических процедур выдать всего лишь 5 тысяч гривен (около 10 000 рублей) одноразовой помощи, чего при нынешних ценах не хватит даже на ремонт дворового туалета.Местные власти обещают в будущем помощь от ООН, но пока призывают ориентироваться на собственные силы и заниматься в интернете "фандрайзингом" – сбором средств среди иностранцев на помощь на восстановления жилья.Очевидно, 70-летний Валерий Швыдкой вряд ли сможет так наскрести денег на ремонт дома.В результате затопления Херсонская область потеряла и значительную часть своего сельскохозяйственного потенциала – большая часть полей заминирована, пострадала от наводнения или утратила возможность орошения.Сейчас овощи и фрукты в регион везут из Одессы и Николаева, что сказывается на конечной цене."Цены на овощи выросли в три-четыре раза. О фруктах даже говорить не хочу, потому что цены сумасшедшие. Я не могу себе позволить почти ничего купить. Вот взяла лишь полкило черешни и полкило абрикос. Сына комиссовали – для него и беру", – говорит посетительница херсонского рынка Жанна Гринблат.Помимо затопления, угрозы радиационного заражения и высоких цен на продукты, оставшиеся в городе жители Херсона, сталкиваются с террором националистов.На днях на правобережье Херсонской области была задержана банда украинских националистов, которая с прошлого года занималась похищениями, избиениями и рэкетом, обвиняя местных жителей в сотрудничестве с россиянами.Члены банды были преимущественно из территориальной обороны Николаева. Свое подразделение они назвали именем древнеегипетского бога смерти Анубиса. На их шевронах была также надпись "Движение ветеранов".Они активно вели страницы в соцсетях, собирая пожертвования на амуницию и гуманитарную помощь якобы для жителей "деокупированных сел". Командиром группировки значился бывший предприниматель из Николаева Игорь Марковский.Представлялись они зачастую сотрудниками украинской военной разведки или контрразведки, на этом основании проводили незаконные обыски и отбирали имущество гражданских лиц. Против группы было возбуждено уголовное дело по чистой случайности – одна из их жертв выжила буквально чудом.Судя по опубликованным материалам дела, житель села Станислав Херсонской области в прошлом году выехал из своего села через территорию РФ в Польшу, где и проживал до мая текущего года. Затем ему позвонили из его села, сообщив, что его считают "коллаборационистом".Мужчина слишком понадеялся на адекватность украинских служб и в мае вернулся в родное село, чтобы заявить о своей невиновности.3 мая он сам явился в местное отделение СБУ, где и рассказал, что просто выехал в Польшу в прошлом году. И уже 5 мая к нему домой наведались неизвестные люди в форме с оружием, которые держали его под стражей в течение трех дней в доме соседнего села.Впоследствии появился и их командир, который требовал написать заявление о сотрудничестве с россиянами и "сдаче" им участников АТО. Там его держали под такой стражей до 8 мая, а затем отпустили.Однако через два дня, 10 мая люди в камуфляжной одежде снова приехали за ним, сказав, что его хочет видеть их командир. По пути его вывели из автомобиля, ударили сзади дважды прикладом в область шеи, от чего он упал на колени. Затем двое вооруженных лиц сбросили его в яму. В яму еще один участник группы бросил гранату.После взрыва потерпевший выжил и просил остановиться, но в яму бросили еще одну гранату. После очередного взрыва он остался в сознании, несмотря на травмы, и решил притвориться мертвым. Когда похитители уехали, мужчина выбрался, прополз несколько десятков метров, пока его не нашли гражданские, доставившие раненого в больницу.То, что человек выжил после такой казни двумя гранатами – очень редкий случай. И это говорит о том, что другие жертвы националистов, оказавшиеся в таких же ямах, уже не могут давать показания.Следует также обратить внимание на тот факт, что обвиняются только члены группировки "Анубис", но неприятности у потерпевшего начались сразу же после того как он сам явился оправдываться в местное отделение СБУ, что может говорить об их сотрудничестве со спецслужбами.

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https://ukraina.ru/20230619/1047380222.html

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp

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эксклюзив, сбу, херсон, украина, ато, запорожская аэс, потоп, затопления, националисты