На позициях украинских нацистов нашли БДСМ-игрушки - 06.07.2023 Украина.ру
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На позициях украинских нацистов нашли БДСМ-игрушки
На позициях украинских нацистов нашли БДСМ-игрушки - 06.07.2023 Украина.ру
На позициях украинских нацистов нашли БДСМ-игрушки
На позициях вооруженных сил Украины (ВСУ) обнаружили игрушки, предназначенные для БДМС-игр представителей ЛГБТ. Об этом 6 июля сообщил корреспондент телеканал "Звезда" Игорь Лапик
2023-07-06T11:15
2023-07-06T11:19
новости
бдсм
лгбт
украина
огневые позиции
военные позиции
всу
нацисты
игрушки
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К слову, на днях британская газета The Telegraph выпустила статью под заголовком "Борьба с Россией - это борьба ЛГБТ за свои права". В тексте этой публикации было сказано, что за Украину уже воюет порядка 50 ЛГБТ-солдат и все они мечтают последовать примеру Эстонии, первой на постсоветском пространстве легализовавшей однополые бракиВ марте 2021 года в СМИ появились сообщения о том, что вооруженные силы Украины набирают подразделение из представителей ЛГБТ, а в конце мая прошлого года стало известно, что батальон, сформированный из представителей секс-меньшинств, пополнил ряды украинских военных. В сети появлялись даже их нашивки с изображением единорога.В начале июня текущего года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал Украину виновной в нарушении Европейской конвенции в части запрета дискриминации и права на личную и семейную жизнь и обязал Киев признать однополые пары.Законопроект о гражданских партнерствах был зарегистрирован в Верховной Раде в марте 2023 года. Комитеты молодежи и спорта, европейской интеграции и цифровой трансформации поддержали инициативу, а вот в Министерстве обороны законопроект подвергли критике. Там отметили, что не обладают информацией о "тысячах военнослужащих, которые не могут официально оформить отношения с однополыми партнерами".После этого – 28 марта 2023 года – на сайте президента Украины появилась петиция, призывающая разрешить однополым парам регистрировать свои отношения. В частности, в тексте обращения указывалось, что проблема в последнее время особенно обострилась в связи с существованием однополых пар среди военных.
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новости, бдсм, лгбт, украина, огневые позиции, военные позиции, всу, нацисты, игрушки
Новости, БДСМ, ЛГБТ, Украина, огневые позиции, военные позиции, ВСУ, нацисты, игрушки

На позициях украинских нацистов нашли БДСМ-игрушки

11:15 06.07.2023 (обновлено: 11:19 06.07.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРоссийская артиллерия уничтожила на Запорожском направлении украинскую САУ
Российская артиллерия уничтожила на Запорожском направлении украинскую САУ - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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На позициях вооруженных сил Украины (ВСУ) обнаружили игрушки, предназначенные для БДМС-игр представителей ЛГБТ. Об этом 6 июля сообщил корреспондент телеканал "Звезда" Игорь Лапик
"Остается только догадываться, для чего украинским боевикам подобный предмет во время боевых действий и войдут ли аналогичные "игрушки" в очередной пакет военной помощи от Запада", - говорится в публикации издания.
К слову, на днях британская газета The Telegraph выпустила статью под заголовком "Борьба с Россией - это борьба ЛГБТ за свои права". В тексте этой публикации было сказано, что за Украину уже воюет порядка 50 ЛГБТ-солдат и все они мечтают последовать примеру Эстонии, первой на постсоветском пространстве легализовавшей однополые браки
В марте 2021 года в СМИ появились сообщения о том, что вооруженные силы Украины набирают подразделение из представителей ЛГБТ, а в конце мая прошлого года стало известно, что батальон, сформированный из представителей секс-меньшинств, пополнил ряды украинских военных. В сети появлялись даже их нашивки с изображением единорога.
3 июля, 14:28
"Борьба с Россией - это борьба ЛГБТ за свои права": Telegraph пересчитала "единорогов", воюющих за ВСУ"Борьба с Россией - это борьба ЛГБТ за свои права". С таким лозунгом вышла новая статья у британской газеты The Telegraph. В публикации отмечается, что за Украину уже воюет порядка 50 ЛГБТ-солдат и все они мечтают последовать примеру Эстонии, первой на постсоветском пространстве легализовавшей однополые браки
В начале июня текущего года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал Украину виновной в нарушении Европейской конвенции в части запрета дискриминации и права на личную и семейную жизнь и обязал Киев признать однополые пары.
Законопроект о гражданских партнерствах был зарегистрирован в Верховной Раде в марте 2023 года. Комитеты молодежи и спорта, европейской интеграции и цифровой трансформации поддержали инициативу, а вот в Министерстве обороны законопроект подвергли критике. Там отметили, что не обладают информацией о "тысячах военнослужащих, которые не могут официально оформить отношения с однополыми партнерами".
После этого – 28 марта 2023 года – на сайте президента Украины появилась петиция, призывающая разрешить однополым парам регистрировать свои отношения. В частности, в тексте обращения указывалось, что проблема в последнее время особенно обострилась в связи с существованием однополых пар среди военных.
 
НовостиБДСМЛГБТУкраинаогневые позициивоенные позицииВСУнацистыигрушки
 
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