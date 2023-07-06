"Блудница Запада". Американский ветеран точно охарактеризовал Украину
© AP / Gemunu Amarasingheдевушка украинка флаг украины с кровь отпечатки руки противогазы перед Белым Домом в Вашингтоне
© AP / Gemunu Amarasinghe
Американский ветеран Ноктис Дрейвен грубо охарактеризовал Украину и её руководство. Об этом он написал на своей странице в Twitter
Президент Украины Владимир Зеленский все больше доказывает, что Украина является блудницей Запада, считает Дрейвен. Он добавил, что в обмен на деньги Украина соглашается на все его условия.
Так американец прокомментировал заявление Зеленского о телефонном разговоре с президентом Гвинеи-Бисау Умару Эмбало.
"Парень просто ходит кругами и собирает деньги <…>. Это еще больше доказывает, что Украина – блудница Запада", — написал Дрейвен, использовав при этом более резкое выражение.
Дрейвен выразил сожаление в связи с тем, что Украина докатилась до такого состояния, и считает, что единственным выходом для нее является Россия. Украина должна молиться, чтобы Россия поскорее ее освободила. Она нуждается в спасении не только от Запада, но и от самой себя.
Ранее американский ветеран написал, что Владимир Зеленский покушается на День независимости США, используя его как повод в очередной раз попросить денег. Однако Украина не является союзником США, а американцы не поддерживают киевский режим.
"Человек, который не знает стыда... Зеленский покушается на 4 июля, чтобы подлизываться и умолять о дополнительной поддержке", — написал Дрейвен.
5 июня президент Гвинеи-Бисау, председатель Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) Умару Сисоку Эмбало сообщил, что провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским и пообещал посетить Украину.
Из-за провала контрнаступления ВСУ Владимир Зеленский готов пойти на отчаянный поступок и атаковать Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Такое заявление 5 июля сделал бывший агент ЦРУ Фил Джиральди.
Экс-агент ЦРУ добавил, что Зеленский "отчаянно хочет" прямого участия Североатлантического альянса в конфликте против России, и ради этой цели он готов даже на атаку на атомный объект.
Однако, уверен Джиральди, в этом случае Зеленского могут попросту устранить, чтобы избежать ядерной катастрофы.
09:53Экс-агент ЦРУ назвал следующий отчаянный шаг ЗеленскогоИз-за провала контрнаступления ВСУ Владимир Зеленский готов пойти на отчаянный поступок и атаковать Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Такое заявление в интервью YouTube-каналу Judging Freedom 5 июля сделал бывший агент ЦРУ Фил Джиральди