https://ukraina.ru/20230706/1047841139.html

На позициях украинских нацистов нашли БДСМ-игрушки

На позициях украинских нацистов нашли БДСМ-игрушки - 06.07.2023 Украина.ру

На позициях украинских нацистов нашли БДСМ-игрушки

На позициях вооруженных сил Украины (ВСУ) обнаружили игрушки, предназначенные для БДМС-игр представителей ЛГБТ. Об этом 6 июля сообщил корреспондент телеканал "Звезда" Игорь Лапик

2023-07-06T11:15

2023-07-06T11:15

2023-07-06T11:19

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К слову, на днях британская газета The Telegraph выпустила статью под заголовком "Борьба с Россией - это борьба ЛГБТ за свои права". В тексте этой публикации было сказано, что за Украину уже воюет порядка 50 ЛГБТ-солдат и все они мечтают последовать примеру Эстонии, первой на постсоветском пространстве легализовавшей однополые бракиВ марте 2021 года в СМИ появились сообщения о том, что вооруженные силы Украины набирают подразделение из представителей ЛГБТ, а в конце мая прошлого года стало известно, что батальон, сформированный из представителей секс-меньшинств, пополнил ряды украинских военных. В сети появлялись даже их нашивки с изображением единорога.В начале июня текущего года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал Украину виновной в нарушении Европейской конвенции в части запрета дискриминации и права на личную и семейную жизнь и обязал Киев признать однополые пары.Законопроект о гражданских партнерствах был зарегистрирован в Верховной Раде в марте 2023 года. Комитеты молодежи и спорта, европейской интеграции и цифровой трансформации поддержали инициативу, а вот в Министерстве обороны законопроект подвергли критике. Там отметили, что не обладают информацией о "тысячах военнослужащих, которые не могут официально оформить отношения с однополыми партнерами".После этого – 28 марта 2023 года – на сайте президента Украины появилась петиция, призывающая разрешить однополым парам регистрировать свои отношения. В частности, в тексте обращения указывалось, что проблема в последнее время особенно обострилась в связи с существованием однополых пар среди военных.

https://ukraina.ru/20230703/1047767427.html

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новости, бдсм, лгбт, украина, огневые позиции, военные позиции, всу, нацисты, игрушки