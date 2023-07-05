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CBS News: белый порошок, найденный в Белом доме, был оставлен в камере хранения
CBS News: белый порошок, найденный в Белом доме, был оставлен в камере хранения - 05.07.2023 Украина.ру
CBS News: белый порошок, найденный в Белом доме, был оставлен в камере хранения
Белый порошок, обнаруженный в Белом доме и оказавшийся предположительно кокаином, находился в камере хранения, сообщил телеканал CBS News
2023-07-05T14:53
2023-07-05T14:53
2023-07-05T14:53
новости
зарубежье
сша
белый дом
кокаин
джо байден
хантер байден
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Секретная служба США обнаружила белый порошок, предположительно кокаин, в шкафу, используемого сотрудниками и гостями Белого дома в качестве камеры хранения. Ранее представитель службы Энтони Гульельми отказался назвать конкретное место обнаружения порошка.Секретная служба США проведёт полную проверку того, как вещество попало в западное крыло, в том числе изучив камеры и входные журналы, чтобы определить, кто имел доступ к пространству.Подозрительный белый порошок был обнаружен вечером 2 июля сотрудниками Секретной службы США во время обхода здания Белого дома. По предварительным данным, порошок оказался кокаином. Президента Байдена не было в Белом доме в минувшие выходные, однако, как сообщала газета New York Post, незадолго до обнаружения порошка в Белом доме находился сын президента Хантер Байден, известный скандалами, связанными с коррупцией и наркотиками.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, зарубежье, сша, белый дом, кокаин, джо байден, хантер байден
Новости, Зарубежье, США, Белый дом, кокаин, Джо Байден, Хантер Байден
CBS News: белый порошок, найденный в Белом доме, был оставлен в камере хранения
Белый порошок, обнаруженный в Белом доме и оказавшийся предположительно кокаином, находился в камере хранения, сообщил телеканал CBS News
Секретная служба США обнаружила белый порошок, предположительно кокаин, в шкафу, используемого сотрудниками и гостями Белого дома в качестве камеры хранения. Ранее представитель службы Энтони Гульельми отказался назвать конкретное место обнаружения порошка.
"Вещество было обнаружено в общей зоне западного крыла, где находится овальный кабинет и офисы некоторых помощников президента и вспомогательного персонала… Вещество было найдено в кладовом помещении в шкафу, который обычно используется сотрудниками и гостями Белого дома для того, чтобы оставлять там мобильные телефоны", - сообщил телеканал.
Секретная служба США проведёт полную проверку того, как вещество попало в западное крыло, в том числе изучив камеры и входные журналы, чтобы определить, кто имел доступ к пространству.
Подозрительный белый порошок был обнаружен вечером 2 июля сотрудниками Секретной службы США во время обхода здания Белого дома. По предварительным данным, порошок оказался кокаином.
Президента Байдена не было в Белом доме в минувшие выходные, однако, как сообщала газета New York Post, незадолго до обнаружения порошка в Белом доме находился сын президента Хантер Байден, известный скандалами, связанными с коррупцией и наркотиками.