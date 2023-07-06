"Блудница Запада". Американский ветеран точно охарактеризовал Украину - 06.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230706/1047841663.html
"Блудница Запада". Американский ветеран точно охарактеризовал Украину
"Блудница Запада". Американский ветеран точно охарактеризовал Украину - 06.07.2023 Украина.ру
"Блудница Запада". Американский ветеран точно охарактеризовал Украину
Американский ветеран Ноктис Дрейвен грубо охарактеризовал Украину и её руководство. Об этом он написал на своей странице в Twitter
2023-07-06T11:49
2023-07-06T11:49
новости
владимир зеленский
зарубежье
украина
ветеран
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103390/90/1033909076_0:0:5908:3323_1920x0_80_0_0_63a9311c88749b6dbfec68ba3f5aa507.jpg
Президент Украины Владимир Зеленский все больше доказывает, что Украина является блудницей Запада, считает Дрейвен. Он добавил, что в обмен на деньги Украина соглашается на все его условия.Так американец прокомментировал заявление Зеленского о телефонном разговоре с президентом Гвинеи-Бисау Умару Эмбало.Дрейвен выразил сожаление в связи с тем, что Украина докатилась до такого состояния, и считает, что единственным выходом для нее является Россия. Украина должна молиться, чтобы Россия поскорее ее освободила. Она нуждается в спасении не только от Запада, но и от самой себя.Ранее американский ветеран написал, что Владимир Зеленский покушается на День независимости США, используя его как повод в очередной раз попросить денег. Однако Украина не является союзником США, а американцы не поддерживают киевский режим. 5 июня президент Гвинеи-Бисау, председатель Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) Умару Сисоку Эмбало сообщил, что провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским и пообещал посетить Украину.Из-за провала контрнаступления ВСУ Владимир Зеленский готов пойти на отчаянный поступок и атаковать Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Такое заявление 5 июля сделал бывший агент ЦРУ Фил Джиральди.Экс-агент ЦРУ добавил, что Зеленский "отчаянно хочет" прямого участия Североатлантического альянса в конфликте против России, и ради этой цели он готов даже на атаку на атомный объект.Однако, уверен Джиральди, в этом случае Зеленского могут попросту устранить, чтобы избежать ядерной катастрофы.
https://ukraina.ru/20230706/1047836731.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103390/90/1033909076_95:0:5200:3829_1920x0_80_0_0_6f2b57c529106be2e65992e478f5e8a3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, владимир зеленский, зарубежье, украина, ветеран, сша
Новости, Владимир Зеленский, Зарубежье, Украина, ветеран, США

"Блудница Запада". Американский ветеран точно охарактеризовал Украину

11:49 06.07.2023
 
© AP / Gemunu Amarasingheдевушка украинка флаг украины с кровь отпечатки руки противогазы перед Белым Домом в Вашингтоне
девушка украинка флаг украины с кровь отпечатки руки противогазы перед Белым Домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© AP / Gemunu Amarasinghe
Читать в
Американский ветеран Ноктис Дрейвен грубо охарактеризовал Украину и её руководство. Об этом он написал на своей странице в Twitter
Президент Украины Владимир Зеленский все больше доказывает, что Украина является блудницей Запада, считает Дрейвен. Он добавил, что в обмен на деньги Украина соглашается на все его условия.
Так американец прокомментировал заявление Зеленского о телефонном разговоре с президентом Гвинеи-Бисау Умару Эмбало.
"Парень просто ходит кругами и собирает деньги <…>. Это еще больше доказывает, что Украина – блудница Запада", — написал Дрейвен, использовав при этом более резкое выражение.
Дрейвен выразил сожаление в связи с тем, что Украина докатилась до такого состояния, и считает, что единственным выходом для нее является Россия. Украина должна молиться, чтобы Россия поскорее ее освободила. Она нуждается в спасении не только от Запада, но и от самой себя.
Ранее американский ветеран написал, что Владимир Зеленский покушается на День независимости США, используя его как повод в очередной раз попросить денег. Однако Украина не является союзником США, а американцы не поддерживают киевский режим.
"Человек, который не знает стыда... Зеленский покушается на 4 июля, чтобы подлизываться и умолять о дополнительной поддержке", — написал Дрейвен.
5 июня президент Гвинеи-Бисау, председатель Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) Умару Сисоку Эмбало сообщил, что провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским и пообещал посетить Украину.
Из-за провала контрнаступления ВСУ Владимир Зеленский готов пойти на отчаянный поступок и атаковать Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Такое заявление 5 июля сделал бывший агент ЦРУ Фил Джиральди.
Экс-агент ЦРУ добавил, что Зеленский "отчаянно хочет" прямого участия Североатлантического альянса в конфликте против России, и ради этой цели он готов даже на атаку на атомный объект.
Однако, уверен Джиральди, в этом случае Зеленского могут попросту устранить, чтобы избежать ядерной катастрофы.
Зеленский
09:53
Экс-агент ЦРУ назвал следующий отчаянный шаг ЗеленскогоИз-за провала контрнаступления ВСУ Владимир Зеленский готов пойти на отчаянный поступок и атаковать Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Такое заявление в интервью YouTube-каналу Judging Freedom 5 июля сделал бывший агент ЦРУ Фил Джиральди
 
НовостиВладимир ЗеленскийЗарубежьеУкраинаветеранСША
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:40Украинский военнопленный рассказал, как натовские инструкторы учат убивать русских
12:40"Украина – идеальный полигон для испытаний западного оружия". Эксперты об откровениях Резникова
12:29В ожидании ядерной катастрофы и под террором националистов. Как живет Херсон
11:50Зеленский осознал невозможность победы в конфликте с Россией — Лукашенко
11:49"Блудница Запада". Американский ветеран точно охарактеризовал Украину
11:43Лукьянов о грузинской мечте, расширении НАТО и исторических аналогиях СВО. Видео
11:42Лукашенко назвал условие размещения группы "Вагнер" в Белоруссии
11:27Турция не одобрит вступление Швеции в НАТО на ближайшем саммите - СМИ
11:26Лукашенко рассказал о местоположении главы ЧВК "Вагнер"
11:25"Они давно не воевали". Военный эксперт о хорошем выборе для ЧВК "Вагнер"
11:15На позициях украинских нацистов нашли БДСМ-игрушки
10:52Ростех представит новый штурмовой бронежилет "Оберег" для Росгвардии
10:46Пушилин рассказал об огромных потерях в украинской армии
10:45Трамп сыграл важную роль в вооружении Украины - бывший премьер Британии
10:42Швеция не хочет быть членом НАТО, её подталкивают США – СМИ
10:25Буданов ответил на вопрос о причастности ГУР к подрыву "Северных потоков" и убийствам в России
10:23Смерть неонациста. Кого по-настоящему боится президент Украины Зеленский
10:22Заповедник "Хомутовская степь": дикие лошади, половецкие бабы и трое не вернувшихся с СВО
10:14Нацисты, готовившие теракт по заданию СБУ, оказали сопротивление при задержании в Тюменской области
10:10Украину ждёт "план "Б", наподобие исхода американцев из Афганистана - Шеремет
Лента новостейМолния