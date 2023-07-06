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Лукашенко рассказал о местоположении главы ЧВК "Вагнер"
Лукашенко рассказал о местоположении главы ЧВК "Вагнер" - 06.07.2023 Украина.ру
Лукашенко рассказал о местоположении главы ЧВК "Вагнер"
Главы частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгения Пригожина нет в Белоруссии, он находится в Петербурге. Об этом заявил 6 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает телеграм-канал "Пул Первого"
2023-07-06T11:26
2023-07-06T11:26
2023-07-06T11:26
пригожин
лукашенко
белоруссия
петербург
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чвк "вагнер"
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"Что касается Евгения Пригожина, он находится в Питере… Где он сегодня утром? Может, с утра в Москву поехал…", - предположил белорусский лидер.Он добавил, что по его информации, бойцы ЧВК "Вагнер" находятся в своих лагерях.Вместе с тем, он не видит рисков для Белоруссии, если бойцы ЧВК будут размещены в стране.В конце июня глава группы "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ракетных ударах по полевым лагерям. В ведомстве информацию опровергли. Утром 24 июня часть "вагнеровцев" объявила о начале вооруженного мятежа. Ситуация разрешилась к вечеру того же дня, когда Лукашенко провел переговоры с Пригожиным. Лидер "Вагнеров" согласился отступить.Президент России Владимир Путин сделал обращение, в котором в том числе предложил бойцам группы "Вагнер" подписать контракты с Министерством обороны РФ.На следующий день дело о попытке мятежа было закрыто, а Пригожин уехал в Белоруссию.
https://ukraina.ru/20230704/1047792082.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
пригожин, лукашенко, белоруссия, петербург, новости, чвк "вагнер"
Пригожин, Лукашенко, Белоруссия, Петербург, Новости, ЧВК "Вагнер"
Лукашенко рассказал о местоположении главы ЧВК "Вагнер"
Главы частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгения Пригожина нет в Белоруссии, он находится в Петербурге. Об этом заявил 6 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает телеграм-канал "Пул Первого"
"Что касается Евгения Пригожина, он находится в Питере… Где он сегодня утром? Может, с утра в Москву поехал…", - предположил белорусский лидер.
Он добавил, что по его информации, бойцы ЧВК "Вагнер" находятся в своих лагерях.
"В постоянных лагерях, где они находились после вывода с фронта на восстановление", - объяснил Лукашенко.
Вместе с тем, он не видит рисков для Белоруссии, если бойцы ЧВК будут размещены в стране.
В конце июня глава группы "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ракетных ударах по полевым лагерям. В ведомстве информацию опровергли. Утром 24 июня часть "вагнеровцев" объявила о начале вооруженного мятежа. Ситуация разрешилась к вечеру того же дня, когда Лукашенко провел переговоры с Пригожиным. Лидер "Вагнеров" согласился отступить.
Президент России Владимир Путин сделал обращение, в котором в том числе предложил бойцам группы "Вагнер" подписать контракты с Министерством обороны РФ.
На следующий день дело о попытке мятежа было закрыто, а Пригожин уехал в Белоруссию.