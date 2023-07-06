"Приготовили успокоительное": Медведев пошутил о кокаине в Белом доме
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 5 июля прокомментировал в своем Twitter-аккаунте обнаружение кокаина в Белом доме
"В Белом доме обнаружили кокаин. Похоже, вместо F-16 киевскому малышу приготовили успокоительное", - написал Медведев.
На днях сотрудники Секретной службы США, которые проводили обход здания Белого дома, обнаружили белый порошок. После этого была объявлена эвакуация. Проведенная впоследствии экспертиза подтвердила, что порошок, найденный в западном крыле американской администрации, является кокаином.