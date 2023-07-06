https://ukraina.ru/20230706/1047840490.html

Лукашенко рассказал о местоположении главы ЧВК "Вагнер"

Лукашенко рассказал о местоположении главы ЧВК "Вагнер" - 06.07.2023 Украина.ру

Лукашенко рассказал о местоположении главы ЧВК "Вагнер"

Главы частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгения Пригожина нет в Белоруссии, он находится в Петербурге. Об этом заявил 6 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает телеграм-канал "Пул Первого"

2023-07-06T11:26

2023-07-06T11:26

2023-07-06T11:26

пригожин

лукашенко

белоруссия

петербург

новости

чвк "вагнер"

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"Что касается Евгения Пригожина, он находится в Питере… Где он сегодня утром? Может, с утра в Москву поехал…", - предположил белорусский лидер.Он добавил, что по его информации, бойцы ЧВК "Вагнер" находятся в своих лагерях.Вместе с тем, он не видит рисков для Белоруссии, если бойцы ЧВК будут размещены в стране.В конце июня глава группы "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ракетных ударах по полевым лагерям. В ведомстве информацию опровергли. Утром 24 июня часть "вагнеровцев" объявила о начале вооруженного мятежа. Ситуация разрешилась к вечеру того же дня, когда Лукашенко провел переговоры с Пригожиным. Лидер "Вагнеров" согласился отступить.Президент России Владимир Путин сделал обращение, в котором в том числе предложил бойцам группы "Вагнер" подписать контракты с Министерством обороны РФ.На следующий день дело о попытке мятежа было закрыто, а Пригожин уехал в Белоруссию.

https://ukraina.ru/20230704/1047792082.html

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2023

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пригожин, лукашенко, белоруссия, петербург, новости, чвк "вагнер"