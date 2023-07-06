https://ukraina.ru/20230706/1047841663.html

"Блудница Запада". Американский ветеран точно охарактеризовал Украину

"Блудница Запада". Американский ветеран точно охарактеризовал Украину - 06.07.2023 Украина.ру

"Блудница Запада". Американский ветеран точно охарактеризовал Украину

Американский ветеран Ноктис Дрейвен грубо охарактеризовал Украину и её руководство. Об этом он написал на своей странице в Twitter

2023-07-06T11:49

2023-07-06T11:49

2023-07-06T11:49

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Президент Украины Владимир Зеленский все больше доказывает, что Украина является блудницей Запада, считает Дрейвен. Он добавил, что в обмен на деньги Украина соглашается на все его условия.Так американец прокомментировал заявление Зеленского о телефонном разговоре с президентом Гвинеи-Бисау Умару Эмбало.Дрейвен выразил сожаление в связи с тем, что Украина докатилась до такого состояния, и считает, что единственным выходом для нее является Россия. Украина должна молиться, чтобы Россия поскорее ее освободила. Она нуждается в спасении не только от Запада, но и от самой себя.Ранее американский ветеран написал, что Владимир Зеленский покушается на День независимости США, используя его как повод в очередной раз попросить денег. Однако Украина не является союзником США, а американцы не поддерживают киевский режим. 5 июня президент Гвинеи-Бисау, председатель Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) Умару Сисоку Эмбало сообщил, что провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским и пообещал посетить Украину.Из-за провала контрнаступления ВСУ Владимир Зеленский готов пойти на отчаянный поступок и атаковать Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Такое заявление 5 июля сделал бывший агент ЦРУ Фил Джиральди.Экс-агент ЦРУ добавил, что Зеленский "отчаянно хочет" прямого участия Североатлантического альянса в конфликте против России, и ради этой цели он готов даже на атаку на атомный объект.Однако, уверен Джиральди, в этом случае Зеленского могут попросту устранить, чтобы избежать ядерной катастрофы.

https://ukraina.ru/20230706/1047836731.html

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новости, владимир зеленский, зарубежье, украина, ветеран, сша