https://ukraina.ru/20230706/1047836584.html
Комиссия Минкульта опечатала резиденцию митрополита Онуфрия в Киево-Печерской лавре
Комиссия Минкульта опечатала резиденцию митрополита Онуфрия в Киево-Печерской лавре - 06.07.2023 Украина.ру
Комиссия Минкульта опечатала резиденцию митрополита Онуфрия в Киево-Печерской лавре
Корпус Киево-Печерской лавры, где находится резиденция предстоятеля канонической Украинской православной церкви митрополита Онуфрия, опечатали 6 июля. Об этом заявили в телеграм-канале УПЦ
2023-07-06T09:28
2023-07-06T09:28
2023-07-06T09:49
комиссия
лавра
упц
митрополит онуфрий
церковь
новости
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"Сегодня утром сломали замки и опечатали 70-й корпус, где находилась резиденция предстоятеля УПЦ. Полиция перекрыла проход по территории обители в нескольких местах и силой оттащила верующих от дверей корпуса 69", - сообщили в УПЦ.Юристы Лавры настаивают на том, что в выселении монахов, безосновательном опечатывании и ограничении доступа в помещения содержатся признаки уголовного правонарушения.Адвокат монастыря призвал правоохранительные органы не содействовать противоправным действиям заповедника "Киево-Печерская лавра".Ранее адвокат Никита Чекман, представляющий интересы монастыря, сообщил, что представители государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" в сопровождении полиции без законных оснований проникли в 70-й корпус Лавры. Как заявили в Союзе православных журналистов, комиссия министерства культуры Украины прибыла в Киево-Печерскую лавру, чтобы опечатать корпуса.Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления канонической УПЦ со стороны Минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть Лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко предложил монахам остаться в Лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ.Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по Лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан монастырем к заповеднику в Хозяйственный суд Киева.
https://ukraina.ru/20230704/1047785302.html
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комиссия, лавра, упц, митрополит онуфрий, церковь, новости
Комиссия Минкульта опечатала резиденцию митрополита Онуфрия в Киево-Печерской лавре
09:28 06.07.2023 (обновлено: 09:49 06.07.2023)
Корпус Киево-Печерской лавры, где находится резиденция предстоятеля канонической Украинской православной церкви митрополита Онуфрия, опечатали 6 июля. Об этом заявили в телеграм-канале УПЦ
"Сегодня утром сломали замки и опечатали 70-й корпус, где находилась резиденция предстоятеля УПЦ. Полиция перекрыла проход по территории обители в нескольких местах и силой оттащила верующих от дверей корпуса 69", - сообщили в УПЦ.
Юристы Лавры настаивают на том, что в выселении монахов, безосновательном опечатывании и ограничении доступа в помещения содержатся признаки уголовного правонарушения.
Адвокат монастыря призвал правоохранительные органы не содействовать противоправным действиям заповедника "Киево-Печерская лавра".
Ранее адвокат Никита Чекман, представляющий интересы монастыря, сообщил, что представители государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" в сопровождении полиции без законных оснований проникли в 70-й корпус Лавры. Как заявили в Союзе православных журналистов, комиссия министерства культуры Украины прибыла в Киево-Печерскую лавру, чтобы опечатать корпуса.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления канонической УПЦ со стороны Минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть Лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко предложил монахам остаться в Лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ.
Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по Лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан монастырем к заповеднику в Хозяйственный суд Киева.