"Приготовили успокоительное": Медведев пошутил о кокаине в Белом доме - 06.07.2023 Украина.ру
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"Приготовили успокоительное": Медведев пошутил о кокаине в Белом доме
"Приготовили успокоительное": Медведев пошутил о кокаине в Белом доме - 06.07.2023 Украина.ру
"Приготовили успокоительное": Медведев пошутил о кокаине в Белом доме
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 5 июля прокомментировал в своем Twitter-аккаунте обнаружение кокаина в Белом доме
2023-07-06T08:12
2023-07-06T08:12
кокаин
белый дом
сша
зарубежье
дмитрий медведев
новости
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"В Белом доме обнаружили кокаин. Похоже, вместо F-16 киевскому малышу приготовили успокоительное", - написал Медведев.На днях сотрудники Секретной службы США, которые проводили обход здания Белого дома, обнаружили белый порошок. После этого была объявлена эвакуация. Проведенная впоследствии экспертиза подтвердила, что порошок, найденный в западном крыле американской администрации, является кокаином.
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кокаин, белый дом, сша, зарубежье, дмитрий медведев, новости
кокаин, Белый дом, США, Зарубежье, Дмитрий Медведев, Новости

"Приготовили успокоительное": Медведев пошутил о кокаине в Белом доме

08:12 06.07.2023
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 5 июля прокомментировал в своем Twitter-аккаунте обнаружение кокаина в Белом доме
"В Белом доме обнаружили кокаин. Похоже, вместо F-16 киевскому малышу приготовили успокоительное", - написал Медведев.
На днях сотрудники Секретной службы США, которые проводили обход здания Белого дома, обнаружили белый порошок. После этого была объявлена эвакуация. Проведенная впоследствии экспертиза подтвердила, что порошок, найденный в западном крыле американской администрации, является кокаином.
- РИА Новости, 1920, 05.07.2023
Вчера, 16:01
Салют под кокаином. Почему в Америке отменяют день независимости4 июля в Киеве торжественно отпраздновали день независимости США, подсветив в цвета американского флага статуи "Родина-мать", которая была построена в советское время в память о победе в Великой Отечественной войне
 
кокаинБелый домСШАЗарубежьеДмитрий МедведевНовости
 
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