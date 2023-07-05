https://ukraina.ru/20230705/1047818274.html

CBS News: белый порошок, найденный в Белом доме, был оставлен в камере хранения

CBS News: белый порошок, найденный в Белом доме, был оставлен в камере хранения - 05.07.2023 Украина.ру

CBS News: белый порошок, найденный в Белом доме, был оставлен в камере хранения

Белый порошок, обнаруженный в Белом доме и оказавшийся предположительно кокаином, находился в камере хранения, сообщил телеканал CBS News

2023-07-05T14:53

2023-07-05T14:53

2023-07-05T14:53

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зарубежье

сша

белый дом

кокаин

джо байден

хантер байден

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Секретная служба США обнаружила белый порошок, предположительно кокаин, в шкафу, используемого сотрудниками и гостями Белого дома в качестве камеры хранения. Ранее представитель службы Энтони Гульельми отказался назвать конкретное место обнаружения порошка.Секретная служба США проведёт полную проверку того, как вещество попало в западное крыло, в том числе изучив камеры и входные журналы, чтобы определить, кто имел доступ к пространству.Подозрительный белый порошок был обнаружен вечером 2 июля сотрудниками Секретной службы США во время обхода здания Белого дома. По предварительным данным, порошок оказался кокаином. Президента Байдена не было в Белом доме в минувшие выходные, однако, как сообщала газета New York Post, незадолго до обнаружения порошка в Белом доме находился сын президента Хантер Байден, известный скандалами, связанными с коррупцией и наркотиками.

https://ukraina.ru/20230629/1047683888.html

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новости, зарубежье, сша, белый дом, кокаин, джо байден, хантер байден