Лукашенко рассказал о местоположении главы ЧВК "Вагнер" - 06.07.2023 Украина.ру
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Лукашенко рассказал о местоположении главы ЧВК "Вагнер"
Лукашенко рассказал о местоположении главы ЧВК "Вагнер" - 06.07.2023 Украина.ру
Лукашенко рассказал о местоположении главы ЧВК "Вагнер"
Главы частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгения Пригожина нет в Белоруссии, он находится в Петербурге. Об этом заявил 6 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает телеграм-канал "Пул Первого"
2023-07-06T11:26
2023-07-06T11:26
пригожин
лукашенко
белоруссия
петербург
новости
чвк "вагнер"
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"Что касается Евгения Пригожина, он находится в Питере… Где он сегодня утром? Может, с утра в Москву поехал…", - предположил белорусский лидер.Он добавил, что по его информации, бойцы ЧВК "Вагнер" находятся в своих лагерях.Вместе с тем, он не видит рисков для Белоруссии, если бойцы ЧВК будут размещены в стране.В конце июня глава группы "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ракетных ударах по полевым лагерям. В ведомстве информацию опровергли. Утром 24 июня часть "вагнеровцев" объявила о начале вооруженного мятежа. Ситуация разрешилась к вечеру того же дня, когда Лукашенко провел переговоры с Пригожиным. Лидер "Вагнеров" согласился отступить.Президент России Владимир Путин сделал обращение, в котором в том числе предложил бойцам группы "Вагнер" подписать контракты с Министерством обороны РФ.На следующий день дело о попытке мятежа было закрыто, а Пригожин уехал в Белоруссию.
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пригожин, лукашенко, белоруссия, петербург, новости, чвк "вагнер"
Пригожин, Лукашенко, Белоруссия, Петербург, Новости, ЧВК "Вагнер"

Лукашенко рассказал о местоположении главы ЧВК "Вагнер"

11:26 06.07.2023
 
© РИА Новости . Елена Копылова / Перейти в фотобанкЕвгений Пригожин
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости . Елена Копылова
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Читать в
Главы частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгения Пригожина нет в Белоруссии, он находится в Петербурге. Об этом заявил 6 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает телеграм-канал "Пул Первого"
"Что касается Евгения Пригожина, он находится в Питере… Где он сегодня утром? Может, с утра в Москву поехал…", - предположил белорусский лидер.
Он добавил, что по его информации, бойцы ЧВК "Вагнер" находятся в своих лагерях.

"В постоянных лагерях, где они находились после вывода с фронта на восстановление", - объяснил Лукашенко.

Вместе с тем, он не видит рисков для Белоруссии, если бойцы ЧВК будут размещены в стране.
В конце июня глава группы "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ракетных ударах по полевым лагерям. В ведомстве информацию опровергли. Утром 24 июня часть "вагнеровцев" объявила о начале вооруженного мятежа. Ситуация разрешилась к вечеру того же дня, когда Лукашенко провел переговоры с Пригожиным. Лидер "Вагнеров" согласился отступить.
Президент России Владимир Путин сделал обращение, в котором в том числе предложил бойцам группы "Вагнер" подписать контракты с Министерством обороны РФ.
На следующий день дело о попытке мятежа было закрыто, а Пригожин уехал в Белоруссию.
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
4 июля, 13:59
Пригожину вернули 10 миллиардов рублей, найденные при обыскахОснователю группы "Вагнер" Евгению Пригожину вернули 10 миллиардов рублей, которые силовики нашли при обысках в санкт-петербургском офисе компании. Об этом 4 июля сообщила "Фонтанка", а по данным 78.ru, ЧВК вернули и технику, также изъятую во время следственных действий
 
ПригожинЛукашенкоБелоруссияПетербургНовостиЧВК "Вагнер"
 
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